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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Běžecká velmoc. Češi na MS vládnou rychlostním průměrům, lítal hlavně Sojka

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  17:28
Alexandr Sojka v souboji s I Han-pomem z Jižní Koreje na MS ve fotbale.

Alexandr Sojka v souboji s I Han-pomem z Jižní Koreje na MS ve fotbale. | foto: Matias DelacroixAP

Čeští fotbalisté před fanoušky po prohře s Mexikem. V popředí Michal Sadílek,...
Michal Sadílek se snaží zastavit mladého mexického záložníka Gilberta Moru.
Nešťastný David Douděra při utkání s Mexikem.
Okamžik, kdy čeští fotbalisté podruhé inkasovali v utkání s Mexikem.
39 fotografií
Čeští fotbalisté jsou i po uzavření osmifinálové fáze mistrovství světa, které se po konci ve skupině neúčastní, týmem s nejvyšší průměrnou rychlostí. Záložník Alexandr Sojka mezi jednotlivci figuruje na druhém místě za Giovannim Reynou ze Spojených států amerických.

A další statistiky? Nejvíce střel zatím vyslal lídr tabulky kanonýrů Argentinec Lionel Messi, nejvíce faulů se zase dopustil paraguayský záložník Andrés Cubas.

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Český tým hrou příliš nezaujal, jeho průměrná rychlost ale převyšuje všech 47 dalších účastnických zemí. Čechům statistici FIFA v průměru naměřili hodnotu 6,33 kilometru v hodině. Na druhém místě figuruje Německo s 6,29, následují Belgie a USA. Nejpomalejší jsou Kolumbijci s průměrnou rychlostí 5,63 km/h.

Ve stejné statistice mezi hráči se blýskl Sojka, plzeňský univerzál se průměrně pohyboval na trávníku rychlostí 8,04 km/h. Lépe na tom byl jen Američan Reyna, a to o dvě setiny. Pozici druhého nejlepšího Čecha drží na děleném 33. místě Michal Sadílek (7,16), třetí pak je další záložník Tomáš Souček na celkové 49. příčce (7,02).

David Zima (vlevo) a Tomáš Souček po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Ofenzivním statistikám mezi jednotlivci kraluje Messi. Devětatřicetiletý argentinský kapitán vede s osmi góly tabulku kanonýrů s náskokem jedné trefy na Francouze Kyliana Mbappého a Nora Erlinga Haalanda.

Messi zároveň vyslal nejvíce střel i pokusů na branku, mezi tyče mířil osmnáctkrát. V položce očekávaných gólů má lídr argentinského týmu hodnotu 5,65, ve svých šancích je tedy velmi efektivní, přestože na turnaji už neproměnil dvě penalty. Statistice gólových přihrávek vévodí Francouz Michael Olise s pěti asistencemi.

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Mezi týmy zatím zaznamenala nejvíce střel Belgie (107), následují Kolumbie (94) a Španělsko (93). Argentincům patří s 76 pokusy až sedmé místo. V počtu pokusů mezi tyče jsou ale obhájci zlata druzí za Francií. Český celek vyprodukoval 34 střel, což ho řadí na 33. příčku. Mezi tyče se trefil osmkrát a vytěžil z toho dvě branky. Méně gólů si připsalo pouze pět mužstev. Lídři pořadí Argentina s Francií zatím dali 14 branek.

Nejvíce faulujícím mužem turnaje je Paraguayec Cubas, kterému sudí odpískali 14 faulů.

Australan Connor Metcalfe (vlevo) a Andres Cubas z Paraguaye v souboji o míč

Třináctkrát si v rozporu s pravidly pomohl Němec Aleksandar Pavlovic. Z Čechů posbírali nejvíce nedovolených zákroků kapitán Ladislav Krejčí a další stoper Robin Hranáč (oba šest).

Mezi týmy má dosud nejvíce faulů Kanada, a to 72. Výběr javorového listu inkasoval 11 žlutých karet, hůře je na tom pouze Egypt s 12. Jihoafrická republika a Katar měly dva vyloučené hráče, obě země přitom jen v jednom utkání.

Nejvíce zákroků si zatím připsal paraguayský gólman Orlando Gill, šestadvacetiletý brankář zasáhl v 28 případech. Eloy Room z Curacaa zlikvidoval 21 střel. Český gólman Matěj Kovář zaznamenal ve třech zápasech skupiny 11 úspěšných zákroků.

Nejvíce přihrávek má na kontě španělský záložník Rodri (526), mezi týmy stejné statistice i vzhledem k jednomu odehranému prodloužení kralují Argentinci. Dosud největším „maratoncem“ je belgický záložník Youri Tielemans, který na šampionátu zdolal vzdálenost už téměř 62 kilometrů. Nejlepším z Čechů je bek Vladimír Coufal s více než 34 kilometry.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Čtvrtfinále

Kompletní los
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
9. 7. 22:00
Maroko
Španělsko
10. 7. 21:00
Belgie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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