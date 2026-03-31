Švédsko a Turecko vybojovaly účast na MS, oslabená Itálie hraje prodloužení

Autor: ,
  22:58
Fotbalisté Švédska ve finále play off o postup na mistrovství světa porazili doma 3:2 Polsko. Na letní šampionát v USA, Kanadě a Mexiku postoupilo i Turecko po výhře 1:0 v Kosovu. Zápasy Česko - Dánsko a Bosna a Hercegovina - Itálie dospěly za stavu 1:1 do prodloužení.
Fotbalisté Švédska oslavují branku Viktora Gyökerese.

Švédský útočník Viktor Gyökeres oslavuje rozhodující trefu v utkání proti...
Švédský útočník Anthony Elanga oslavuje gól.
Manuel Locatelli (vlevo) z Itálie a Edin Džeko z Bosny.
Viktor Gyökeres si kryje míč, přidržuje ho Przemyslaw Wišniewski.
8 fotografií

Mistrovství světa bude po dnešním konci evropské baráže znát 46 ze 48 účastníků. O zbývajících dvou postupujících se rozhodne v noci na středu, ve finále interkontinentálního play off se utkají dvojice Irák - Bolívie a Jamajka - Kongo.

Polsko v souboji dvou tradičních účastníků závěrečných turnajů dvakrát dokázalo smazat ztrátu. Na Elangův úvodní gól odpověděl tečovanou střelou Zalewski a po Lagerbielkeově hlavičce opět srovnal po změně stran Šwiderski. V 88. minutě se ale po velkém závaru před bránou dostal k dorážce Gyökeres a poslal Švédy na šampionát. Kanonýr Arsenalu navázal na hattrick ze semifinálového duelu proti Ukrajině.

Na Seveřany, kteří na minulém mistrovství světa chyběli, čeká na tom letošním skupina F. Za soupeře budou mít Japonsko, Nizozemsko a Tunisko.

Utkání Kosovo - Turecko rozhodla jediná trefa, v 53. minutě Aktürkoglu usměrnil do sítě Kökcüovu nedůraznou střelu. Turci se představí mezi elitou poprvé od roku 2002, kdy získali na šampionátu v Koreji a Japonsku bronzové medaile. Ve skupině D se utkají s USA, Austrálií a Paraguayí. Kosovo na premiérovou účast na velkém turnaji nedosáhlo.

Kvalifikace MS
31. 3. 2026 20:45
Švédsko Švédsko : Polsko Polsko 3:2 (2:1)
Góly:
20. Elanga
44. Lagerbielke
88. Gyökeres
Góly:
33. Zalewski
55. Świderski
Sestavy:
Nordfeldt – Svensson, Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf (C), Gudmundsson – Elanga (69. Bergvall), Ayari (90+2. Svanberg), Karlström (69. Zeneli), Nygren (81. Lundgren) – Gyökeres.
Sestavy:
Grabara – Bednarek, Wiśniewski, Kiwior – Cash (90+1. Grosicki), Zalewski (90+2. Piątek), Zieliński, Szymański, Kamiński – Świderski (63. Pietuszewski), Lewandowski (C).
Náhradníci:
Törnqvist, Ellborg – Eriksson, Swedberg, Nilsson, Stroud, Larsson, Ali.
Náhradníci:
Kochalski, Drągowski – Kędziora, Slisz, Moder, Ziółkowski, Rózga, Bereszyński, Skóraś.
Žluté karty:
62. Karlström, 77. Bergvall
Žluté karty:
43. Kiwior, 65. Pietuszewski, 90+4. Piątek

Rozhodčí: Vinčić (SLO) – Klančnik (SLO), Kovačić (SLO)

Počet diváků: 49627

Kvalifikace MS
31. 3. 2026 20:45
Kosovo Kosovo : Turecko Turecko 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
53. Aktürkoğlu
Sestavy:
Murić – Dellova, Hajrizi, Hajdari (80. Aliti), Gallapeni – Vojvoda (71. Žegrova), Hodža (90+1. Rrahmani), Rexhbeçaj (80. Rašica), Muslija – Asllani, Muriqi /C/.
Sestavy:
Çakır – Çelik (89. Müldür), Kadıoğlu, Bardakcı, Kabak – Yüksek, Çalhanoğlu /C/ (83. Elmalı) – Kökçü, Güler (83. Özcan), Yıldız (89. Gül) – Aktürkoğlu (68. Yılmaz).
Náhradníci:
Bekaj, Saipi – Hadergjonaj, I. Krasniqi, Beriša, E. Krasniqi, Emërllahu, Zabërgja.
Náhradníci:
Günok, Bayındır – Akaydin, Kahveci, Aydın, Akgün, Ayhan.
Žluté karty:
45+1. Hajdari, 83. Muslija, 90+1. Rashica
Žluté karty:
45+1. Aktürkoğlu, 55. Yüksek, 64. Çalhanoğlu, 70. Çelik, 90. Çakır

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring (ENG)

Počet diváků: 13980

Kvalifikace MS
31. 3. 2026 20:45
zápas probíhá
Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina : Itálie Itálie 1:1 (0:1)
Góly:
79. Tabaković
Góly:
15. Kean
Sestavy:
Vasilj – Dedić, Muharemović, Katić, Kolašinac (46. Alajbegović) – Bajraktarević, Šunjić (46. Tahirović), Bašić (72. Tabaković), Memić (72. Burnić) – Demirović, Džeko (C).
Sestavy:
Donnarumma (C) – Mancini, Bastoni, Calafiori – Politano (46. Palestra), Barella (85. Frattesi), Locatelli (71. Cristante), Tonali, Dimarco (91. Spinazzola) – Kean (71. Esposito), Retegui (44. Gatti).
Náhradníci:
Hadžikić, Zlomislić – Baždar, Čelik, Gigović, Hadžiahmetović, Mujakić, Radeljić.
Náhradníci:
Carnesecchi, Meret – Buongiorno, Scalvini, Pisilli, Raspadori.
Žluté karty:
53. Tahirović, 102. Muharemović
Žluté karty:
81. Donnarumma
Červené karty:
Červené karty:
41. Bastoni

Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (FRA)

Kvalifikace mistrovství Evropy do 19 let
31. 3. 2026 14:00
Dánsko Dánsko : Česko Česko 2:1 (0:1)
Góly:
61. Højer
80. Ambaek
Góly:
31. Dvořáček
Sestavy:
Breum-Harild – Gustafsen (C), Søndergaard, Schjøtt, Elkjaer – Martin (61. Emefile), Heyde, Højer (61. Johannesen) – Rasmussen (61. Møller), Ambaek (90. Gøthler), Hyseni (83. Stüker).
Sestavy:
Šilhavý – Řeháček (C), Siegl, Míček, Palivec (83. Kroupa) – Frýdl, Sochůrek (46. Moudrý) – Dvořáček (83. Belžík), Panoš (74. Hellebrand), Kolářík (61. Sosna) – Buffon.
Náhradníci:
Pedersen – Møller, Stüker, Vest, Gøthler, Emefile, Laerke, Johannesen, Bonde.
Náhradníci:
Bašta – Slončík, Moudrý, Kolísek, Kroupa, Belžík, Sosna, Hellebrand.
Žluté karty:
70. Elkjaer, 76. Johannesen
Žluté karty:

Rozhodčí: Gonçalves – Martins (POR), Čigogidze (GRU)

Vstoupit do diskuse
Témata: Baráž
Výsledky

Nejčtenější

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

ONLINE: Česko - Dánsko 2:2, další gól ze standardky. Srovnává Högh

Sledujeme online
Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí slaví gól v prodloužení baráže...

Čeští fotbalisté už byli devět minut od postupu na mistrovství světa. Ve finále dodatečné kvalifikace v Praze na Letné nad Dánskem po prvním poločase vedli 1:0, ale pak vyrovnal Andersen. V základní...

Zemřela talentovaná hráčka Mladé Boleslavi, liga žen začne minutou ticha

Nicol Valentová, mladá fotbalistka Mladé Boleslavi, zemřela nečekaně v pouhých...

V české fotbalové lize žen začíná tento víkend nadstavbová část. Čtyři týmy čeká Skupina o titul, zbylé čtyři o záchranu. Utkání však tentokrát budou mít smutný úvod – minutou ticha se uctí památka...

Jednadvacítka v kvalifikaci rozstřílela Gibraltar, Mikulenka slavil hattrick

Čeští fotbalisté do 21 let slaví gól v kvalifikaci proti Gibraltaru.

Bez slitování. Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2027 splnili povinnost, na chomutovském stadionu v úterý rozstříleli i díky hattricku Matěje Mikulenky odpadlíka...

31. března 2026  19:12,  aktualizováno  22:28

Mikulenka po třígólové galashow: Snad se trenér Janotka díval!

Česko 21 - Gibraltar 21, kvalifikace o postup na ME. Matěj Mikulenka slaví...

Vítej, čistý hattricku! Dokonalejší být v případě fotbalisty Matěje Mikulenky nemohl. Tři góly v úterním zápase reprezentační jednadvacítky vstřelil za sebou v jednom poločase, navíc je rozložil mezi...

31. března 2026  20:46

Třetí trenér za sezonu. Kinského v Tottenhamu nově povede Ital De Zerbi

Italský trenér Roberto De Zerbi.

Novým trenérem českého fotbalového brankáře Antonína Kinského v Tottenhamu je Roberto De Zerbi. Italský kouč podepsal dlouhodobou smlouvu, uvedl na webu sedmnáctý tým anglické ligy.

31. března 2026  18:41

Fotbalové přestupy ONLINE: Kinského v Tottenhamu nově povede De Zerbi

Sledujeme online
Kouč Marseille Roberto De Zerbi (uprostřed) po porážce s Realem Madrid.

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

31. března 2026  17:58

OBRAZEM: Dánové v Praze. Pivo, vlajky i odvážné prohlášení: Vyhrajeme celé MS!

Dánští fanoušci v Praze před finále baráže proti Česku.

Stovky dánských fanoušků se v úterý sjely do Prahy a doufají, že večer na Letné oslaví postup svého národního týmu na fotbalové mistrovství světa. Jak trávili čas před klíčovým zápasem proti Česku?...

31. března 2026  17:01

Jak Baťa motivoval a za bránou stál velbloud. Devět českých příběhů z MS

Pavel Nedvěd v průběhu zápasu mistrovství světa proti Itálii v červnu 2006.

Dvě slavná finále. Dohromady devět účastí. První před dvaadevadesáti lety ve fašistické Itálii, dosud poslední v roce 2006 v Německu, o další se bude bojovat s Dánskem. Osm československých a jeden...

31. března 2026  16:45

Prohra s Dánskem, konec nadějí. Fotbalová reprezentace do 19 let bude na ME chybět

Olomoucký trenér Václav Jílek na Tipsport Malta Cupu.

Čeští fotbalisté do 19 let v závěrečném utkání elitní fáze kvalifikace podlehli 1:2 Dánsku a na mistrovství Evropy ve Walesu si nezahrají. Svěřenci trenéra Václava Jílka obsadili ve čtyřčlenné...

31. března 2026  16:30

Wolf prý ovlivnil také zápas s Bohemians. Karviná ho tehdy otočila po půli

Jan Wolf, karvinský primátor a zároveň šéf tamního prvoligového klubu MFK...

Jeho jméno figuruje ve fotbalové korupční aféře v souvislosti s uplácením hned několika zápasů. Teď k nim přibyl další. Obviněný karvinský primátor Jan Wolf údajně přes Lubomíra Pučka, někdejšího...

31. března 2026  16:06

V záloze Souček s Červem i další změny. Čtenáři by proti Dánům vynechali Chorého

Trénink české fotbalové reprezentace před utkáním finále baráže o postup na...

Proti Irsku naskočil do hry o půli, tentokrát by mu dali šanci v základu. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí trenérovi českých fotbalistů Miroslavu Koubkovi, ať ve finále baráže proti Dánsku...

31. března 2026  14:27

Resende vždy zůstal svůj, s vedením měl ale neshody. Fanoušky loučení mrzí

Českobudějovický trenér Pedro Resende

Od prvního do posledního momentu zůstal svůj. Vždy s pozdravem podal ruku, zeptal se, jak se máte. I k hráčům byl férový, šli za ním. Získal si i fanoušky. Potkávali ho často v centru Českých...

31. března 2026  13:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.