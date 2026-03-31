Švédsko a Turecko vybojovaly účast na MS, oslabená Itálie hraje prodloužení

Mistrovství světa bude po dnešním konci evropské baráže znát 46 ze 48 účastníků. O zbývajících dvou postupujících se rozhodne v noci na středu, ve finále interkontinentálního play off se utkají dvojice Irák - Bolívie a Jamajka - Kongo.
Polsko v souboji dvou tradičních účastníků závěrečných turnajů dvakrát dokázalo smazat ztrátu. Na Elangův úvodní gól odpověděl tečovanou střelou Zalewski a po Lagerbielkeově hlavičce opět srovnal po změně stran Šwiderski. V 88. minutě se ale po velkém závaru před bránou dostal k dorážce Gyökeres a poslal Švédy na šampionát. Kanonýr Arsenalu navázal na hattrick ze semifinálového duelu proti Ukrajině.
Na Seveřany, kteří na minulém mistrovství světa chyběli, čeká na tom letošním skupina F. Za soupeře budou mít Japonsko, Nizozemsko a Tunisko.
Utkání Kosovo - Turecko rozhodla jediná trefa, v 53. minutě Aktürkoglu usměrnil do sítě Kökcüovu nedůraznou střelu. Turci se představí mezi elitou poprvé od roku 2002, kdy získali na šampionátu v Koreji a Japonsku bronzové medaile. Ve skupině D se utkají s USA, Austrálií a Paraguayí. Kosovo na premiérovou účast na velkém turnaji nedosáhlo.
20. Elanga
44. Lagerbielke
88. Gyökeres
33. Zalewski
55. Świderski
Nordfeldt – Svensson, Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf (C), Gudmundsson – Elanga (69. Bergvall), Ayari (90+2. Svanberg), Karlström (69. Zeneli), Nygren (81. Lundgren) – Gyökeres.
Grabara – Bednarek, Wiśniewski, Kiwior – Cash (90+1. Grosicki), Zalewski (90+2. Piątek), Zieliński, Szymański, Kamiński – Świderski (63. Pietuszewski), Lewandowski (C).
Törnqvist, Ellborg – Eriksson, Swedberg, Nilsson, Stroud, Larsson, Ali.
Kochalski, Drągowski – Kędziora, Slisz, Moder, Ziółkowski, Rózga, Bereszyński, Skóraś.
62. Karlström, 77. Bergvall
43. Kiwior, 65. Pietuszewski, 90+4. Piątek
Rozhodčí: Vinčić (SLO) – Klančnik (SLO), Kovačić (SLO)
Počet diváků: 49627
53. Aktürkoğlu
Murić – Dellova, Hajrizi, Hajdari (80. Aliti), Gallapeni – Vojvoda (71. Žegrova), Hodža (90+1. Rrahmani), Rexhbeçaj (80. Rašica), Muslija – Asllani, Muriqi /C/.
Çakır – Çelik (89. Müldür), Kadıoğlu, Bardakcı, Kabak – Yüksek, Çalhanoğlu /C/ (83. Elmalı) – Kökçü, Güler (83. Özcan), Yıldız (89. Gül) – Aktürkoğlu (68. Yılmaz).
Bekaj, Saipi – Hadergjonaj, I. Krasniqi, Beriša, E. Krasniqi, Emërllahu, Zabërgja.
Günok, Bayındır – Akaydin, Kahveci, Aydın, Akgün, Ayhan.
45+1. Hajdari, 83. Muslija, 90+1. Rashica
45+1. Aktürkoğlu, 55. Yüksek, 64. Çalhanoğlu, 70. Çelik, 90. Çakır
Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring (ENG)
Počet diváků: 13980
79. Tabaković
15. Kean
Vasilj – Dedić, Muharemović, Katić, Kolašinac (46. Alajbegović) – Bajraktarević, Šunjić (46. Tahirović), Bašić (72. Tabaković), Memić (72. Burnić) – Demirović, Džeko (C).
Donnarumma (C) – Mancini, Bastoni, Calafiori – Politano (46. Palestra), Barella (85. Frattesi), Locatelli (71. Cristante), Tonali, Dimarco (91. Spinazzola) – Kean (71. Esposito), Retegui (44. Gatti).
Hadžikić, Zlomislić – Baždar, Čelik, Gigović, Hadžiahmetović, Mujakić, Radeljić.
Carnesecchi, Meret – Buongiorno, Scalvini, Pisilli, Raspadori.
53. Tahirović, 102. Muharemović
81. Donnarumma
41. Bastoni
Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (FRA)
61. Højer
80. Ambaek
31. Dvořáček
Breum-Harild – Gustafsen (C), Søndergaard, Schjøtt, Elkjaer – Martin (61. Emefile), Heyde, Højer (61. Johannesen) – Rasmussen (61. Møller), Ambaek (90. Gøthler), Hyseni (83. Stüker).
Šilhavý – Řeháček (C), Siegl, Míček, Palivec (83. Kroupa) – Frýdl, Sochůrek (46. Moudrý) – Dvořáček (83. Belžík), Panoš (74. Hellebrand), Kolářík (61. Sosna) – Buffon.
Pedersen – Møller, Stüker, Vest, Gøthler, Emefile, Laerke, Johannesen, Bonde.
Bašta – Slončík, Moudrý, Kolísek, Kroupa, Belžík, Sosna, Hellebrand.
70. Elkjaer, 76. Johannesen
Rozhodčí: Gonçalves – Martins (POR), Čigogidze (GRU)