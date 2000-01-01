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Tři hostitelské země, tři zahajovací ceremoniály. Ten první má letošní fotbalové mistrovství světa za sebou. Uskutečnil se na Aztéckém stadionu v Mexiku a v obrazovém článku si můžete prohlédnout, jak vypadal.
Autor: Reuters
Uprostřed trávníku vyrostlo pódium, kterému vévodila zvětšená trofej pro vítěze mistrovství světa.
Autor: Reuters
Těch na Aztécký stadion dorazilo přes 80 tisíc. A další slavili v ulicích, nejenom v okolí slavného stánku.
Autor: Reuters
Vrcholem úvodní části programu bylo vystoupení kolumbijské zpěvačky Shakiry a nigerijského zpěvák Burna Boye s písní Dai Dai, oficiálním songem letošního šampionátu.
Autor: Reuters
Pro Shakiru zahajovací ceremoniál nebyl žádnou novinkou, její slavná píseň Waka Waka odstartovala před 16 lety šampionát v Jihoafrické republice.
Autor: Reuters
Za hlasitého potlesku fanoušků se na jedné z tribun ukázal šéf FIFA Gianni Infantino s trofejí pro vítěze mistrovství světa.
Autor: Reuters
Druhou část programu odstartoval proslov herečky Salmy Hayek, jedné z ambasadorek šampionátu.
Autor: Reuters
Po projevu začali na trávník chodit vlajkonoši s vlajkami všech účastníků. Najdete na fotce tu českou?
Autor: Reuters
S hymnou šampionátu nazvanou DNA na závěr ceremoniálu vystoupili italský tenorista Andrea Bocelli a jihokorejská zpěvačka Ejae, které hudebně doprovodili David Guetta a Megan Thee Stallion.
Autor: Reuters
Pak už přišli na trávník hráči Mexika a Jihoafrické republiky, kteří se seřadili nezvykle podél středového kruhu. Když dozněly hymny, nic už nebránilo úvodnímu výkopu.
Autor: Reuters
Aztécký stadion bude v průběhu šampionátu hostit celkem pět zápasů, na závěr skupinové fáze se na něm představí také česká reprezentace proti domácímu Mexiku.
Autor: AP