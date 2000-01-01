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Mistrovství světa bylo zahájeno, teď už definitivně. Úvodní slavnostní ceremoniály za sebou mají po Mexiku také zbylé dvě pořadatelské země - Kanada a Spojené státy americké. Jak vypadaly? Podívejte se v obrazovém článku.
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V Torontu na stadionu BMO Field, který je ze všech šestnácti dějišť šampionátu vůbec nejmenší, vše probíhalo podobně jako v Mexiku. Uprostřed hřiště vyrostlo pódium s trofejí a tam se dělo vše podstatné.
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Podobně jako v Mexiku na zahájení nechyběla zvířata, v Kanadě ale zašli od obleků ještě dál, a tak se na ploše postupně objevily plachty v podobě losa...
Autor: AP
Celá tribuna že byla červená? Ale kdeže! Jeden sektor bosenských fanoušků hrdě odolával.
Autor: Reuters
Na konec úvodní části ceremoniálu, který trval necelých 20 minut, se ještě nad stadionem proletěly stíhačky.
Autor: Reuters
Druhá část pokračovala tradičním příchodem vlajkonošů a pak přišla na řadu dvě poslední hudební vystoupení. Nejprve známý kanadský zpěvák Michael Bublé...
Autor: AP
...a poté Alanis Morissette, držitelka sedmi cen Grammy, která zazpívala národní hymnu.
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Už před zahájením v USA dávali příznivci domácí reprezentace najevo, jakým barvám přejí. Pomalované tváře jako v tomto případě nebyly výjimkou.
Autor: Reuters
Na úvodní představení Spojených států dorazili například ale také tito fanoušci v mexických barvách.
Autor: Reuters
Ač skromnější, také v Los Angeles byla součástí zahajovacího ceremoniálu hudební vystoupení s tanečními choreografiemi.
Autor: Reuters
Zahájení v USA hostil moderní SoFi Stadium v Inglewoodu v aglomeraci Los Angeles. V provozu je teprve od roku 2020, uvnitř zaujme například kruhovou obrazovkou přímo nad hrací plochou.
Autor: Reuters
Také na losangeleském stadionu se během ceremoniálu stala dominantou trofej pro vítěze mistrovství světa.
Autor: Reuters
Zlatý pohár uprostřed hrací plochy obklopily plachty, které obsahovaly červený nápis LA s odkazem na pořádající město.
Autor: Reuters
Zpět k fanouškům. Například tito vsadili na masky známé z wrestlingu. Vzory americké vlajky chybět nemohly.
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Dostat se na zápas fotbalového mistrovství světa bylo pro některé fanoušky splněným přáním.
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Ta s sebou měla doprovod v malém zpěvákovi. A jak lze vidět ze snímků, atmosféru si užili naplno.
Autor: AP
Po poslední hudební vložce už se mohlo přejít k fotbalu. Jak je na tomto turnaji zvykem, na hřiště nastoupily oba kompletní týmy, tedy i se střídajícími hráči.
Autor: AP