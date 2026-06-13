Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

OBRAZEM: Indiáni i obří zvířata. Jak vypadala zahájení MS v Kanadě a USA?

Autor: ,
  6:01
Fotbalové mistrovství světa bylo zahájeno, teď už definitivně. Úvodní slavnostní ceremoniály za sebou mají po Mexiku také zbylé dvě pořadatelské země - Kanada a Spojené státy americké. Jak vypadaly? Podívejte se v obrazovém článku.
Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupíla do domácího... Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího... Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího... Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího... Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího... Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího... Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího... Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího... Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího... Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupíla do domácího... Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího... Zahajovací ceremoniál v Kanadě. Druhý hrací den. Kanada vstoupí do domácího...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina H

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

ONLINE: Austrálie - Turecko 2:0, favorit tlačil, pak ale zvyšuje Metcalfe

Sledujeme online
Australský křídelník Nestory Irankunda (v popředí) slaví se spoluhráči gól do...

Proti nepříjemnému a fyzickému soupeři jsou turečtí fotbalisté, kteří se na mistrovství světa vracejí po 24 letech, favoritem. Naposledy na Euru postoupili do čtvrtfinále, jak si povedou ve skupině...

14. června 2026,  aktualizováno  7:35

Historický katarský bod. Jsem hrdý, řekl slavný kouč. Uškodil zvláštní (ne)ofsajd?

Pedro Miguel z Kataru slaví vyrovnání svého týmu v závěru utkání se Švýcarskem.

S fanoušky, kteří se shromáždili v bílých róbách za jednou z branek na stadionu na předměstí San Franciska, si hráči po zápase udělali společnou fotku. Byl to velký okamžik katarského fotbalu....

14. června 2026  7:05

Haiti - Skotsko 0:1, McGinn hrdinou favorita, fotbalový trpaslík ale kladl odpor

Skotský středopolař John McGinn se raduje z gólu proti Haiti.

Nebyla to jednoznačná záležitost. Skotští fotbalisté ale potvrdili roli favorita a ve skupině C zvítězili 1:0 nad Haiti, které se vrátilo na světový šampionát po dvaapadesáti letech. O jedinou branku...

14. června 2026  5:48

Brazílie - Maroko 1:1, rychlé akce z první půle vystřídal boj, srovnání zařídil Vinícius

Brazilec Vinícius slaví svůj gól proti Maroku.

Jeden z největších favoritů na úvod světového šampionátu ztratil. Brazilci v prvním utkání skupiny C remizovali s ofenzivně nebezpečným Marokem na stadionu v New Jersey 1:1. Na gól Ismaela Saibárího...

14. června 2026  2:20

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Sudí Makkelie chyboval, Brazilce přišel podpořit i Brady

Sledujeme online
Brazílii přišel podpořit pro utkání s Marokem i legendární quarterback Tom...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

14. června 2026

Katar - Švýcarsko 1:1, lehkovážní Evropané ztratili zápas ve čtvrté minutě nastavení

Búalim Chúchí z Kataru slaví vyrovnání v závěru utkání se Švýcarskem.

Tři a půl roku nazpět na domácím mistrovství světa nezískali ani bod. Tentokrát katarští fotbalisté jeden urvali rovnou proti favoritovi skupiny. Ve svém úvodním duelu skupiny B remizovali v San...

13. června 2026  23:18,  aktualizováno  14. 6.

Z hrušky tě shodím! Chaloupek o synovi a přerodu z uřvaného táty za klandrem

Premium
Petr Chaloupek, otec fotbalisty české reprezentace a Slavie Praha Štěpána...

Před svého synka Štěpána položil hokejku a míč. „Vyber si!“ pobídl ho Petr Chaloupek a blonďatý klučina se bez mrknutí oka vrhnul po balonu. „Zklamaný jsem nebyl, i když jsem sám hrál hokej. Myslím,...

14. června 2026

Staré známé téma se vrací: Jak zapojit Schicka? Potřebuje podporu, uznal Rezek

Patrik Schick a Lee Han-beom během souboje na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v USA Za čtyřiašedesát minut na hřišti nula střeleckých pokusů. Jen tři přesné přihrávky. Celkem jedenáct dotyků s balonem, suverénně nejméně z celé základní sestavy. Bilance Patrika Schicka z prvního...

13. června 2026  23:33

Stop pro cizince mimo EU? Mládeži to pomůže, ale ligu ochudíme o hvězdy

Premium
Emmanuel Uchenna ze Sparty a Rafiu Durosinmi z Plzně v souboji.

Když někomu teklo v lize dorostenců do bot, angažoval na turistická víza africké perly, které ho spasily. S tím už bude utrum, fotbalová asociace od 1. července omezuje počet cizinců mimo prostor...

13. června 2026

Nabídku z LinkedInu nejprve ignoroval, teď ho čeká MS: Zprávu jsem si musel přeložit

Kapitán Roberto Lopes zdraví fanoušky po remíze Shamrock Rovers s Aténami.

Chybělo málo a mistrovství světa se ho týkat nemuselo. Nabídku kapverdské reprezentace zpočátku ignoroval, zprávě v portugalštině na sociální síti LinkedIn nevěřil. Nakonec se ale obránce Roberto...

13. června 2026  19:52

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

OBRAZEM: Pivo a euforie. Jak se fandí po americku? Úvod MS sledovali i v Pekingu

Tady už se radost mísila s úlevou, když američtí fotbalisté skórovali proti...

Fotbalu tam říkají soccer, národním sportem číslo jedna určitě není. Přesto se po celém USA během úvodního utkání domácí reprezentace s Paraguayí fandilo naplno. Výhra 4:1 povzbudila naděje na postup...

13. června 2026  18:07

Čeká ho soud kvůli znásilnění, nedostal víza a přijde o úvod MS. Ghana protestuje

Ghanský fotbalista Thomas Partey z Villarrealu během utkání na lavičce.

Už je jasné, že úvodní zápas na mistrovství světa si nezahraje. Poté, co kanadské úřady neudělily ghanskému záložníkovi Thomasi Parteymu vízum, se ho zastala vláda vlastní země. Rozhodnutí nepřijmout...

13. června 2026  16:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.