ONLINE: USA - Paraguay, do akce jde třetí pořadatel, jak zápas zvládne?

USA turnaj pořádají spolu s Mexikem a Kanadou, které své úvodní zápasy zvládly vítězně.
Američany, které vede trenér Mauricio Pochettino, čeká souboj se známým soupeřem – s Paraguayí hráli loni na podzim v rámci přípravy a zvítězili 2:1.
Oporami domácího týmu jsou ofenzivní hráči Weston McKennie (Juventus), Christian Pulisic (AC Milán) a Folarin Balogun (Monako), slabinou je defenziva. USA udržely v minulých 13 zápasech pouze jednou čisté konto a v posledních čtyřech utkáních inkasovaly 11 gólů.
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Paraguay na turnaj postoupila přes jihoamerickou kvalifikaci, kde se umístila na poslední přímé postupové příčce, tedy šesté. V generálce na šampionát porazila Nikaraguu 4:0, předtím prohrála s Marokem 1:2 a zdolala Řecko 1:0.
Na MS se vrací poprvé od prohry s pozdějším šampionem Španělskem ve čtvrtfinále v roce 2010.
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Ve skupině D jsou s oběma zeměmi ještě Turecko a Austrálie, které se utkají v neděli v šest hodin ráno středoevropského času.