MS ve fotbale 2026 ONLINE: Dva týdny do turnaje, schází se česká reprezentace
PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?
Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...
Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková
Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...
Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS
Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...
Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!
Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...
Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž
Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....
Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia má rekordní posilu, Hůlka jde do Liberce
Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...
Nestíhali jsme, přiznal kouč Artisu. Odveta baráže se zdá být formalitou
Že se v ShipEx Areně na Srbské píšou pohádky, doufal druholigový brněnský Artis. A na chvíli o tom přesvědčil sebe i fotbalové fanoušky. Od 30. minuty barážového duelu o první ligu včera na chvíli...
Místo volna utrácení. Slavia zahájila proměnu, kvůli Šturmovi zbořila rekord
Liga sotva skončila a už se zase dějí věci. V neděli ještě fotbalová Slavia oslavovala mistrovský titul, o tři dny později už stačila zbořit přestupový rekord. Napadlo by vás, že za slovinského...
OBRAZEM: Nedvěd, Berger i Panenka. Fotbalisté si připomněli evropské úspěchy
Třicet let uplynulo od chvíle, kdy čeští fotbalisté vybojovali stříbrné medaile na mistrovství Evropy, a dokonce padesát let od momentu, kdy šampionát opanovali. Úspěchy z let 1996 a 1976 si ve...
Crystal Palace - Vallecano 1:0, Konferenční liga pro anglický tým, výhru zajistil Mateta
První trofej v evropské soutěži na stadionu v Lipsku vybojovali fotbalisté Crystal Palace. Ve finále fotbalové Konferenční ligy porazili španělské Rayo Vallecano 1:0, jediný gól dal Jean-Philippe...
Nominace Česka na MS ve fotbale 2026: Soupiska pro přípravné zápasy
Čeští fotbalisté se po dvaceti letech čekání představí na mistrovství světa. Kteří hráči jsou ve výběru trenéra Miroslava Koubka? Aktuální soupisku najdete v našem přehledu.
Euforie za stavu 4:1? Nemáme nárok, jsem hodně přísný, říká Skuhravý v půlce baráže
Z Brna si odvezli tříbrankový náskok. Ambicióznímu Artisu na jeho hřišti ukázali rozdíl mezi první a druhou ligou. V poločase baráže vedou fotbalisté Slovácka 4:1, trenér Roman Skuhravý však krotil...
Artis - Slovácko 1:4, hosté otočili úvodní zápas baráže, mají blízko k udržení v lize
Úvodní zápas baráže o udržení v první fotbalové mezi Artisem Brno a Slováckem dopadl lépe pro hosty. I přes první inkasovaný gól favorit vyhrál 4:1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové...
Po půlroce v lize rekordní přestup. Slavia kupuje křídelníka Šturma z Olomouce
Stačilo málo, aby na českou fotbalovou ligu udělal dojem. Až takový, že překoná rekord v přestupu mezi tuzemskými kluby. V lednu ho olomoucká Sigma kupovala ze slovinského Celje, už v květnu ale...
Teplice si pojistily Marečka. Čeká ho 16. sezona v lize a vstup do Klubu legend
Ve 36 letech stále nekončí. Fotbalový nezmar Lukáš Mareček si protáhne svoji kariéru v Teplicích, kde působí od roku 2020. S účastníkem nejvyšší soutěže prodloužil smlouvu, jak uvedli skláři na svých...
Nevydržela ani půl roku. V Indii odstraní obří sochu Messiho, kymácí se ve větru
Teprve před půlrokem Indové odhalili 21 metrů vysokou sochu fotbalisty Lionela Messiho. Teď ji dělníci z bezpečnostních důvodů musí odstranit. Podle tamního zákonodárce si lidé všimli, že se „kymácí...
Na mistrovství nejedeš, dozvěděl se přes e-mail. V USA kritizují koučovu komunikaci
V jedné americké reklamě, která láká na blížící se fotbalový světový šampionát, dokonce tenhle dvaadvacetiletý mladík hraje ve fiktivním finále s Brazílií. Jenže nakonec se Diego Luna, druhý...