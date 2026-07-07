ONLINE: USA - Belgie, postoupí do čtvrtfinále pořadatel, nebo evropský tým?

Vítěz ve čtvrtfinále narazí na Španělsko, které porazilo 1:0 Portugalce.
Americký tým trenéra Mauricia Pochettina na letošním šampionátu vyhrál tři ze čtyř duelů. V úvodním vyřazovacím kole si poradil 2:0 s Bosnou a Hercegovinou, přestože dohrával bez vyloučeného autora úvodní branky Folarina Baloguna.
Útočník Monaka navzdory červené kartě může proti Belgii nastoupit, jelikož mu FIFA pozastavila trest a odložila ho na zkušební dobu jednoho roku. Rozhodnutí pak kritizoval belgický svaz i UEFA. Balogun je se třemi trefami nejlepším americkým střelcem na šampionátu.
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Belgie o skóre vyhrála svou skupinu před Egyptem a poté předvedla senzační obrat proti Senegalu. Mezi 86. a 89. minutou srovnala zápas na 2:2 a v závěru prodloužení pak z penalty rozhodl Tielemans.
Obě země se na mistrovství světa utkaly naposledy před 12 lety, Belgie tehdy po prodloužení vyhrála 2:1.
M. Freese - A. Freeman, C. Richards, T. Ream, A. Robinson - W. McKennie, T. Adams, M. Tillman - S. Dest, F. Balogun, C. Pulisic
T. Courtois - T. Castagne, B. Mechele, N. Ngoy, M. De Cuyper - N. Raskin, A. Onana, D. Lukébakio, Y. Tielemans, L. Trossard - C. De Ketelaere
T. Weah, G. Reyna, H. Wright, M. Turner, J. Scally, B. Aaronson, A. Trusty, M. Arfsten, A. Zendejas, S. Berhalter, C. Brady, M. McKenzie, M. Robinson, R. Pepi