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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Zakryl si ústa a šel ven. Lex Prestianni poprvé v akci, pocítil ho „smolař“ Almirón

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  8:30
Je to jedna z pravidlových novinek na probíhajícím fotbalovém šampionátu. Zakryjete si ústa a soupeři něco řeknete - automaticky dostáváte červenou kartu. Jako první tuhle úpravu na turnaji pocítil Paraguayec Miguel Almirón proti Turecku, jeho spoluhráči nicméně i v oslabení vybojovali výhru 1:0.
Paraguayský záložník Miguel Almirón diskutuje s rozhodčím Ivánem Bartonem.

Paraguayský záložník Miguel Almirón diskutuje s rozhodčím Ivánem Bartonem. | foto: Reuters

Reakce paraguayského záložníka Miguela Almiróna po obdržení červené karty v...
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Tzv. lex Prestianni, jak lze tuto pravidlovou úpravu nazvat, vznikl v reakci na únorový zápas Benfiky s Realem Madrid, v němž si právě domácí Prestianni zakryl ústa a cosi pronesl směrem k Brazilci – ten si pak u rozhodčího stěžoval na rasistické urážky.

Prestianni nakonec dostal šestizápasový trest, byť na za rasismus, ale nakonec za homofobní urážky, k nimž se přiznal.

Mezinárodní pravidlová komise IFAB v reakci na to odsouhlasila návrh FIFA, že za každý podobný prohřešek bude hráč automaticky vyloučen, aby se předešlo diskusím, co kdo komu řekl a zda to bylo na červenou kartu. Jako první to pocítil Almirón.

Reakce paraguayského záložníka Miguela Almiróna po obdržení červené karty v utkání proti Turecku.

„Snad zná pravidla, aby věděl, že to nemá dělat. Sudí i VAR zaslouží pochvalu. Ne každý s tím může souhlasit, ale taková jsou nová pravidla a musíte se jimi řídit,“ hodnotil pro BBC bývalý útočník Clinton Morrison.

V utkání s Tureckem si Almirón zakryl ústa, když šel okolo záložníka Müldüra, který na to okamžitě upozornil rozhodčího Bartona.

Ten si šel celou situaci prohlédnout k videu a za chvíli měl jasno. „Hráč Paraguaye číslo deset si zakryl ústa, červená karta!“ zahlásil na stadionu.

„My jsme se u toho jeho oznámení bavili. Splynul s tím zápasem, které hrály dva emoční týmy, a mně se to líbí. Řekl to hezkou angličtinou, důrazně a buduje si tím respekt,“ usmál se ve studiu ČT Sport bývalý brankář Zdeněk Zlámal.

Mimochodem, Almirón už podruhé na šampionátu zažil na vlastní kůži pravidlovou úpravu.

V prvním utkání s USA mu totiž sudí Makkelie po kontrole u videa ukázal žlutou kartu za simulování v souboji s obráncem Reamem, kterého potrestal původně.

Nakonec se však ukázalo, že rozhodčí chyboval – VAR sice může intervenovat při záměně identity při udělení žluté karty, ale nemůže zkoumat odlišný prohřešek. Jinými slovy by mohl zasáhnout pouze, pokud by v daném souboji fauloval někdo jiný než Ream.

VAR, jak ho neznáte. Žlutá karta za faul zrušena, napomenutí dostal simulant

Proti Turecku už se nicméně arbitr zachoval správně.

Turci však početní výhody nevyužili a na šampionátu překvapivě končí už po dvou zápasech. V nich si připsali celkem 62 střel, ale nedali jedinou branku, což je rekord.

„Já jsem tam rok žil, takže si dokážu představit, co se tam bude dít. Fanoušci tam jsou extrémně vášniví a možná nebudou na ulicích hořet auta, ale nebude k tomu daleko. Myslím, že trenér to neustojí, ta kritika bude obrovská,“ komentoval Zlámal, jenž v sezoně 2016/17 chytal za turecký Alanyaspor.

Naopak Paraguay si to v příštím utkání rozdá o druhé místo s Austrálií.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina F

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Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina A

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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