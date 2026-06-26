ONLINE: Tunisko - Nizozemsko, evropský favorit na dálku hájí první místo

Nizozemci naposledy deklasovali Švédy 5:1 a právě tenhle výsledek aktuálně rozhoduje. S Japonci, s nimiž na úvod turnaje remizovali 2:2, mají stejný rozdíl ve skóre, ale vstřelili o jednu branku víc.
Na první místo si pak dělají zálusk také Švédi se třemi body. Aby Nizozemci prvenství uhájili, musí uhrát minimálně stejně bodů jako oba jeho konkurenti (v případě remízy) nebo stejně jako vítěz druhého zápasu. V případě Japonska si současně musí hlídat celkové skóre.
Naproti tomu Tunisko je ze hry. Nepomohla mu ani změna trenéra, která přišla po porážce 1:5 se Švédskem. Pod novým koučem Renardem pak africká země prohrála 0:4 s Japonskem.
Obě země se naposledy utkaly v roce 2009 v rámci přípravy, zápas skončil remízou 1:1.
A. Dahmán - A. Abdí, M. Tálbí, Y. Valery, M. ben Hamída - H. Medžbrí, I. Garbí, R. Khedira, A. Schirí, A. bin Slímán - H. Mastúrí
B. Verbruggen - V. van Dijk, N. Aké, J. van Hecke, D. Dumfries - R. Gravenberch, T. Reijnders, F. de Jong - C. Gakpo, D. Malen, B. Brobbey
C. Ajjárí, R. al-Lúmí, M. bin Wanás, I. Saad, S. Tounekti, M. Aš-Šámich, S. bin Hasan, R. Šicháví, D. Brún, F. Šawát, E. Achouri, O. Reqíq, M. Hadž Mahmúd
T. Koopmeiners, M. Depay, J. Kluivert, W. Weghorst, M. de Roon, L. Geertruida, G. Til, N. Lang, C. Summerville, M. Wieffer, R. Roefs, M. Flekken, M. van de Ven, J. Hato, Q. Timber