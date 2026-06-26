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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Tunisko - Nizozemsko, evropský favorit na dálku hájí první místo

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Sledujeme online   0:05

Brian Brobbey z Nizozemska skóruje proti Švédsku. | foto: Reuters

Aktuálně jim patří první místo ve skupině F jen díky vyššímu počtu vstřelených branek. Uhájit ho nizozemští fotbalisté chtějí proti Tunisku. Zápas mistrovství světa má výkop v 1.00 středoevropského času a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Nizozemci naposledy deklasovali Švédy 5:1 a právě tenhle výsledek aktuálně rozhoduje. S Japonci, s nimiž na úvod turnaje remizovali 2:2, mají stejný rozdíl ve skóre, ale vstřelili o jednu branku víc.

Na první místo si pak dělají zálusk také Švédi se třemi body. Aby Nizozemci prvenství uhájili, musí uhrát minimálně stejně bodů jako oba jeho konkurenti (v případě remízy) nebo stejně jako vítěz druhého zápasu. V případě Japonska si současně musí hlídat celkové skóre.

Naproti tomu Tunisko je ze hry. Nepomohla mu ani změna trenéra, která přišla po porážce 1:5 se Švédskem. Pod novým koučem Renardem pak africká země prohrála 0:4 s Japonskem.

Obě země se naposledy utkaly v roce 2009 v rámci přípravy, zápas skončil remízou 1:1.

MS ve fotbale 2026
26. 6. 2026 1:00
Tunisko : Nizozemsko
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Sestavy:
A. Dahmán - A. Abdí, M. Tálbí, Y. Valery, M. ben Hamída - H. Medžbrí, I. Garbí, R. Khedira, A. Schirí, A. bin Slímán - H. Mastúrí
Sestavy:
B. Verbruggen - V. van Dijk, N. Aké, J. van Hecke, D. Dumfries - R. Gravenberch, T. Reijnders, F. de Jong - C. Gakpo, D. Malen, B. Brobbey
Náhradníci:
C. Ajjárí, R. al-Lúmí, M. bin Wanás, I. Saad, S. Tounekti, M. Aš-Šámich, S. bin Hasan, R. Šicháví, D. Brún, F. Šawát, E. Achouri, O. Reqíq, M. Hadž Mahmúd
Náhradníci:
T. Koopmeiners, M. Depay, J. Kluivert, W. Weghorst, M. de Roon, L. Geertruida, G. Til, N. Lang, C. Summerville, M. Wieffer, R. Roefs, M. Flekken, M. van de Ven, J. Hato, Q. Timber
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina F

Skupina D

Skupina I

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina C

Skupina A

Skupina E

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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