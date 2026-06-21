Tunisko nespasil ani Renard. Japonci po výhře hlásí: Chceme domů přivézt trofej!

Renard převzal Tunisko v úterý poté, co africká reprezentace odvolala jeho krajana Sabriho Lamouchiho bezprostředně po debaklu 1:5 se Švédskem.
Ale ani sedmapadesátiletý Renard, jenž v minulosti úspěšně vedl třeba Saúdskou Arábii a dostal ji na předchozí i letošní mistrovství světa – v dubnu ho však odvolali kvůli dvěma porážkám v přípravě. Nakonec se na šampionátu přece jenom ukázal, ale ani on Tunisko nespasil.
„Pořád nás čeká třetí zápas. Jsme na mistrovství světa a musíme zůstat soustředění. Na zápas s Nizozemskem se poctivě připravíme,“ ujistil.
Hrozí však další debakl.
Proti Japonsku Tunisané vůbec nestíhali, podobně jako předtím proti Švédsku. Už ve čtvrté minutě se prosadil Kamada, další gól přidal ještě do poločasu Ueda, po změně stran se trefil ještě Ito a skóre uzavřel opět Ueda.
„Výsledek je drsný, ale odpovídá rozdílu mezi oběma týmy,“ uznal Renard.
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Tunisko - Japonsko 0:4, jasná záležitost. Dvakrát se prosadil útočník Ueda
Tunisko bylo i na předchozích dvou šampionátech a pokaždé zvládlo alespoň jeden zápas vyhrát, teď však hrozí, že se mu to poprvé od roku 2006 a turnaje v Německu nepovede.
„Dvě porážky ve dvou zápasech nejsou nic příjemného, ale musíme za to přijmout zodpovědnost a přistoupit i k poslednímu zápasu profesionálně,“ doplnil.
Nečekaný střelec Kamada
V úvodním zápase s Nizozemskem vystřelil v 89. minutě cenný bod, proti Tunisku pro změnu skóre otevřel. Daiči Kamada je přitom defenzivním záložníkem, který na klubové úrovni zapsal v této sezoně jedinou branku.
„Vzhledem k naší situaci se zraněními jsem ho musel posunout výš, hrál v podstatě falešného útočníka. Ale zvládl to skvěle. Byl platný pro ofenzivu, ale současně zvládal dirigovat obrannou hru,“ chválil ho kouč Moriyasu.
Pro devětadvacetiletého Kamadu, hráče Crystal Palace, to byly první góly na mistrovství světa – v Kataru sice odehrál většinu minut, ale prosadit se nedokázal.
„Jako malý kluk jsem zůstával vzhůru dlouho do noci, aby sledoval zápasy mistrovství světa, a doufal jsem, že jednoho dne si na něm zahraju v japonském dresu. Teď, po gólu a výhře 4:0, jsem se těm snům přiblížil zatím nejvíc,“ rozplýval se. „Zápas s Tuniskem je dalším důkazem, že tady nejsme náhodou.“
„Samozřejmě mě mrzí, že nám někteří hráči vypadli kvůli zranění. Na druhou stranu jsem kádr skládali tak, aby byl schopný vyhrávat v různém složení a hráči se byli schopní navzájem efektivně doplňovat,“ přidal Moriyasu.
Jeho svěřenci mají čtyři body, stejně jako Nizozemsko a o bod víc než Švédsko, s nímž si to rozdají minimálně o druhé a možná i první místo v tabulce, to však bude záležet i na výsledku právě Nizozemska s Tuniskem.
„Naším snem už teď není jen účast nebo postup, chceme celý šampionát vyhrát,“ prohlásil ambiciózně Kamada.