Chytá se nový míč na MS hůř? Je vyrobený, aby padalo víc gólů, tvrdí bývalý brankář

„Problém je, že je složený ze čtyř plátů a nejsou v něm žádné švy. Když to smícháte s různorodým počasím a hustotou vzduchu, balon se méně točí a létá rychleji,“ pokračoval ve svém vysvětlení v podcastu britské BBC.
Tohle téma vytáhl také jiný bývalý brankář Joe Hart po zápase Francie s Irákem, zejména kvůli prvnímu gólu Kyliana Mbappého, na nějž si gólman Básil sáhl, ale vytěsnit ho nedokázal.
„Podobný typ gólu jsem na šampionátu viděl už mockrát, než aby to byla jen náhoda,“ tvrdil.
Obdobným způsobem inkasoval třeba také anglický brankář Pickford v zápase s Chorvatskem.
„Míč se v tom zápase párkrát nechoval tak, jak byste v dané situaci čekali,“ poznamenal bývalý reprezentační gólman Paul Robinson. „Je to něco, na co bychom si měli dávat pozor. Zápas Anglie se hrál pod zavřenou střechou, což míč ovlivní. Stejně jako ho ovlivní vyšší nadmořská výška i velké vedro.“
Na to koneckonců upozorňoval i český brankář Lukáš Horníček, jenž si přitom pochvaloval, že se prý nový balon chytá dobře.
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„Když je větší vlhkost, je víc nevyzpytatelný, ale dobře lítá a když ho správně trefíte, letí fakt daleko. S větší nadmořskou výškou se změní i brankářské reflexy: když balon poletí, uděláte krok a on na poslední chvíli změní směr, bude to náročné. I s tím musíme počítat,“ hodnotil náhradník Matěje Kováře.
Jenže v praxi to očividně tak jednoduché není.
Zpoza vápna už na probíhajícím šampionátu padlo 20 branek, takže jeden padne průměrně v každém druhém až třetím utkání. Jen pro srovnání – během skupinové fáze na mistrovství světa v Kataru v roce 2022 jich diváci viděli jen deset, tedy průměrně jednou za pět utkání.
„Kolikrát na nejvyšší úrovni vidíte, že si brankář na míč sáhne a on stejně skončí v brance? Moc často ne, jelikož jsou natolik kvalitní, že když se míče dotknou, zvládnou ho vyrazit mimo bránu,“ pokračoval Hart.
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„Schválně se zaměřte, jak často jsou gólmani opravdu blízko, sáhnou si na míč, ale stejně střelu nevyrazí,“ pronesl Schmeichel.
Podobné kritice jako teď Trionda čelily v minulosti třeba Roteiro (Euro 2004) nebo Jabulani (MS 2010), u nichž si gólmani stěžovali na jejich nepředvídatelnost.
Ať už je ale kritika oprávněná nebo ne, teď už s tím nikdo nic neudělá. A tak si v Americe nejspíš diváci gólů z dálky užijí ještě dost.