Obří zájem o Korejce. Son: Já proti Schickovi? Nehrajeme jeden na jednoho

Soustředění, zamračení. Bez jediného náznaku úsměvu.
„Čeká nás velký den. Všichni se těšíme,“ začal hlavní kouč státnicky.
Je cítit, že jsou Korejci pod tlakem. Očekávání národa je obrovské, zájem médií ještě větší. I kolem české reprezentace se v posledních dnech motalo možná deset korejských novinářů, kteří dennodenně vyzvídali, co je v týmu nového.
Tohle je ovšem jiná dimenze.
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Korejci v sále hltali a zuřivě přepisovali každé slovo, které zaznělo. Z děravého českého překladu nebylo ani zdaleka možné vypátrat všechno. Překvapilo však, že hned první otázka se dotkla hlavní hvězdy soupeře.
Jak se chystáte na Patrika Schicka?
„Nebude to zápas o mně nebo o něm. Nehrajeme jeden na jednoho, ale když už se ptáte: Patrik je skvělý hráč. Určitě přemýšlíme o tom, jak ho budeme bránit. Ale především se soustředíme na celý tým,“ odpověděl Son, od loňského léta hráč amerického Los Angeles FC.
Korejci na něj dál spoléhají. Je to jejich superman a hlavní tvář týmu, ve kterém jsou i další velká jména včetně obrovitého stopera Kim Min-džeho z Bayernu či I Kang-ina, záložníka francouzského Paris St. Germain. Korejci se na start turnaje i na zápasy ve vysoké nadmořské výšce svědomitě chystali už od května v americkém Utahu, než se minulý týden přesunuli do Guadalajary, kde odehrají dva ze tří zápasů v základní skupině.
Zvolili diametrálně odlišný přístup než Češi, kteří na vysokohorské soustředění neměli čas a spoléhají se na to, že po příletu den před utkáním na ně možné problémy spojené s nadmořskou výškou nedolehnou.
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Stadion Akron, kde se bude hrát, leží ještě o pět set metrů výš než Sněžka, nejvyšší vrchol Česka. A zvenku je to půvabná stavba.
Jako obrovský zelený kráter, který s kulatou bílou střechou působí mezi okolními kopci vlastně trochu nepatřičně. Cesta z centra města může být dost dlouhá. Záleží, jestli zrovna máte štěstí a neuvíznete v koloně, což je tady v Guadalajaře většinu času setrvalý stav. Pak musíte spoléhat na šikovnost a místní znalost řidiče, který vás zkusí protáhnout postranními uličkami.
Povedlo se!
V širším okolí stadionu uvidíte nejen armádu pořadatelů ve svítivých tričkách a s barevnými mikinami uvázanými kolem pasu, ale také policisty, kteří chodí většinou po dvojicích a přísným pohledem skenují okolí. Rozlehlé parkoviště je zatím prázdné, ale před zápasem tady bude jistě frmol.
Je jasné, že Korejci budou mít v hledišti významnou převahu. Přát jim navíc budou i Mexičani, kteří pořád nezapomněli pomoc z mistrovství světa v Rusku. „Korejcům budeme držet palce. Díky nim jsme přece na předminulém mistrovství světa postoupili,“ připomněla paní Ximena, která jako řada dalších chodí po městě v zeleném mexickém dresu, šampionát v Rusku v roce 2018.
Tehdy Mexičané proklouzli ze základní skupiny jen díky tomu, že Korejci v posledním utkání základní skupině překvapivě porazili Německo.
Postoupí tentokrát ze skupiny společně?