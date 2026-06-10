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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Obří zájem o Korejce. Son: Já proti Schickovi? Nehrajeme jeden na jednoho

Jiří Čihák
  23:34
Od našeho zpravodaje v Mexiku - Jen co se ti dva objevili ve dveřích, v totálně narvaném sále se zvednul les rukou. Cvakaly fotoaparáty, blikaly displeje. A fukary klimatizace na stropě nestíhaly ochlazovat vydýchaný zvuk. Stovky očí mířily za stůl, kam se před úvodním zápasem mistrovství světa proti Česku posadili trenér Hong Mjong-po a hvězdný kapitán Son Hung-min.
Tisková konference korejského týmu před zápasem s Českem. Za stolem také...

Tisková konference korejského týmu před zápasem s Českem. Za stolem také kapitán Son Hung-min, v sále není k hnutí. | foto: JIří ČihákMAFRA

Potřebujete tip na výsledek? Pořadatelé ho mají. Na obrovské tabuli svítí Korea...
Stadion v Guadalajaře předpokládá výsledek Korea - Česko 3:3.
Hlediště Estadio Akron v Guadalajaře
Zajímavý pohled na Estadio Akron v Guadalajaře.
6 fotografií

Soustředění, zamračení. Bez jediného náznaku úsměvu.

„Čeká nás velký den. Všichni se těšíme,“ začal hlavní kouč státnicky.

Je cítit, že jsou Korejci pod tlakem. Očekávání národa je obrovské, zájem médií ještě větší. I kolem české reprezentace se v posledních dnech motalo možná deset korejských novinářů, kteří dennodenně vyzvídali, co je v týmu nového.

Tohle je ovšem jiná dimenze.

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Korejci v sále hltali a zuřivě přepisovali každé slovo, které zaznělo. Z děravého českého překladu nebylo ani zdaleka možné vypátrat všechno. Překvapilo však, že hned první otázka se dotkla hlavní hvězdy soupeře.

Jak se chystáte na Patrika Schicka?

„Nebude to zápas o mně nebo o něm. Nehrajeme jeden na jednoho, ale když už se ptáte: Patrik je skvělý hráč. Určitě přemýšlíme o tom, jak ho budeme bránit. Ale především se soustředíme na celý tým,“ odpověděl Son, od loňského léta hráč amerického Los Angeles FC.

Korejci na něj dál spoléhají. Je to jejich superman a hlavní tvář týmu, ve kterém jsou i další velká jména včetně obrovitého stopera Kim Min-džeho z Bayernu či I Kang-ina, záložníka francouzského Paris St. Germain. Korejci se na start turnaje i na zápasy ve vysoké nadmořské výšce svědomitě chystali už od května v americkém Utahu, než se minulý týden přesunuli do Guadalajary, kde odehrají dva ze tří zápasů v základní skupině.

Zvolili diametrálně odlišný přístup než Češi, kteří na vysokohorské soustředění neměli čas a spoléhají se na to, že po příletu den před utkáním na ně možné problémy spojené s nadmořskou výškou nedolehnou.

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Stadion Akron, kde se bude hrát, leží ještě o pět set metrů výš než Sněžka, nejvyšší vrchol Česka. A zvenku je to půvabná stavba.

Jako obrovský zelený kráter, který s kulatou bílou střechou působí mezi okolními kopci vlastně trochu nepatřičně. Cesta z centra města může být dost dlouhá. Záleží, jestli zrovna máte štěstí a neuvíznete v koloně, což je tady v Guadalajaře většinu času setrvalý stav. Pak musíte spoléhat na šikovnost a místní znalost řidiče, který vás zkusí protáhnout postranními uličkami.

Povedlo se!

V širším okolí stadionu uvidíte nejen armádu pořadatelů ve svítivých tričkách a s barevnými mikinami uvázanými kolem pasu, ale také policisty, kteří chodí většinou po dvojicích a přísným pohledem skenují okolí. Rozlehlé parkoviště je zatím prázdné, ale před zápasem tady bude jistě frmol.

Zajímavý pohled na Estadio Akron v Guadalajaře.

Je jasné, že Korejci budou mít v hledišti významnou převahu. Přát jim navíc budou i Mexičani, kteří pořád nezapomněli pomoc z mistrovství světa v Rusku. „Korejcům budeme držet palce. Díky nim jsme přece na předminulém mistrovství světa postoupili,“ připomněla paní Ximena, která jako řada dalších chodí po městě v zeleném mexickém dresu, šampionát v Rusku v roce 2018.

Tehdy Mexičané proklouzli ze základní skupiny jen díky tomu, že Korejci v posledním utkání základní skupině překvapivě porazili Německo.

Postoupí tentokrát ze skupiny společně?

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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