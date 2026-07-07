ONLINE: Švýcarsko - Kolumbie, souboj o poslední místenku ve čtvrtfinále

Vítěz ve čtvrtfinále narazí na Argentinu.
Švýcaři ve skupině skončili první před Kanadou, díky čemuž hrají první dva zápasy vyřazovací fáze právě ve Vancouveru. V tom prvním porazili Alžírsko 2:0, teď je čeká Kolumbie.
Ta opanovala svou skupinu mimo jiné před Portugalskem a na turnaji se zatím pyšní zejména pevnou defenzivou – za čtyři zápasy inkasovala jediný gól.
Ve čtvrtfinále byla naposledy v roce 2014, což je zatím její historicky nejlepší umístění. Stejně je na tom Švýcarsko, které se do čtvrtfinále probojovalo v roce 1954, ale od té doby nedošlo dál než do osmifinále.
Kolumbie na Švýcarsko narazila na mistrovství světa 1994, na závěr skupinové fáze ho tehdy sice porazila 2:0, ale na postup jí to nestačilo, naopak Švýcaři se mohli radovat – o skóre uhájili druhé místo před Spojenými státy.