ONLINE: Švýcarsko - Kanada, souboj o první místo ve skupině, kdo uspěje?

Oba týmy mají shodně čtyři body, v čele je však aktuálně Kanada díky lepšímu skóre, které nabrala debaklem Kataru 6:0.
Proti Švýcarsku jí tak stačí neprohrát.
Švýcarsko s Katarem překvapivě remizovalo 1:0, pak ale porazilo 4:1 Bosnu a Hercegovinu.
S Kanadou ho čeká historicky první soutěžní utkání, oba týmy na sebe narazily pouze v přípravném utkání v roce 2002, Kanada tehdy vyhrála 3:1.
G. Kobel - L. Jaquez, N. Elvedi, M. Akanji, R. Rodríguez - R. Freuler, G. Xhaka, J. Manzambi, D. Sow, R. Vargas - B. Embolo
M. Crépeau - A. Johnston, L. De Fougerolles, D. Cornelius, R. Laryea - T. Buchanan, M. Choinière, N. Saliba, A. Ahmed - J. David, C. Larin
M. Aebischer, N. Okafor, A. Jashari, Z. Amdouni, F. Rieder, A. Amenda, M. Keller, C. Fassnacht, D. Ndoye, C. Itten, E. Cömert, S. Widmer, Y. Mvogo, D. Zakaria
J. Waterman, D. St. Clair, O. Goodman, N. Sigur, S. Eustáquio, L. Millar, P. David, J. Osorio, A. Davies, M. Bombito, J. Nelson, J. Shaffelburg, T. Oluwaseyi