ONLINE: Švýcarsko - Bosna 0:0, první půle evropského souboje branku nepřinesla

Švýcarsko i Bosna na úvod šampionátu vedly, ale o náskok přišly.
U Švýcarska to bylo o poznání překvapivější, proti Kataru mělo převahu, ale vstřelilo jedinou branku a pak inkasovalo v nastaveném čase, kdy si vlastní gól dal Muheim.
To Bosna proti Kanadě, jedné z pořadatelských zemí, hrála po úvodní Lukičově brance dost pasivně, za což ji nakonec potrestal střídající Larin krátce po příchodu na hřiště.
Bosna se naposledy se Švýcarskem utkala před více než 10 lety v přípravném utkání, v březnu 2016 zvítězila 2:0.
G. Kobel - S. Widmer, N. Elvedi, M. Akanji, R. Rodríguez - M. Aebischer, G. Xhaka, R. Freuler - F. Rieder, B. Embolo, D. Ndoye
N. Vasilj - A. Dedič, T. Muharemović, N. Katić, S. Kolašinac - A. Memič, B. Tahirovič, I. Šunjič, K. Alajbegović - E. Demirovič, E. Džeko
C. Itten, E. Cömert, D. Sow, R. Vargas, C. Fassnacht, Y. Mvogo, D. Zakaria, M. Keller, J. Manzambi, L. Jaquez, A. Amenda, N. Okafor, A. Jashari, Z. Amdouni