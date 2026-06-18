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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Švýcarsko - Bosna 0:0, první půle evropského souboje branku nepřinesla

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Sledujeme online   20:30aktualizováno  21:48
Obě země v úvodním zápase mistrovství světa shodně remizovaly 1:1. Švýcarští fotbalisté hrají ve druhém utkání skupiny B od 21 hodin proti Bosně a Hercegovině. Duel sledujte v podrobné online reportáži.
Djibril Sow ze Švýcarska se snaží poslat k zemi Ermedina Demiroviče z Bosny.

Djibril Sow ze Švýcarska se snaží poslat k zemi Ermedina Demiroviče z Bosny. | foto: ČTK

Tajon Buchanan ze Švýcarska (vlevo) v souboji s Amarem Memičem z Bosny.
Edin Džeko (vlevo) svádí souboj se Švýcarem Embolem.
Švýcarští fanoušci jsou nalazení na duel s Bosnou.
Švýcar Widmer hlavičkuje na bránu Bosňanů.
7 fotografií

Švýcarsko i Bosna na úvod šampionátu vedly, ale o náskok přišly.

U Švýcarska to bylo o poznání překvapivější, proti Kataru mělo převahu, ale vstřelilo jedinou branku a pak inkasovalo v nastaveném čase, kdy si vlastní gól dal Muheim.

To Bosna proti Kanadě, jedné z pořadatelských zemí, hrála po úvodní Lukičově brance dost pasivně, za což ji nakonec potrestal střídající Larin krátce po příchodu na hřiště.

Bosna se naposledy se Švýcarskem utkala před více než 10 lety v přípravném utkání, v březnu 2016 zvítězila 2:0.

MS ve fotbale 2026
18. 6. 2026 21:00
Zápas probíhá
Švýcarsko : Bosna 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
G. Kobel - S. Widmer, N. Elvedi, M. Akanji, R. Rodríguez - M. Aebischer, G. Xhaka, R. Freuler - F. Rieder, B. Embolo, D. Ndoye
Sestavy:
N. Vasilj - A. Dedič, T. Muharemović, N. Katić, S. Kolašinac - A. Memič, B. Tahirovič, I. Šunjič, K. Alajbegović - E. Demirovič, E. Džeko
Náhradníci:
C. Itten, E. Cömert, D. Sow, R. Vargas, C. Fassnacht, Y. Mvogo, D. Zakaria, M. Keller, J. Manzambi, L. Jaquez, A. Amenda, N. Okafor, A. Jashari, Z. Amdouni
Náhradníci:
S. Baždar, E. Mahmič, A. Malič, D. Burnić, A. Hadžiahmetović, D. Hadžikadunić, S. Radeljič, M. Jurkas, J. Lukić, N. Mujakić, E. Bajraktarević, M. Zlomislić, H. Tabaković, A. Gigović, I. Bašić
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina A

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Skupina A

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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