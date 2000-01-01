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Když padla tma, rozsvítil se americký New York červeno-žlutě. A španělští fanoušci v ulicích pulzujícího amerického velkoměsta zahájili velkolepé oslavy zisku titulu fotbalových mistrů světa. Jak vypadaly nejen tam, ale třeba také v Madridu či Římě? Prohlédněte si v bohaté fotogalerii.
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Španělští fanoušci se mačkali na newyorském Times Square, kde se jich sešly stovky. Nedaleko za městem, ve státě New Jersey, jejich reprezentanti porazili Argentinu 1:0 a podruhé v historii ovládli světový šampionát.
Autor: Reuters
Ve španělských barvách se po finále mistrovství světa rozzářila i Empire State Building v New Yorku. A nejen ona.
Autor: Reuters
Zpráva o španělském vítězství na mistrovství světa se rozzářila i na Times Square. Ostatní reklamy se na chvíli odmlčely.
Autor: Reuters
Španělští fanoušci během oslav titulu mistrů světa v ulicích Madridu, které doslova zaplavili.
Autor: Reuters
Španělští fanoušci v centru Madridu v euforii poté, co jejich reprezentanti získali titul mistrů světa.
Autor: Reuters
V centru Madridu se fanoušci shromáždili kolem obřích velkoplošných obrazovek, kde se průběh finále vysílal.
Autor: AP
Nedělní večer ale nebyl jen plný radosti. Argentinští fanoušci v Buenos Aires krotili slzy.
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Za oceánem jste spíš našli takové obličeje. Zdrcený argentinský fanoušek po prohraném finále mistrovství světa.
Autor: AP
Argentinští fanoušci se těšili na oslavy a už čekali připravení po celém hlavním městě, nakonec ale museli vstřebávat zklamání z prohry.
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Ale neobešly se bez komplikací. Ve městě Ciudad Rodrigo zahynul třináctiletý chlapec a několik dalších lidí utrpělo zranění, když se pod nimi zřítila fontána.
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Euforie mezi španělskými fanoušky, kteří finále sledovali v centru Madridu.
Autor: Manu Fernandez, AP
Shromáždění na Times Square ani příliš nevybočovalo, vždyť na slavném náměstí v noci tradičně není k hnutí.
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Spasitel Yamal. Španělské fanynka s obrázkem zobrazujícím křídelníka Barcelony v roli Ježíše.
Autor: Reuters
Nechybělo ani tradiční mistrovské stříhání sítě. Tady si kus domů bere obránce Aymeric Laporte.
Autor: Reuters
Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými fotbalisty po finále mistrovství světa.
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