Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

A máma u toho nebyla kvůli vízům. Hrdina Vozinha vychytal Španěly, pak objasnil slzy

Štěpán Ťalský
  6:30
Když se kolem něj po závěrečném hvizdu sesypali spoluhráči, neubránil se slzám. Těžko si mohl představit lepší debut na fotbalovém mistrovství světa. Nejenom pro svou zemi, ale také po individuální stránce. Čtyřicetiletý gólman Vozinha si připsal několik skvělých zákroků a pomohl Kapverdám k senzační bezbrankové remíze 0:0 se Španělskem.
Brankář Kapverd Vozinha po zápase se Španělskem.

Brankář Kapverd Vozinha po zápase se Španělskem. | foto: Reuters

Brankář Kapverd Vozinha po zápase se Španělskem.
Brankář Kapverd Vozinha po zápase se Španělskem.
Kapverdští fotbalisté slaví s fanoušky v Atlantě bod do tabulky za remízu s...
Kapverdští fanoušci slaví remízu s favoritem ze Španělska.
36 fotografií

„Brečel jsem, protože jsem jako kluk trávil hodně času se svými prarodiči a ti tady být nemohli, umřeli před pár lety. A nebyla tady ani moje máma kvůli problémům s vízem a penězi, které jsme za něj museli zaplatit. Nestihli jsme to,“ líčil emotivně.

Po závěrečném hvizdu vytáhl vlajku půlmilionové země, jednoho z historicky nejmenších účastníků šampionátu, a hrdě s ní vlál před kapverdskými fanoušky.

Stal se mimochodem nejstarším brankářem, jenž si při svém debutu na mistrovství světa připsal čisté konto.

Brankář Kapverd Vozinha po zápase se Španělskem.
Brankář Kapverd Vozinha po zápase se Španělskem.

Nečekané. Senzační. Fascinující.

Z Vozinhy je rázem fenomén. Vždyť před zápasem měl na svém instagramovém účtu jen desítky tisíc sledujících. Během poločasové přestávky však brazilská stanice CazéTV vyzvala diváky, aby ho podpořili.

Výsledkem byl masivní nárůst sledujících a několik hodin po zápase jich Vozinha měl zhruba tři miliony, tedy šestkrát víc, než kolik je počet kapverdských obyvatel.

„Tohle je vzkaz všem v Kapverdách: Děkujeme vám! Na tenhle den můžeme být všichni hrdí,“ zářil.

Kapverdští fanoušci slaví remízu s favoritem ze Španělska.

Nakonec mu k čistému kontu stačilo sedm zákroků. Sám nejspíš čekal, že jich bude potřeba minimálně dvakrát tolik, jenže Španělům, úřadujícím mistrům Evropy, se nedařilo si proti poctivé kapverdské obraně vytvářet tolik vyložených šancí, kolik by si přáli. A když už nějakou měli, zasáhl Vozinha.

„Hodně jsme se nadřeli. Věděli jsme, že hrajeme proti jednomu z nejlepších týmů na světě, ale byli jsme si vědomi svých kvalit. Je to pro nás velký den. Čekali jsme náročný zápas a máme obrovskou radost,“ sypal ze sebe po utkání.

V závěru první půle mu nejprve pomohlo břevno při střele Torrese, ale vzápětí se fantasticky natáhl, aby nad horní tyč vyškrábl Pedriho gólovou hlavičku. Pak si poradil i s přízemní střelou Torrese či hlavičkou Laporteho. Po poločase pro změnu vychytal Ruize, jenž zkoušel zakončovat zády k bráně, nebo Cucurellu, jenž se přiřítil do vápna, ale zblízka trefil jen připraveného Vozinhu.

Nepřekvapí, že si odnesl cenu pro hráče utkání. Kdo taky jiný?

Že mu je 40 let byste možná poznali z jeho tváře, ale rozhodně ne z pohybů mezi tyčemi.

Vozinha, vlastním jménem Josimar José Évora Dias, je rodákem z Kapverd, kde v nižších soutěžích působil až do svých pětadvaceti let, než se dal na dráhu profesionálního fotbalisty. V národním týmu debutoval až v září 2012, tedy v šestadvaceti.

Mimochodem, pokud vás zajímá, kde se vzala jeho přezdívka Vozinha, tak vězte, že tak mu říkali jeho prarodiče, o nichž se zmiňoval po závěrečném hvizdu.

„Když jsem pak přestupoval, původně jsem se té přezdívky chtěl zbavit, jenže v Angole už jeden brankář jménem Josimar působil. A tak jsem si řekl, že nebudu přece druhý. Na Kapverdách mě všichni znají jako Vozinhu, tak u toho zůstanu,“ vzpomínal s úsměvem.

Španělsko - Kapverdy 0:0, senzační bod pro nováčka, zářil 40letý gólman Vozinha

A když se pozorně podíváte na výčet klubů, za které v rámci své kariéry chytal, kromě angažmá ve zmíněné Angole, Moldavsku, Portugalsku či na Kypru tam najdete i slovenskou vlajku.

Mezi lety 2022 až 2024 totiž působil v Trenčíně, s nímž si zahrál druhou a po postupu také první ligu, než přestoupil do portugalského týmu Chaves, jenž kope v tamním druhé nejvyšší soutěži, odkud teď vyrazil na šampionát.

Za národní tým chytá od svého debutu až na pár krátkých výpadků kvůli zraněním pravidelně a i v loňském roce nastoupil ke všem zápasům, tedy i k těm kvalifikačním.

Čtyřicáté narozeniny oslavil 12 dnů před startem šampionátu a teď si nadělil krásný pozdní dárek.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina I

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

16. června 2026  7:05

Francie na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska, historie

Francouzští fotbalisté po prohře v přípravě s Pobřežím slonoviny děkují...

Francie na mistrovství světa ve fotbale dlouhodobě patří mezi největší favority a šampionát v roce 2026 nebude výjimkou. Ve skupině I ji čekají Senegal, Irák a Norsko. Program, soupisku, klíčové...

16. června 2026

A máma u toho nebyla kvůli vízům. Hrdina Vozinha vychytal Španěly, pak objasnil slzy

Brankář Kapverd Vozinha po zápase se Španělskem.

Když se kolem něj po závěrečném hvizdu sesypali spoluhráči, neubránil se slzám. Těžko si mohl představit lepší debut na fotbalovém mistrovství světa. Nejenom pro svou zemi, ale také po individuální...

16. června 2026  6:30

Pohled do země jako protest proti FIFA. Bielsa dostává svérázné pověsti i na MS

Marcelo Bielsa promlouvá ke svým svěřencům během zápasu se Saudskou Arábií.

Poosmé se jako trenér představil na tom největším jevišti, poosmé jeho tým nedokázal vstřelit víc než jeden gól. Argentinský trenér ve službách Uruguaye Marcelo Bielsa si po úvodní remíze 1:1 na...

16. června 2026  6:12

Írán - Nový Zéland 2:2, atraktivní zápas vítěze nepřinesl. Dvakrát se trefil Just

Novozélandský Elijah Just slaví svůj druhý gól v zápase s Íránem.

Fotbalové mistrovství světa má čtvrtého dvougólového střelce. V úterý nad ránem středoevropského času se ním stal novozélandský útočník Elijah Henry Just, který se dvakrát prosadil proti Íránu. Jeho...

16. června 2026,  aktualizováno  5:06

Saúdská Arábie - Uruguay 1:1, drtivý finiš Jihoameričanů nestačil, pak podivný konec

Gólman Al Owais ze Saudské Arábie zasahuje v utkání s Uruguayí.

Na šampionátu v Rusku v roce 2018 spolu hráli druhý zápas ve skupině, teď se utkali hned na startu. Fotbalisté Saúdské Arábie uhráli proti Uruguayi cennou remízu 1:1, zejména v druhém poločase totiž...

15. června 2026,  aktualizováno  16. 6. 2:29

Baron Prášil z Teplic. Kopal s Eusébiem a Američanům nakukal: Hrál jsem finále MS!

Premium
Josef Jelínek v roce 1973 v dresu New York Cosmos s míčem u nohy.

Připravte se: možná jste nikdy neslyšeli bláznivější fotbalovou story. O mazaném chlapíkovi z Česka, který si po emigraci začal říkat Joe a v klubu New York Cosmos, za který kopal i Pelé, ho dodnes...

16. června 2026

Belgie - Egypt 1:1, čekání na první výhru na MS trvá, Afričany o ni připravil vlastní gól

Romelu Lukaku (Belgie) slaví se spoluhráči vyrovnávací gól na 1:1 na...

Od 19 minuty vedli, ale prvního vítězství na mistrovství světa se nakonec nedočkali. Egyptští fotbalisté na úvod šampionátu remizovali 1:1 s Belgií 1:1. Úvodní branku zápasu vstřelil Ašúr, ale v 66....

15. června 2026,  aktualizováno  23:33

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Španělé čelí kritice, Češi trénovali před dalším zápasem

Sledujeme online
Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek mluví k hráčům na tréninku.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

15. června 2026  23:29

Tabulky MS ve fotbale 2026: pořadí základních skupin

Čeští fotbalisté se radují z gólu Tomáše Chorého proti Guatemale.

Bitvy na fotbalovém mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku právě začínají. Jak vypadají kompletní tabulky všech dvanácti základních skupin?

15. června 2026  22:59

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

Komise vyloučila Karvinou z první ligy. Tým se může odvolat, trest zná i primátor Wolf

Fanoušci Karviné během finále poháru s Jabloncem.

Fotbalová Karviná byla za zapojení do korupční kauzy vyloučena z první ligy, navíc musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Její šéf, primátor Jan Wolf, zaplatí tři miliony a 12 let nesmí působit ve...

15. června 2026  21:34,  aktualizováno  22:30

Španělsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Fotbalisté Španělska se fotí s fanoušky po postupu do finále mistrovství Evropy.

Španělsko patří na mistrovství světa ve fotbale 2026 mezi největší favority na celkový triumf. Hraje ve skupině H, podívejte se na jeho program, výsledky a kompletní soupisku.

15. června 2026  21:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.