„Brečel jsem, protože jsem jako kluk trávil hodně času se svými prarodiči a ti tady být nemohli, umřeli před pár lety. A nebyla tady ani moje máma kvůli problémům s vízem a penězi, které jsme za něj museli zaplatit. Nestihli jsme to,“ líčil emotivně.
Po závěrečném hvizdu vytáhl vlajku půlmilionové země, jednoho z historicky nejmenších účastníků šampionátu, a hrdě s ní vlál před kapverdskými fanoušky.
Stal se mimochodem nejstarším brankářem, jenž si při svém debutu na mistrovství světa připsal čisté konto.
Nečekané. Senzační. Fascinující.
Z Vozinhy je rázem fenomén. Vždyť před zápasem měl na svém instagramovém účtu jen desítky tisíc sledujících. Během poločasové přestávky však brazilská stanice CazéTV vyzvala diváky, aby ho podpořili.
Výsledkem byl masivní nárůst sledujících a několik hodin po zápase jich Vozinha měl zhruba tři miliony, tedy šestkrát víc, než kolik je počet kapverdských obyvatel.
„Tohle je vzkaz všem v Kapverdách: Děkujeme vám! Na tenhle den můžeme být všichni hrdí,“ zářil.
Nakonec mu k čistému kontu stačilo sedm zákroků. Sám nejspíš čekal, že jich bude potřeba minimálně dvakrát tolik, jenže Španělům, úřadujícím mistrům Evropy, se nedařilo si proti poctivé kapverdské obraně vytvářet tolik vyložených šancí, kolik by si přáli. A když už nějakou měli, zasáhl Vozinha.
„Hodně jsme se nadřeli. Věděli jsme, že hrajeme proti jednomu z nejlepších týmů na světě, ale byli jsme si vědomi svých kvalit. Je to pro nás velký den. Čekali jsme náročný zápas a máme obrovskou radost,“ sypal ze sebe po utkání.
V závěru první půle mu nejprve pomohlo břevno při střele Torrese, ale vzápětí se fantasticky natáhl, aby nad horní tyč vyškrábl Pedriho gólovou hlavičku. Pak si poradil i s přízemní střelou Torrese či hlavičkou Laporteho. Po poločase pro změnu vychytal Ruize, jenž zkoušel zakončovat zády k bráně, nebo Cucurellu, jenž se přiřítil do vápna, ale zblízka trefil jen připraveného Vozinhu.
Nepřekvapí, že si odnesl cenu pro hráče utkání. Kdo taky jiný?
Že mu je 40 let byste možná poznali z jeho tváře, ale rozhodně ne z pohybů mezi tyčemi.
Vozinha, vlastním jménem Josimar José Évora Dias, je rodákem z Kapverd, kde v nižších soutěžích působil až do svých pětadvaceti let, než se dal na dráhu profesionálního fotbalisty. V národním týmu debutoval až v září 2012, tedy v šestadvaceti.
Mimochodem, pokud vás zajímá, kde se vzala jeho přezdívka Vozinha, tak vězte, že tak mu říkali jeho prarodiče, o nichž se zmiňoval po závěrečném hvizdu.
„Když jsem pak přestupoval, původně jsem se té přezdívky chtěl zbavit, jenže v Angole už jeden brankář jménem Josimar působil. A tak jsem si řekl, že nebudu přece druhý. Na Kapverdách mě všichni znají jako Vozinhu, tak u toho zůstanu,“ vzpomínal s úsměvem.
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Španělsko - Kapverdy 0:0, senzační bod pro nováčka, zářil 40letý gólman Vozinha
A když se pozorně podíváte na výčet klubů, za které v rámci své kariéry chytal, kromě angažmá ve zmíněné Angole, Moldavsku, Portugalsku či na Kypru tam najdete i slovenskou vlajku.
Mezi lety 2022 až 2024 totiž působil v Trenčíně, s nímž si zahrál druhou a po postupu také první ligu, než přestoupil do portugalského týmu Chaves, jenž kope v tamním druhé nejvyšší soutěži, odkud teď vyrazil na šampionát.
Za národní tým chytá od svého debutu až na pár krátkých výpadků kvůli zraněním pravidelně a i v loňském roce nastoupil ke všem zápasům, tedy i k těm kvalifikačním.
Čtyřicáté narozeniny oslavil 12 dnů před startem šampionátu a teď si nadělil krásný pozdní dárek.