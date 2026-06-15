ONLINE: Španělsko - Kapverdy, mistr Evropy proti nováčkovi šampionátu

Španělsko je jedním z hlavních favoritů na celkové prvenství. V generálce porazilo 3:1 Peru a teď chce úspěšně vstoupit i do šampionátu.
Na lavičce Španělska je připravený nastoupit Lamine Yamal, jenž přitom podle prvotních zpráv kvůli zranění turnaj stihnout neměl.
Kapverdy se těší na své vůbec první mistrovství světa. Svou kvalifikační skupinu ovládly překvapivě na úkor Kamerunu, jenž skončil až druhý.
V rámci příprav na šampionát porazily Bermudy a poněkud překvapivě také Srbsko (oba 3:0). Jak si povedou proti Španělsku?
U. Simón - M. Llorente, P. Cubarsí, A. Laporte, M. Cucurella - F. Ruiz, Rodri, Pedri - F. Torres, M. Oyarzabal, Gavi
Vozinha - S. Moreira, R. Lopes, Diney, S. Lopes Cabral - K. Pina, L. Duarte, R. Mendes, J. Monteiro, J. Cabral - D. Livramento
N. Williams, B. Iglesias, L. Yamal, A. Grimaldo, Á. Baena, V. Muňoz, M. Pubill, J. García, P. Porro, M. Merino, D. Raya, D. Olmo, M. Zubimendi, Y. Pino, E. García
L. Costa, K. Pires, M. Rosa, João Paulo, G. Benchimol, H. Varela, W. Pina, Y. Semedo, N. Da Costa, Stopira, C. dos Santos, W. Semedo, D. Duarte, T. Arcanjo, G. Rodrigues