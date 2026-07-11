„Byla to obrovská rána pro Belgii. Courtois je jeden z nejlepších, možná vůbec nejlepší brankář na planetě a v takovém zápase ho potřebujete. Ale musel střídat, šel tam Lammens a bohužel pro Belgii to byl klíčový moment, protože gól jde za ním,“ hodnotil ve studiu Nova Action někdejší gólman Tomáš Vaclík.
Lammens po svém příchodu na trávník příliš práce neměl, což mu taky úplně nepomohlo, jelikož se nemohl rozchytat. Když pak musel do akce, rozhodující okamžik nezvládl.
Cubarsího střelu ze střední vzdálenosti, která před ním skočila, vyrazil jen před sebe, kde pak balon zblízka poslal do sítě žolík Merino.
Žolík par excellence! 🃏— Nova Sport (@novasport_cz) July 10, 2026
𝘔𝘐𝘒𝘌𝘓 𝘔𝘌𝘙𝘐𝘕𝘖 stejně jako proti Portugalsku vystřídal a po pár minutách rozhodl o vítězství a postupu Španělska! ⏱️✔️
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„Popravdě jsem tady zařval, ať nestřílí, moc jsem tomu nevěřil,“ smál se bývalý útočník Libor Kozák.
„Jak se říká, když nevíš co s balonem, vystřel. A vidíte – chyba gólmana a rozhodující moment zápasu,“ navázal někdejší stoper Ondřej Mazuch.
„Vypadá to jako náhoda, ale když jste připravení, může se to stát zase. Jsem nadšený, i když pochybuju, že v tomhle tempu budu pokračovat,“ culil se před novináři Merino, jenž se stal prvním hráčem, který z lavičky rozhodl dva vyřazovací zápasy mistrovství světa.
Ale kdo ví, zda by podobnou šanci měl, kdyby utkání dochytal Courtois.
Ten sice také v první půli inkasoval z dorážky, kde měl nicméně mnohem složitější pozici, ale jinak svůj tým držel, a zejména ve druhé půli vytáhl několik parádních zákroků – poradil si s nájezdem Yamala, jeho nebezpečným obstřelem či Oyarzabalovou ranou z úhlu.
Jenže nejspíš v důsledku jednoho z tygřích skoků si v 65. minutě sedl na trávník, masíroval si levé stehno a naznačil, že potřebuje ošetřit. Sudí Michael Oliver využil této příležitosti a nařídil povinnou občerstvovací přestávku o něco dřív.
Courtois odklusal k lavičkám a po třech minutách už se vracel na trávník, takže si belgičtí fanoušci oddechli. Ale jen na chvíli.
Courtois chce pauzu od národního týmu
„Teď si chci rok odpočinout od zápasů v belgickém dresu a pak odehrát kvalifikaci na Euro i případný závěrečný turnaj. Ale nevím, jestli s tím bude Belgie souhlasit,“ pronesl v pozápasovém rozhovoru.
Je tak možné, že proti Španělsku odchytal své poslední reprezentační utkání.
„Cítil jsem silnou bolest ve stehně, ale neměl bych problém pokračovat v zápase. Nejvíc to bolelo, když jsem prováděl dlouhé nákopy, ale zákroky jsem dělat mohl. Realizační tým se mě nicméně rozhodl stáhnout, s čímž nemám problém, jelikož tým je na prvním místě,“ popisoval po utkání.
Se slzami v očích přepustil své místo čtyřiadvacetiletému Lammensovi, jenž dosud na šampionátu nechytal a za belgický národní tým nastoupil do téhle chvíle jen dvakrát.
„Je mi ho strašně líto. Naskočit do třetího zápasu za nároďák, prvního na mistrovství světa, v takové fázi a proti takovému soupeři a skončí to tak, že po vaší chybě jedete domů. Je to pro něj hrozně těžké,“ řekl Vaclík.
„Po zápase jsem ho okamžitě objal. Vím, že pro brankáře je tohle strašný pocit, ale on je výborný gólman a tohle ho jen posílí,“ přidal Courtois.
Lammens do Ameriky letěl po vydařené sezoně v Manchesteru United, kde nahradil kritizovaného Onanu, stal se oblíbencem fanoušků a pomohl týmu k třetímu místu. Věděl, že jedničkou národního týmu je Courtois, ale doufal, že šanci dostane.
Dostal, ale debut na mistrovství světa mu nevyšel.
Belgičané si nicméně o inkasovaný gól koledovali. Celý zápas hráli v obranném bloku a branku soupeře skoro neohrozili.
Z ojedinělé šance sice zvládli na konci první půle srovnat, ale ani to je nenakoplo. Naopak, byli čím dál pasivnější, až je z dorážky potrestal Merino.
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Španělsko - Belgie 2:1, žolík Merino opět úřadoval, dalším gólem zařídil semifinále
„Bylo vidět, že jim ve druhé půli došel dech, jelikož hráli celý zápas bez balonu. Chtěli to očividně uhrát do prodloužení nebo do penalt,“ hodnotil Mazuch.
Jenže to Belgii nevyšlo.