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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Belgii srazila chyba náhradního gólmana. Courtois přitom říká: Mohl jsem hrát dál

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  6:06
Belgický brankář Thibaut Courtois (vlevo) musí v 71. minutě vinou zranění...

Belgický brankář Thibaut Courtois (vlevo) musí v 71. minutě vinou zranění střídat, na jeho místo nastupuje Senne Lammens. | foto: AP

Belgický brankář Senne Lammens vyráží Cubarsího střelu v utkání se Španělskem.
Španělský záložník MIkel Merino slaví gól do sítě Belgie.
Belgický brankář Senne Lammens po inkasované brance v utkání se Španělskem.
Španělský záložník Mikel Merino střílí gól do sítě Belgie.
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Jako by nestačilo, že jim během předzápasové rozcvičky vypadl klíčový záložník Tielemans. Dvacet minut před koncem musel ze hry i gólman Thibaut Courtois a jeho náhradník Senne Lammens se pak výrazně podepsal pod druhý inkasovaný gól. Gól, kvůli němuž belgičtí fotbalisté prohráli se Španělskem 1:2 a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále.

„Byla to obrovská rána pro Belgii. Courtois je jeden z nejlepších, možná vůbec nejlepší brankář na planetě a v takovém zápase ho potřebujete. Ale musel střídat, šel tam Lammens a bohužel pro Belgii to byl klíčový moment, protože gól jde za ním,“ hodnotil ve studiu Nova Action někdejší gólman Tomáš Vaclík.

Lammens po svém příchodu na trávník příliš práce neměl, což mu taky úplně nepomohlo, jelikož se nemohl rozchytat. Když pak musel do akce, rozhodující okamžik nezvládl.

Cubarsího střelu ze střední vzdálenosti, která před ním skočila, vyrazil jen před sebe, kde pak balon zblízka poslal do sítě žolík Merino.

„Popravdě jsem tady zařval, ať nestřílí, moc jsem tomu nevěřil,“ smál se bývalý útočník Libor Kozák.

„Jak se říká, když nevíš co s balonem, vystřel. A vidíte – chyba gólmana a rozhodující moment zápasu,“ navázal někdejší stoper Ondřej Mazuch.

„Vypadá to jako náhoda, ale když jste připravení, může se to stát zase. Jsem nadšený, i když pochybuju, že v tomhle tempu budu pokračovat,“ culil se před novináři Merino, jenž se stal prvním hráčem, který z lavičky rozhodl dva vyřazovací zápasy mistrovství světa.

Ale kdo ví, zda by podobnou šanci měl, kdyby utkání dochytal Courtois.

Ten sice také v první půli inkasoval z dorážky, kde měl nicméně mnohem složitější pozici, ale jinak svůj tým držel, a zejména ve druhé půli vytáhl několik parádních zákroků – poradil si s nájezdem Yamala, jeho nebezpečným obstřelem či Oyarzabalovou ranou z úhlu.

Belgický brankář Thibaut Courtois likviduje šanci Španělska.
Belgický gólman Thibaut Courtois chytá střelu Lamina Yamala v utkání se...

Jenže nejspíš v důsledku jednoho z tygřích skoků si v 65. minutě sedl na trávník, masíroval si levé stehno a naznačil, že potřebuje ošetřit. Sudí Michael Oliver využil této příležitosti a nařídil povinnou občerstvovací přestávku o něco dřív.

Courtois odklusal k lavičkám a po třech minutách už se vracel na trávník, takže si belgičtí fanoušci oddechli. Ale jen na chvíli.

Courtois chce pauzu od národního týmu

„Teď si chci rok odpočinout od zápasů v belgickém dresu a pak odehrát kvalifikaci na Euro i případný závěrečný turnaj. Ale nevím, jestli s tím bude Belgie souhlasit,“ pronesl v pozápasovém rozhovoru.

Je tak možné, že proti Španělsku odchytal své poslední reprezentační utkání.

„Cítil jsem silnou bolest ve stehně, ale neměl bych problém pokračovat v zápase. Nejvíc to bolelo, když jsem prováděl dlouhé nákopy, ale zákroky jsem dělat mohl. Realizační tým se mě nicméně rozhodl stáhnout, s čímž nemám problém, jelikož tým je na prvním místě,“ popisoval po utkání.

Se slzami v očích přepustil své místo čtyřiadvacetiletému Lammensovi, jenž dosud na šampionátu nechytal a za belgický národní tým nastoupil do téhle chvíle jen dvakrát.

„Je mi ho strašně líto. Naskočit do třetího zápasu za nároďák, prvního na mistrovství světa, v takové fázi a proti takovému soupeři a skončí to tak, že po vaší chybě jedete domů. Je to pro něj hrozně těžké,“ řekl Vaclík.

„Po zápase jsem ho okamžitě objal. Vím, že pro brankáře je tohle strašný pocit, ale on je výborný gólman a tohle ho jen posílí,“ přidal Courtois.

Lammens do Ameriky letěl po vydařené sezoně v Manchesteru United, kde nahradil kritizovaného Onanu, stal se oblíbencem fanoušků a pomohl týmu k třetímu místu. Věděl, že jedničkou národního týmu je Courtois, ale doufal, že šanci dostane.

Belgický brankář Senne Lammens po inkasované brance v utkání se Španělskem.

Dostal, ale debut na mistrovství světa mu nevyšel.

Belgičané si nicméně o inkasovaný gól koledovali. Celý zápas hráli v obranném bloku a branku soupeře skoro neohrozili.

Z ojedinělé šance sice zvládli na konci první půle srovnat, ale ani to je nenakoplo. Naopak, byli čím dál pasivnější, až je z dorážky potrestal Merino.

Španělsko - Belgie 2:1, žolík Merino opět úřadoval, dalším gólem zařídil semifinále

„Bylo vidět, že jim ve druhé půli došel dech, jelikož hráli celý zápas bez balonu. Chtěli to očividně uhrát do prodloužení nebo do penalt,“ hodnotil Mazuch.

Jenže to Belgii nevyšlo.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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