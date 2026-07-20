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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Trpěli jsme, ale to my rádi, smál se kouč Španělska. Je mi ctí vést tenhle tým

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  8:00
Nenápadně, ale sakra efektivně probral trápící se národní tým a vybudoval mužstvo, které momentálně ve fotbalovém světě nemá konkurenci. Triumf v Lize národů, na Euru a teď i na mistrovství světa. „Jsem hrdý, že můžu trénovat tuhle generaci fotbalistů,“ zářil španělský trenér Luis de la Fuente po výhře 1:0 nad Argentinou.

Možná vás překvapí, že je vůbec nejstarším trenérem, který kdy vyhrál mistrovství světa.

Staře totiž tenhle chlapík rozhodně nepůsobí.

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Ani vizáží, ani herním stylem, jakým se aktuálně Španělé prezentují. Argentinu ve finále vynulovali a nepustili ji vůbec k ničemu. Jediným problémem bylo, že jim dlouho chyběly góly.

„Chtěli jsme zápas rozhodnout dřív, ale brankář Martínez nám v tom zabránil. Snažili jsme se a snažili, ale prostě to nešlo ani proti oslabenému soupeři. Museli jsme si to vytrpět, ale my trpíme rádi,“ usmál se De la Fuente. „Ukázali jsme, že jsme připravení na všechno.“

Španělský trenér Luis de la Fuente s trofejí pro mistry světa.
Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Argentinci šli do deseti po vyloučení Fernándeze v závěru základní hrací doby, v úvodu druhé části prodloužení pak rozhodl jediným gólem utkání Torres.

„Ani nedokážu popsat, jak se teď cítím. Nechci brečet, protože by to nevypadalo dobře, ale jsem dojatý. Zvlášť když se zpětně podívám na celou naši cestu. A teď za mnou chodí hráči a říkají mi: ‚Trenére, my jsme vyhráli všechno,‘“ pravil de la Fuente.

„Tahle generace hráčů je příkladem pro španělský sport, pro všechnu španělskou mládež. Působí nejenom jako tým, ale jako rodina. Jsou důkazem toho, že všichni pohromadě jsme nejsilnější,“ přidal.

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K áčku se vypracoval z mládežnických reprezentací, proto se nebojí sázet na mladíky. Vždyť celý turnaj v základu odehráli teenageři Cubarsí s Yamalem.

Španělé možná na papíře nepůsobili jako nejsilnější tým, De la Fuente z nich však udělal nezastavitelnou mašinu, která aktuálně táhne už 38 zápasů dlouhou šňůru bez porážky.

„Máme skvělou partu a teď jsme mistři světa, zní to neuvěřitelně,“ zářil záložník Rodri.

Na světovém šampionátu navíc Španělé inkasovali jedinou branku, což je historický rekord. O to absurdněji zpětně působí, že jediný zápas, který pod De la Fuentem na velkých turnajích nevyhráli, byl proti Kapverdám.

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Ale možná právě tahle nečekaná bezbranková remíza je nakopla k celkovému triumfu.

„Především mám radost, že jsem hráče na téhle cestě mohl doprovodit,“ odmítal De la Fuente chvalozpěvy na svou adresu.

Když naposledy Španělé ovládli mistrovství světa, také to bylo dva roky po triumfu na evropském šampionátu. A o další dva roky později pak dokončili takzvaný zlatý hattrick.

Povede se jim něco podobného i pod De la Fuentem?

Španělský trenér Luis de la Fuente s trofejí pro mistry světa.
Španělský trenér Luis de la Fuente s trofejí pro mistry světa.
Španělský trenér Luis de la Fuente s trofejí pro mistry světa.
Střelec mistrovského gólu Ferran Torres ze Španělska si hýčká trofej pro světové šampiony.
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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