Trpěli jsme, ale to my rádi, smál se kouč Španělska. Je mi ctí vést tenhle tým

Možná vás překvapí, že je vůbec nejstarším trenérem, který kdy vyhrál mistrovství světa.
Staře totiž tenhle chlapík rozhodně nepůsobí.
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Ani vizáží, ani herním stylem, jakým se aktuálně Španělé prezentují. Argentinu ve finále vynulovali a nepustili ji vůbec k ničemu. Jediným problémem bylo, že jim dlouho chyběly góly.
„Chtěli jsme zápas rozhodnout dřív, ale brankář Martínez nám v tom zabránil. Snažili jsme se a snažili, ale prostě to nešlo ani proti oslabenému soupeři. Museli jsme si to vytrpět, ale my trpíme rádi,“ usmál se De la Fuente. „Ukázali jsme, že jsme připravení na všechno.“
Argentinci šli do deseti po vyloučení Fernándeze v závěru základní hrací doby, v úvodu druhé části prodloužení pak rozhodl jediným gólem utkání Torres.
„Ani nedokážu popsat, jak se teď cítím. Nechci brečet, protože by to nevypadalo dobře, ale jsem dojatý. Zvlášť když se zpětně podívám na celou naši cestu. A teď za mnou chodí hráči a říkají mi: ‚Trenére, my jsme vyhráli všechno,‘“ pravil de la Fuente.
„Tahle generace hráčů je příkladem pro španělský sport, pro všechnu španělskou mládež. Působí nejenom jako tým, ale jako rodina. Jsou důkazem toho, že všichni pohromadě jsme nejsilnější,“ přidal.
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K áčku se vypracoval z mládežnických reprezentací, proto se nebojí sázet na mladíky. Vždyť celý turnaj v základu odehráli teenageři Cubarsí s Yamalem.
Španělé možná na papíře nepůsobili jako nejsilnější tým, De la Fuente z nich však udělal nezastavitelnou mašinu, která aktuálně táhne už 38 zápasů dlouhou šňůru bez porážky.
„Máme skvělou partu a teď jsme mistři světa, zní to neuvěřitelně,“ zářil záložník Rodri.
Na světovém šampionátu navíc Španělé inkasovali jedinou branku, což je historický rekord. O to absurdněji zpětně působí, že jediný zápas, který pod De la Fuentem na velkých turnajích nevyhráli, byl proti Kapverdám.
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Ale možná právě tahle nečekaná bezbranková remíza je nakopla k celkovému triumfu.
„Především mám radost, že jsem hráče na téhle cestě mohl doprovodit,“ odmítal De la Fuente chvalozpěvy na svou adresu.
Když naposledy Španělé ovládli mistrovství světa, také to bylo dva roky po triumfu na evropském šampionátu. A o další dva roky později pak dokončili takzvaný zlatý hattrick.
Povede se jim něco podobného i pod De la Fuentem?