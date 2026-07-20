Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Je tohle sbohem, Leo? Messi slzel a trenér doufá: Snad jsou na něj všichni hrdí

Autor:
  6:30
Zklamaný argentinský kapitán Lionel Messi po porážce se Španělskem.

Zklamaný argentinský kapitán Lionel Messi po porážce se Španělskem. | foto: Reuters

Zklamaný argentinský kapitán Lionel Messi po porážce se Španělskem.
Zklamaný argentinský kapitán Lionel Messi po porážce se Španělskem.
Lionel Messi se po finále mistrovství světa objímá s Laminem Yamalem.
Lionel Messi z Argentiny se stříbrnou medailí po finále MS.
119 fotografií
Když stál se stříbrnou medailí na krku před tribunou argentinských fanoušků, po tváři se mu řinuly slzy. Prožil skvělý turnaj a moc si přál, aby ho zakončil trofejí. Jenže ve finále mistrovství světa Lionel Messi se svými spoluhráči nestačil na fotbalisty Španělska. „Chtěli jsme vyhrát, ale jsem vděčný. Vděk a smutek jsou dvě slova, která mě teď jako jediná napadají,“ řekl po utkání.

Po závěrečném hvizdu si Messi zklamaně sedl na trávník a zvedl se až ve chvíli, kdy za ním přišel Lamine Yamal.

Jejich fotka, na které Messi malého Yamala koupe ve vaně, je dnes už legendární. Teď se poprvé potkali na hřišti a úspěšnější byl ten mladší.

Špinavé triky. Nešlo jen o titul, ale i o záchranu fotbalu, píšou španělská média

Messimu finále nevyšlo, stejně jako celé Argentině, která Španělsku zkrátka nestačila. Hrála pasivně, jen se bránila a za 90 minut jako první tým v historii nedokázala ani jednou vystřelit.

„Stejně jako s pokorou přijímáme vítězství, musíme umět přijmout také porážku,“ řekl smířlivě trenér Lionel Scaloni.

Zklamaný argentinský kapitán Lionel Messi po porážce se Španělskem.
Zklamaný argentinský kapitán Lionel Messi po porážce se Španělskem.

„Prohráli jsme a musíme to přijmout. Ale to neznamená, že zapomeneme na všechno, co se nám povedlo. Chtěl bych poděkovat všem svým spoluhráčům a celé zemi. Můžu jim říct, že jsme do toho dali srdce,“ přidal Messi.

V průběhu turnaje oslavil devětatřicáté narozeniny a je velmi pravděpodobné, že to pro něj byl poslední světový šampionát.

To koneckonců naznačil v posledním domácím zápase v kvalifikaci s Venezuelou, kde tehdy dvěma góly nasměroval Argentinu k vítězství.

„Tohle je hřiště na kterém jsem zažil hodně dobrých věcí a také hodně těch špatných. Chci si uchovat hlavně ty dobré,“ říkal tajemně.

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

„Abych řekl pravdu, nemluvil jsem s ním o tom,“ krčil rameny Scaloni.

Pokud opravdu v dohledné době – možná už po tomhle šampionátu – Messi ukončí reprezentační kariéru, učiní tak s vědomím, že se rozloučil na vrcholu.

Možná ne s trofejí, ale po výkonech, kterými zase jednou udivoval celý svět. Zapsal osm branek a čtyři asistence. Byl klíčovým hráčem Argentiny. Bez něj by se těžko dostala takhle daleko.

„Když proti vám stojí Messi, vždycky jste nervózní,“ uznal i španělský útočník Torres, autor jediné a vítězné branky finále.

Překvapilo, že během závěrečného ceremoniálu při předávání ceny pro nejlepšího hráče MS nezaznělo právě Messiho jméno, ale pro ocenění si došel španělský záložník Rodri.

Druhý náhradník, který rozhodl finále MS. Osud to tak napsal, řekl španělský hrdina

„Ale Messi byl neuvěřitelný. Už k němu nemám, co dalšího říct. Bylo jasné, že za ním hráči půjdou a podpoří ho úplně ve všem. Doufám, že na něj je každý hrdý, protože ukázal, že je nejlepší hráč historie,“ prohlásil Scaloni.

Pokud u národního týmu zůstane, čeká ho mimořádně náročný úkol: Připravit argentinskou reprezentaci na dobu bez Messiho.

„Sám ještě nevím. Mám představu, jak se chci rozhodnout, ale cítím, že si to ještě musím promyslet. V prosinci mi končí smlouva a musíme to důkladně probrat,“ uzavřel.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Ďábel, Obelix i jihoamerické indiánky. Prohlédněte si nejnápaditější fanoušky MS

Svátek fotbalu se dostává nabírá obrátek. Na mistrovství světa se těšili nejen...

Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

Francie - Anglie 4:6, Saka má hattrick, Mbappé rekord a vítězové světový bronz

Angličtí hráči pózují s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.

Deset branek, hattrick anglického útočníka Saky, rekordní gól francouzského kapitána Mbappého. Souboj o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa se nesl v exhibičním duchu, Anglie v něm porazila...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Španělé slaví druhý titul, ve finále zdolali Argentinu

Sledujeme online
Španělští fotbalisté se objímají po vítězném finále mistrovství světa s...

Fotbalové mistrovství světa se letos konalo ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastnilo 48 týmů, což znamenalo rekordních 104...

Je tohle sbohem, Leo? Messi slzel a trenér doufá: Snad jsou na něj všichni hrdí

Zklamaný argentinský kapitán Lionel Messi po porážce se Španělskem.

Když stál se stříbrnou medailí na krku před tribunou argentinských fanoušků, po tváři se mu řinuly slzy. Prožil skvělý turnaj a moc si přál, aby ho zakončil trofejí. Jenže ve finále mistrovství světa...

20. července 2026  6:30

Špinavé triky. Nešlo jen o titul, ale i o záchranu fotbalu, píšou španělská média

Argentinec Enzo Fernández se spoluhráči protestuje ve finále MS směrem k...

Pro svůj tým mají jen slova chvály, pro soupeře žádné uznání. „Argentina zapomněla, jak se hraje fotbal a dala přednost špíně,“ napsal španělský list Marca o finále fotbalového mistrovství světa....

20. července 2026  5:30

Druhý náhradník, který rozhodl finále MS. Osud to tak napsal, řekl španělský hrdina

Střelec mistrovského gólu Ferran Torres ze Španělska si hýčká trofej pro...

Před dvěma lety proseděl finále mistrovství Evropy na lavici náhradníků, což Španělsku nevadilo. Do nedělního zápasu o titul na světovém šampionátu proti Argentině vstoupil až kolem hodiny hry. A byl...

20. července 2026  1:13

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

19. července 2026  19:30,  aktualizováno  20. 7.

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Španělé slaví druhý titul, ve finále zdolali Argentinu

Sledujeme online
Španělští fotbalisté se objímají po vítězném finále mistrovství světa s...

Fotbalové mistrovství světa se letos konalo ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastnilo 48 týmů, což znamenalo rekordních 104...

20. července 2026

Pavouk MS ve fotbale 2026: výsledky play off. Světovými šampiony jsou Španělé

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Fotbalové mistrovství světa 2026 dospělo do svého konce. Mistry světa jsou Španělé, kteří ve finále porazili Argentinu 1:0 po prodloužení. V duelu o třetí místo si Anglie v přestřelce poradila s...

20. července 2026

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

20. července 2026

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

19. července 2026  22:43

Korupční kauza: Etická komise ruší Elbelovi zákaz činnosti, vede s ním jiné řízení

Olomoucký obránce Jakub Elbel.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zrušila olomouckému obránci Jakubu Elbelovi předběžný zákaz činnosti za podezření z účasti v aktuální korupční aféře. Šestadvacetiletý zadák tak může za...

19. července 2026  17:20

Loni hrál za Česko, letos za Argentinu. V repre s Leem? Kéž by to vyšlo, sní Mauro

Premium
Martin Mauro v argentinských barvách

Když poprvé promluví, zaskočí vás na puberťáka hodně hluboký, lehce nakřáplý hlas. Klidně by z něj mohl vyrůst filmový dabér, ale šestnáctiletý Martin Mauro má místo toho našlápnuto k hodně zajímavé...

19. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rychle, zběsile a hurá domů. Boj o bronz rozděluje: zápas turnaje, nebo paskvil?

Jude Bellingham z Anglie dává gól na 6:4 v utkání o bronz s Francií.

Kdo neponocoval a šel spát, musel si v neděli ráno po probuzení nadvakrát promnout oči. Vážně? Deset gólů v zápase o bronz? A poprvé v téměř stoleté historii fotbalových šampionátů tenisové skóre...

19. července 2026  15:23

Finálový střet rozdílných planet. Zvítězí superman, či nenápadná antihvězda?

Mikel Oyarzabal (vlevo) ze Španělska a Lionel Messi z Argentiny

Nedostižný Lionel Messi a nenápadný Mikel Oyarzabal. I tenhle souboj symbolizuje oba finálové soupeře na fotbalovém mistrovství světa: Argentina stojí a padá s Messim, Španělsko táhnou úplně všichni....

19. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×