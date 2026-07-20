Je tohle sbohem, Leo? Messi slzel a trenér doufá: Snad jsou na něj všichni hrdí

Po závěrečném hvizdu si Messi zklamaně sedl na trávník a zvedl se až ve chvíli, kdy za ním přišel Lamine Yamal.
Jejich fotka, na které Messi malého Yamala koupe ve vaně, je dnes už legendární. Teď se poprvé potkali na hřišti a úspěšnější byl ten mladší.
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Messimu finále nevyšlo, stejně jako celé Argentině, která Španělsku zkrátka nestačila. Hrála pasivně, jen se bránila a za 90 minut jako první tým v historii nedokázala ani jednou vystřelit.
„Stejně jako s pokorou přijímáme vítězství, musíme umět přijmout také porážku,“ řekl smířlivě trenér Lionel Scaloni.
„Prohráli jsme a musíme to přijmout. Ale to neznamená, že zapomeneme na všechno, co se nám povedlo. Chtěl bych poděkovat všem svým spoluhráčům a celé zemi. Můžu jim říct, že jsme do toho dali srdce,“ přidal Messi.
V průběhu turnaje oslavil devětatřicáté narozeniny a je velmi pravděpodobné, že to pro něj byl poslední světový šampionát.
To koneckonců naznačil v posledním domácím zápase v kvalifikaci s Venezuelou, kde tehdy dvěma góly nasměroval Argentinu k vítězství.
„Tohle je hřiště na kterém jsem zažil hodně dobrých věcí a také hodně těch špatných. Chci si uchovat hlavně ty dobré,“ říkal tajemně.
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„Abych řekl pravdu, nemluvil jsem s ním o tom,“ krčil rameny Scaloni.
Pokud opravdu v dohledné době – možná už po tomhle šampionátu – Messi ukončí reprezentační kariéru, učiní tak s vědomím, že se rozloučil na vrcholu.
Možná ne s trofejí, ale po výkonech, kterými zase jednou udivoval celý svět. Zapsal osm branek a čtyři asistence. Byl klíčovým hráčem Argentiny. Bez něj by se těžko dostala takhle daleko.
„Když proti vám stojí Messi, vždycky jste nervózní,“ uznal i španělský útočník Torres, autor jediné a vítězné branky finále.
Překvapilo, že během závěrečného ceremoniálu při předávání ceny pro nejlepšího hráče MS nezaznělo právě Messiho jméno, ale pro ocenění si došel španělský záložník Rodri.
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„Ale Messi byl neuvěřitelný. Už k němu nemám, co dalšího říct. Bylo jasné, že za ním hráči půjdou a podpoří ho úplně ve všem. Doufám, že na něj je každý hrdý, protože ukázal, že je nejlepší hráč historie,“ prohlásil Scaloni.
Pokud u národního týmu zůstane, čeká ho mimořádně náročný úkol: Připravit argentinskou reprezentaci na dobu bez Messiho.
„Sám ještě nevím. Mám představu, jak se chci rozhodnout, ale cítím, že si to ještě musím promyslet. V prosinci mi končí smlouva a musíme to důkladně probrat,“ uzavřel.