Somálský sudí v létě odřídí Superpohár. Fotbal má spojovat, řekla UEFA

Čtyřiatřicetiletému Artanovi zamítli vstup do země na letišti v Miami. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.
UEFA uvedla, že Artan získal nominaci na zápas po dohodě s africkou konfederací CAF. Superpohár se uskuteční 12. srpna v Salcburku.
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„Omar Artan je vynikající mladý, ale už zkušený rozhodčí, který se osvědčil na té nejvyšší úrovni,“ uvedl šéf UEFA Aleksander Čeferin. „Fotbal je tu od toho, aby spojoval lidi, a UEFA chce Omarovi projevit respekt. Je to vynikající rozhodčí, který si už vysloužil řadu prestižních nominací,“ pokračoval slovinský funkcionář.
Oficiálně důvody Artanova odmítnutí zatím nikdo nekomentoval. Americká televizní stanice CNN a francouzská tisková agentura AFP uvedly s odkazem na nejmenované vládní zdroje, že celní kontrola odhalila důvodné obavy z Artanova napojení na členy teroristických organizací.
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„Opakoval jsem, že jsem jen rozhodčí, který si chce splnit sen na mistrovství světa. Že mám všechna platná víza,“ vyprávěl Artan, kterého prý vyslýchali jedenáct hodin. Ve středu se pak vrátil do Somálska, kde ho vítaly stovky fanoušků.
Artan je na listině mezinárodních rozhodčích FIFA od roku 2018 a loni byl zvolen nejlepším africkým sudím. V této sezoně řídil například odvetu finále africké Ligy mistrů.
Šéf africké konfederace Patrice Motsepe vyjádřil Čeferinovi vděk za to, že Artanovi umožní pískat prestižní zápas. „Je to velká pocta pro Omara Artana i africké rozhodčí jako takové a je to skvělý příklad, že fotbal spojuje,“ uvedl jihoafrický prezident CAF.