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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Somálský sudí v létě odřídí Superpohár. Fotbal má spojovat, řekla UEFA

Autor: ,
  17:18
Měl pískat na nadcházejícím mistrovství světa, ale do USA ho nakonec nepustili. UEFA, Evropská fotbalová unie, teď oznámila, že somálský sudí Omar Abdulkadir Artan odřídí v létě zápas Superpoháru mezi PSG a Aston Villou.
Somálský fotbalový rozhodčí Omar Artan.

Somálský fotbalový rozhodčí Omar Artan. | foto: Andrew Surma / Sipa USA / ProfimediaProfimedia.cz

Somálský rozhodčí Omar Artan zabalený ve vlajce své země na letišti v Mogadišu.
Somálský rozhodčí Omar Artan zabalený ve vlajce své země na letišti v Mogadišu.
Somálský rozhodčí Omar Artan zabalený ve vlajce své země na letišti v Mogadišu.
Somálci na letišti vítali sudího Omara Artana vlajkami a plakáty na jeho...
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Čtyřiatřicetiletému Artanovi zamítli vstup do země na letišti v Miami. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.

UEFA uvedla, že Artan získal nominaci na zápas po dohodě s africkou konfederací CAF. Superpohár se uskuteční 12. srpna v Salcburku.

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„Omar Artan je vynikající mladý, ale už zkušený rozhodčí, který se osvědčil na té nejvyšší úrovni,“ uvedl šéf UEFA Aleksander Čeferin. „Fotbal je tu od toho, aby spojoval lidi, a UEFA chce Omarovi projevit respekt. Je to vynikající rozhodčí, který si už vysloužil řadu prestižních nominací,“ pokračoval slovinský funkcionář.

Oficiálně důvody Artanova odmítnutí zatím nikdo nekomentoval. Americká televizní stanice CNN a francouzská tisková agentura AFP uvedly s odkazem na nejmenované vládní zdroje, že celní kontrola odhalila důvodné obavy z Artanova napojení na členy teroristických organizací.

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„Opakoval jsem, že jsem jen rozhodčí, který si chce splnit sen na mistrovství světa. Že mám všechna platná víza,“ vyprávěl Artan, kterého prý vyslýchali jedenáct hodin. Ve středu se pak vrátil do Somálska, kde ho vítaly stovky fanoušků.

Artan je na listině mezinárodních rozhodčích FIFA od roku 2018 a loni byl zvolen nejlepším africkým sudím. V této sezoně řídil například odvetu finále africké Ligy mistrů.

Šéf africké konfederace Patrice Motsepe vyjádřil Čeferinovi vděk za to, že Artanovi umožní pískat prestižní zápas. „Je to velká pocta pro Omara Artana i africké rozhodčí jako takové a je to skvělý příklad, že fotbal spojuje,“ uvedl jihoafrický prezident CAF.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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