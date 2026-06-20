Amerika vs. Katar, dva rozdílné světy. A jak se fandilo v Atlantě? Nejvíc před hvizdem

„V Kataru se sjel celý svět do jednoho města, což mistrovství dosud nepoznalo a možná už nikdy nepozná. Minimálně z novinářského, ale řekl bych, že i z fanouškovského pohledu to bylo strašně zajímavé a obohacující,“ vzpomíná Čermák.
Letos pro změnu šampionát i za účasti českého týmu probíhá ve třech zemích současně.
Ale to neznamená, že by nebyl atraktivní. Naopak! I v Americe reportéři iDNES.cz pociťují, jak odlišná je tamní fanouškovská kultura oproti té evropské. Poznat to bylo také v Atlantě, kde Češi odehráli zápas s Jihoafrickou republikou (1:1).
„Je hodně znát, že místní stadiony nejsou stavěné čistě na soccer, tedy evropský fotbal, ale spíš na ten americký. Konkrétně tady to bylo hodně cítit,“ popsal Čermák tamní arénu.
|
Češi jako v budoucnosti: Taxíky bez řidičů i zelený Pantheon, co vznikal od střechy
„Pro nás Evropany je to nezvyklé. Hlavně před zápasem atmosféra vypadala slušně, zdálo se, že stadion bude bouřit a on bouřil, ale v podstatě pouze do hvizdu,“ přidal Čihák zkušenosti s fanoušky.
Další zážitky i vzpomínky uslyšíte ve třetí epizodě podcastu.