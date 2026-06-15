ONLINE: Saúdská Arábie - Uruguay, týmy se na MS potkávají po osmi letech

Tehdy v Rusku to bylo první soutěžní utkání mezi oběma zeměmi a Uruguay vyhrála 1:0 a nakonec skončila první ve skupině, zatímco její soupeř vypadl.
Saúdská Arábie v posledním přípravném zápase uhrála bezbrankovou remízu se Senegalem, Uruguay stejný výsledek pro změnu s Alžírskem.
Spolu s nimi jsou ve skupině H ještě Španělsko a Kapverdy.
M. Uvaís - M. aš-Šámát, S. Hamíd, H. Tambaktí, A. Amrí, M. al-Harbí - M. Kanú, A. Chaibárí, M. al-Džuwajr - F. Buraikán, S. Davsárí
F. Muslera - G. Varela, S. Cáceres, M. Olivera, M. Viňa - F. Valverde, M. Ugarte, R. Bentancur, M. Araújo - D. Núňez, F. Viñas
C. Al-Ghanám, A. Jahja, A. al-Hamdán, A. al-Kassár, A. Madžraší, A. Ládžámí, N. Búšal, H. Kádiš, N. Akidí, Z. al-Džuhaní, A. Hidždží, S. Mandaš, D. Zikrí, N. Davsárí, S. Šahrí
R. Aguirre, S. Mele, S. Bueno, B. Rodríguez, J. Sanabria, R. Zalazar, E. Martínez, J. Piquerez, S. Rochet, J. Giménez, F. Pellistri, N. de la Cruz, A. Canobbio