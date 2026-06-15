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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Saúdská Arábie - Uruguay, týmy se na MS potkávají po osmi letech

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Sledujeme online   23:00
Na šampionátu v Rusku spolu hráli druhý zápas ve skupině, teď se utkají hned na startu. Fotbalisté Saúdské Arábie hrají proti Uruguayi, utkání má výkop o půlnoci středoevropského času a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Uruguayští fotbalisté oslavují gól. | foto: Matilde CampodonicoAP

Tehdy v Rusku to bylo první soutěžní utkání mezi oběma zeměmi a Uruguay vyhrála 1:0 a nakonec skončila první ve skupině, zatímco její soupeř vypadl.

Saúdská Arábie v posledním přípravném zápase uhrála bezbrankovou remízu se Senegalem, Uruguay stejný výsledek pro změnu s Alžírskem.

Spolu s nimi jsou ve skupině H ještě Španělsko a Kapverdy.

MS ve fotbale 2026
16. 6. 2026 0:00
Saúdská Arábie : Uruguay
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Sestavy:
M. Uvaís - M. aš-Šámát, S. Hamíd, H. Tambaktí, A. Amrí, M. al-Harbí - M. Kanú, A. Chaibárí, M. al-Džuwajr - F. Buraikán, S. Davsárí
Sestavy:
F. Muslera - G. Varela, S. Cáceres, M. Olivera, M. Viňa - F. Valverde, M. Ugarte, R. Bentancur, M. Araújo - D. Núňez, F. Viñas
Náhradníci:
C. Al-Ghanám, A. Jahja, A. al-Hamdán, A. al-Kassár, A. Madžraší, A. Ládžámí, N. Búšal, H. Kádiš, N. Akidí, Z. al-Džuhaní, A. Hidždží, S. Mandaš, D. Zikrí, N. Davsárí, S. Šahrí
Náhradníci:
R. Aguirre, S. Mele, S. Bueno, B. Rodríguez, J. Sanabria, R. Zalazar, E. Martínez, J. Piquerez, S. Rochet, J. Giménez, F. Pellistri, N. de la Cruz, A. Canobbio
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina H

Skupina G

Skupina I

Skupina J

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
2. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1
3. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
2. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1
3. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
4. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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