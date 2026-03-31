MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

  23:49
V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i Češi. Národní tým si na světovém šampionátu zahraje po 20 letech! Kompletní program, systém turnaje, přehled skupin, seznam stadionů i další důležité informace najdete v našem přehledu.
Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu. | foto: Reuters

Mistrovství světa ve fotbale 2026

Termín11. června 2026 – 19. července 2026
PořadateléSpojené státy americké, Kanada, Mexiko
Počet účastníků48 týmů
Počet skupin12 (A–L)
Týmy ve skupině4
Nováčci MS 2026Uzbekistán, Jordánsko, Kapverdy, Curaçao
Formát skupinyKaždý tým hraje proti zbývajícím třem ve skupině
Postup do play-off1. a 2. tým ze skupiny + 8 nejlepších týmů ze 3. míst
Česká skupinaČESKO bude ve skupině A s Mexikem, JAR a Jižní Koreou

Program českých fotbalistů na MS 2026

Postup na MS si národní mužstvo zajistilo v dodatečné kvalifikaci,ve které dvakrát uspělo v penaltovém rozstřelu. Nejdřív vyřadilo v Edenu Irsko (26.3.) a v poslední březnový den skolilo i Dánsko.

KoloDatumČasZápasVýsledek
112.06.04:00Jižní Korea – ČESKO
218.06.18:00ČESKO – JAR
325.06.03:00ČESKO – Mexiko

Skupiny MS ve fotbale 2026

SkupinaTým 1Tým 2Tým 3Tým 4
AMexikoJARJižní KoreaČESKO
BKanadaKatarŠvýcarskoBosna
CBrazílieMarokoHaitiSkotsko
DUSAParaguayAustrálieTureckO
ENěmeckoCuraçaoPobřeží slonovinyEkvádor
FNizozemskoJaponskoTuniskoŠvédsko
GBelgieEgyptÍránNový Zéland
HŠpanělskoKapverdySaúdská ArábieUruguay
IFrancieSenegalNorskoBolívie/Irák
JArgentinaAlžírskoRakouskoJordánsko
KPortugalskoUzbekistánKolumbieJamajka/DR Kongo
LAnglieChorvatskoGhanaPanama

Program zápasů MS ve fotbale 2026⚽

Skupina A

KoloDatumČasZápasVýsledek
111.06.21:00Mexiko – JAR
112.06.04:00Jižní Korea – ČESKO
218.06.18:00ČESKO – JAR
219.06.03:00Mexiko – Jižní Korea
325.06.03:00JAR – Jižní Korea
325.06.03:00ČESKO – Mexiko

Skupina B

KoloDatumČasZápasVýsledek
112.06.21:00Kanada – Bosna a Hercegovina
113.06.21:00Katar – Švýcarsko
218.06.21:00Švýcarsko – Bosna a Hercegovina
219.06.00:00Kanada – Katar
324.06.21:00Švýcarsko – Kanada
324.06.21:00Bosna a Hercegovina – Katar

Skupina C

KoloDatumČasZápasVýsledek
114.06.00:00Brazílie – Maroko
114.06.03:00Haiti – Skotsko
220.06.00:00Skotsko – Maroko
220.06.03:00Brazílie – Haiti
325.06.00:00Maroko – Haiti
325.06.00:00Skotsko – Brazílie

Skupina D

KoloDatumČasZápasVýsledek
113.06.03:00USA – Paraguay
114.06.06:00Austrálie – Turecko
219.06.21:00USA – Austrálie
220.06.06:00Turecko – Paraguay
326.06.04:00Turecko – USA
326.06.04:00Paraguay – Austrálie

Skupina E

KoloDatumČasZápasVýsledek
114.06.19:00Německo – Curaçao
115.06.01:00Pobřeží slonoviny – Ekvádor
220.06.22:00Německo – Pobřeží slonoviny
221.06.02:00Ekvádor – Curaçao
325.06.22:00Curaçao – Pobřeží slonoviny
325.06.22:00Ekvádor – Německo

Skupina F

KoloDatumČasZápasVýsledek
114.06.22:00Nizozemsko – Japonsko
115.06.04:00Švédsko – Tunisko
220.06.19:00Nizozemsko – Švédsko
221.06.06:00Tunisko – Japonsko
326.06.01:00Tunisko – Nizozemsko
326.06.01:00Japonsko – Švédsko

Skupina G

KoloDatumČasZápasVýsledek
115.06.21:00Belgie – Egypt
116.06.03:00Írán – Nový Zéland
221.06.21:00Belgie – Írán
222.06.03:00Nový Zéland – Egypt
327.06.05:00Nový Zéland – Belgie
327.06.05:00Egypt – Írán

Skupina H

KoloDatumČasZápasVýsledek
115.06.18:00Španělsko – Kapverdy
116.06.00:00Saúdská Arábie – Uruguay
221.06.18:00Španělsko – Saúdská Arábie
222.06.00:00Uruguay – Kapverdy
327.06.02:00Kapverdy – Saúdská Arábie
327.06.02:00Uruguay – Španělsko

Skupina I

KoloDatumČasZápasVýsledek
116.06.21:00Francie – Senegal
117.06.00:00Baráž 2 – Norsko
222.06.23:00Francie – Baráž 2
223.06.02:00Norsko – Senegal
326.06.21:00Norsko – Francie
326.06.21:00Senegal – Baráž 2

Baráž 2 (Irák, Bolívie)

Skupina J

KoloDatumČasZápasVýsledek
117.06.03:00Argentina – Alžírsko
117.06.06:00Rakousko – Jordánsko
222.06.19:00Argentina – Rakousko
223.06.05:00Jordánsko – Alžírsko
328.06.04:00Alžírsko – Rakousko
328.06.04:00Jordánsko – Argentina

Skupina K

KoloDatumČasZápasVýsledek
117.06.19:00Portugalsko – Baráž 1
118.06.04:00Uzbekistán – Kolumbie
223.06.19:00Portugalsko – Uzbekistán
224.06.04:00Kolumbie – Baráž 2
328.06.01:30Kolumbie – Portugalsko
328.06.01:30Baráž 1 – Uzbekistán

Baráž 1 (Demokratická republika Kongo/Jamajka)

Skupina L

KoloDatumČasZápasVýsledek
117.06.22:00Anglie – Chorvatsko
118.06.01:00Ghana – Panama
223.06.22:00Anglie – Ghana
224.06.01:00Panama – Chorvatsko
327.06.23:00Panama – Anglie
327.06.23:00Chorvatsko – Ghana

Turnajový systém MS ve fotbale 2026

1 Skupinová fáze MS 2026

  • Počet týmů: 48
  • Počet skupin: 12 (A–L)
  • Týmy ve skupině: 4
  • Každý tým odehraje 3 zápasy – postupně proti všem ostatním celkům ve své skupině.
    • Do vyřazovací fáze postupují první dva týmy z každé skupiny a také 8 nejlepších týmů ze třetích míst.

2 Play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Fáze turnajePočet týmůPočet zápasůTermín
1. kolo play off 321628. 6. – 3. 7.
Osmifinále1684. 7. – 7. 7.
Čtvrtfinále849. 7. – 11. 7.
Semifinále4214. 7. – 15. 7.
Zápas o 3. místo2118. 7.
Finále2119. 7.

3 Pavouk MS ve fotbale 2026

  • Do vyřazovací části jsou předem pevně zařazeni pouze vítězové skupin a týmy z 2. míst.
  • Týmy ze 3. míst se doplní podle předem daného klíče. FIFA má připravených 495 možných kombinací podle toho, z kterých skupin třetí týmy postoupí.
  • První čtyři země ze žebříčku FIFA (Argentina, Španělsko, Anglie a Francie) byly nasazeny tak, aby se v případě vítězství ve skupině mohly potkat až v semifinále.

Na mistrovství světa ve fotbale 2026 se v základní části odehraje 72 zápasů. Jak se bude pokračovat?

1. kolo play off

Zápas (číslo)ZápasDatumČas (SEČ)Místo
Zápas 73Druhý tým skupiny A vs. druhý tým skupiny B28. 6. 202621:00Los Angeles, USA
Zápas 76Vítěz skupiny C vs. druhý tým skupiny F29. 6. 202619:00Houston, USA
Zápas 74Vítěz skupiny E vs. 3. tým (A/B/C/D/F)29. 6. 202622:30Boston, USA
Zápas 75Vítěz skupiny F vs. druhý tým skupiny C30. 6. 202603:00Monterrey, MEX
Zápas 78Druhý tým skupiny E vs. druhý tým skupiny I30. 6. 202619:00Dallas, USA
Zápas 77Vítěz skupiny I vs. 3. tým (C/D/F/G/H)30. 6. 202623:00New York/New Jersey, USA
Zápas 79Vítěz skupiny A vs. 3. tým (C/E/F/H/I)1. 7. 202603:00Mexico City, MEX
Zápas 80Vítěz skupiny L vs. 3. tým (E/H/I/J/K)1. 7. 202618:00Atlanta, USA
Zápas 82Vítěz skupiny G vs. 3. tým (A/E/H/I/J)1. 7. 202622:00Seattle, USA
Zápas 81Vítěz skupiny D vs. 3. tým (B/E/F/I/J)1. 7. 202602:00 San Francisco, USA
Zápas 84Vítěz skupiny H vs. druhý tým skupiny J2. 7. 202621:00Los Angeles, USA
Zápas 83Druhý tým skupiny K vs. druhý tým skupiny L3. 7. 202601:00 Toronto, CAN
Zápas 85Vítěz skupiny B vs. 3. tým (E/F/G/I/J)3. 7. 202605:00 Vancouver, CAN
Zápas 88Druhý tým skupiny D vs. druhý tým skupiny G3. 7. 202620:00Dallas, USA
Zápas 86Vítěz skupiny J vs. druhý tým skupiny H3. 7. 202623:00Miami, USA
Zápas 87Vítěz skupiny K vs. 3. tým (D/E/I/J/L)4. 7. 202602:30 Kansas City, USA

Osmifinále

ZápasSoupeřiDatumČasMísto
Zápas 89Vítěz Z73 vs. Vítěz Z754. 7. 202618:00Philadelphia, USA
Zápas 90Vítěz Z74 vs. Vítěz Z774. 7. 202622:00Houston, USA
Zápas 91Vítěz Z76 vs. Vítěz Z785. 7. 202618:00Dallas, USA
Zápas 92Vítěz Z79 vs. Vítěz Z805. 7. 202622:00Atlanta, USA
Zápas 93Vítěz Z83 vs. Vítěz Z846. 7. 202618:00Kansas City, USA
Zápas 94Vítěz Z81 vs. Vítěz Z826. 7. 202622:00Seattle, USA
Zápas 95Vítěz Z85 vs. Vítěz Z877. 7. 202618:00Vancouver, CAN
Zápas 96Vítěz Z86 vs. Vítěz Z887. 7. 202622:00Miami, USA

Čtvrtfinále

ZápasSoupeřiDatumČasMísto
Zápas 97Vítěz Z89 vs. Vítěz Z909. 7. 202621:00Boston, USA
Zápas 98Vítěz Z93 vs. Vítěz Z9410. 7. 202621:00Los Angeles, USA
Zápas 99Vítěz Z91 vs. Vítěz Z9211. 7. 202618:00Toronto, CAN
Zápas 100Vítěz Z95 vs. Vítěz Z9611. 7. 202622:00New York/New Jersey, USA

Semifinále

ZápasSoupeřiDatumČasMísto
Zápas 101Vítěz Z97 vs. Vítěz Z9814. 7. 202621:00Dallas, USA
Zápas 102Vítěz Z99 vs. Vítěz Z10015. 7. 202621:00Atlanta, USA

🥉 Zápas o 3. místo

ZápasSoupeřiDatumČasMísto
Zápas 103Poražení Z101 vs. Poražení Z10218. 7. 202623:00Miami, USA

🏆 Finále

ZápasSoupeřiDatumČasMísto
Zápas 104Vítěz Z101 vs. Vítěz Z10219. 7. 202621:00New Jersey, USA

Kde sledovat MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku?

Světové šampionáty ve fotbale obvykle vysílá veřejnoprávní stanice ČT sport. Platit by to mělo i za pár měsíců.

Stadiony pro MS ve fotbale 2026

Město / ZeměStadionPřibližná kapacita
East Rutherford, USAMetLife Stadium~82 500
Arlington (Dallas), USAAT&T Stadium~94 000
Atlanta, USAMercedes-Benz Stadium~75 000
Houston, USANRG Stadium~72 220
Kansas City, USAArrowhead Stadium~76 000
Los Angeles (Inglewood), USASoFi Stadium~70 240
Philadelphia, USALincoln Financial Field~69 796
Seattle, USALumen Field~69 000
San Francisco Bay Area, USALevi’s Stadium~68 500
Boston (Foxborough), USAGillette Stadium~65 878
Miami (Miami Gardens), USAHard Rock Stadium~64 700
Mexico City, MEXEstadio Azteca~87 523
Monterrey, MEXEstadio BBVA~53 500
Guadalajara (Zapopan), MEXEstadio Akron~49 850
Toronto, CANBMO Field (rozšířený)~45 500
Vancouver, CANBC Place~54 500

🔹 Celkem 16 stadionů ve 16 městech, nejvíc v USA (11), dále Mexiko (3) a Kanada (2).

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se za rok odehraje fotbalový svátek

Medailisté mistrovství světa ve fotbale

RočníkFináleZápas 3. místo
2022 (Katar)Argentina – Francie 4:3 na penaltyChorvatsko – Maroko 2:1
2018 (Rusko)Francie – Chorvatsko 4:2Belgie – Anglie 2:0
2014 (Brazílie)Německo – Argentina 1:0pNizozemsko – Brazílie 3:0
2010 (JAR)Španělsko – Nizozemsko 1:0pNěmecko – Uruguay 3:2
2006 (Německo)Itálie – Francie 1:1, 5:3 pen.Německo – Portugalsko 3:1
2002 (J. Korea a Japonsko)Brazílie – Německo 2:0Turecko – J. Korea 3:2
1998 (Francie)Francie – Brazílie 3:0Chorvatsko – Nizozemsko 2:1
1994 (USA)Brazílie – Itálie 0:0, 3:2 pen.Švédsko – Bulharsko 4:0
1990 (Itálie)Německo – Argentina 1:0Itálie – Anglie 2:1
1986 (Mexiko)Argentina – Německo 3:2Francie – Belgie 4:2p
1982 (Španělsko)Itálie – Německo 3:1Polsko – Francie 3:2
1978 (Argentina)Argentina – Nizozemsko 3:1pBrazílie – Itálie 2:1
1974 (Německo)Německo – Nizozemsko 2:1Polsko – Brazílie 1:0
1970 (Mexiko)Brazílie – Itálie 4:1Německo – Uruguay 1:0
1966 (Anglie)Anglie – Německo 4:2pPortugalsko – SSSR 2:1
1962 (Chile)Brazílie – Československo 3:1Chile – Jugoslávie 1:0
1958 (Švédsko)Brazílie – Švédsko 5:2Francie – Německo 6:3
1954 (Švýcarsko)Německo – Maďarsko 3:2Rakousko – Uruguay 3:1
1950 (Brazílie)Uruguay – Brazílie 2:1Švédsko
1938 (Francie)Itálie – Maďarsko 4:2Brazílie – Švédsko 4:2
1934 (Itálie)Itálie – Československo 2:1pNěmecko – Rakousko 3:2
1930 (Uruguay)Uruguay – Argentina 4:2USA a Jugoslávie (nehrálo se)
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

