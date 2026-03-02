Mistrovství světa ve fotbale 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
|Termín
|11. června 2026 – 19. července 2026
|Pořadatelé
|Spojené státy americké, Kanada, Mexiko
|Počet účastníků
|48 týmů
|Počet skupin
|12 (A–L)
|Týmy ve skupině
|4
|Nováčci MS 2026
|Uzbekistán, Jordánsko, Kapverdy, Curaçao
|Formát skupiny
|Každý tým hraje proti zbývajícím třem ve skupině
|Postup do play-off
|1. a 2. tým ze skupiny + 8 nejlepších týmů ze 3. míst
|Možná skupina pro Česko
|Pokud se český tým kvalifikuje, bude ve skupině A s Mexikem, JAR a Jižní Koreou
Skupiny MS ve fotbale 2026
|Skupina
|Tým 1
|Tým 2
|Tým 3
|Tým 4
|A
|Mexiko
|JAR
|Jižní Korea
|Dánsko/S. Makedonie/ČESKO/Irsko
|B
|Kanada
|Katar
|Švýcarsko
|Itálie/S. Irsko/Wales/Bosna
|C
|Brazílie
|Maroko
|Haiti
|Skotsko
|D
|USA
|Paraguay
|Austrálie
|Turecko/Rumunsko/Slovensko/Kosovo
|E
|Německo
|Curaçao
|Pobřeží slonoviny
|Ekvádor
|F
|Nizozemsko
|Japonsko
|Tunisko
|Ukrajina/Švédsko/Polsko/Albánie
|G
|Belgie
|Egypt
|Írán
|Nový Zéland
|H
|Španělsko
|Kapverdy
|Saúdská Arábie
|Uruguay
|I
|Francie
|Senegal
|Norsko
|Bolívie/Surinam/Irák
|J
|Argentina
|Alžírsko
|Rakousko
|Jordánsko
|K
|Portugalsko
|Uzbekistán
|Kolumbie
|Nová Kaledonie/Jamajka/DR Kongo
|L
|Anglie
|Chorvatsko
|Ghana
|Panama
Program zápasů MS ve fotbale 2026⚽
Skupina A
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1
|11.06.
|21:00
|Mexiko – JAR
|1
|12.06.
|04:00
|Jižní Korea – UEFA D
|2
|18.06.
|18:00
|UEFA D – JAR
|2
|19.06.
|03:00
|Mexiko – Jižní Korea
|3
|25.06.
|03:00
|JAR – Jižní Korea
|3
|25.06.
|03:00
|UEFA D – Mexiko
UEFA D (Dánsko / Severní Makedonie / ČESKO / Irsko)
Skupina B
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1
|12.06.
|21:00
|Kanada – UEFA A
|1
|13.06.
|21:00
|Katar – Švýcarsko
|2
|18.06.
|21:00
|Švýcarsko – UEFA A
|2
|19.06.
|00:00
|Kanada – Katar
|3
|24.06.
|21:00
|Švýcarsko – Kanada
|3
|24.06.
|21:00
|UEFA A – Katar
UEFA A: (Itálie / Wales / Bosna a Hercegovina / Severní Irsko)
Skupina C
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1
|14.06.
|00:00
|Brazílie – Maroko
|1
|14.06.
|03:00
|Haiti – Skotsko
|2
|20.06.
|00:00
|Skotsko – Maroko
|2
|20.06.
|03:00
|Brazílie – Haiti
|3
|25.06.
|00:00
|Maroko – Haiti
|3
|25.06.
|00:00
|Skotsko – Brazílie
Skupina D
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1
|13.06.
|03:00
|USA – Paraguay
|1
|14.06.
|06:00
|Austrálie – UEFA C
|2
|19.06.
|21:00
|USA – Austrálie
|2
|20.06.
|06:00
|UEFA C – Paraguay
|3
|26.06.
|04:00
|UEFA C – USA
|3
|26.06.
|04:00
|Paraguay – Austrálie
UEFA C (Turecko / Rumunsko / Slovensko / Kosovo)
Skupina E
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1
|14.06.
|19:00
|Německo – Curaçao
|1
|15.06.
|01:00
|Pobřeží slonoviny – Ekvádor
|2
|20.06.
|22:00
|Německo – Pobřeží slonoviny
|2
|21.06.
|02:00
|Ekvádor – Curaçao
|3
|25.06.
|22:00
|Curaçao – Pobřeží slonoviny
|3
|25.06.
|22:00
|Ekvádor – Německo
Skupina F
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1
|14.06.
|22:00
|Nizozemsko – Japonsko
|1
|15.06.
|04:00
|UEFA B – Tunisko
|2
|20.06.
|19:00
|Nizozemsko – UEFA B
|2
|21.06.
|06:00
|Tunisko – Japonsko
|3
|26.06.
|01:00
|Tunisko – Nizozemsko
|3
|26.06.
|01:00
|Japonsko – UEFA B
UEFA B: (Ukrajina / Polsko / Albánie / Švédsko)
Skupina G
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1
|15.06.
|21:00
|Belgie – Egypt
|1
|16.06.
|03:00
|Írán – Nový Zéland
|2
|21.06.
|21:00
|Belgie – Írán
|2
|22.06.
|03:00
|Nový Zéland – Egypt
|3
|27.06.
|05:00
|Nový Zéland – Belgie
|3
|27.06.
|05:00
|Egypt – Írán
Skupina H
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1
|15.06.
|18:00
|Španělsko – Kapverdy
|1
|16.06.
|00:00
|Saúdská Arábie – Uruguay
|2
|21.06.
|18:00
|Španělsko – Saúdská Arábie
|2
|22.06.
|00:00
|Uruguay – Kapverdy
|3
|27.06.
|02:00
|Kapverdy – Saúdská Arábie
|3
|27.06.
|02:00
|Uruguay – Španělsko
Skupina I
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1
|16.06.
|21:00
|Francie – Senegal
|1
|17.06.
|00:00
|Baráž 2 – Norsko
|2
|22.06.
|23:00
|Francie – Baráž 2
|2
|23.06.
|02:00
|Norsko – Senegal
|3
|26.06.
|21:00
|Norsko – Francie
|3
|26.06.
|21:00
|Senegal – Baráž 2
Baráž 2 (Irák, Bolívie, Surinam)
Skupina J
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1
|17.06.
|03:00
|Argentina – Alžírsko
|1
|17.06.
|06:00
|Rakousko – Jordánsko
|2
|22.06.
|19:00
|Argentina – Rakousko
|2
|23.06.
|05:00
|Jordánsko – Alžírsko
|3
|28.06.
|04:00
|Alžírsko – Rakousko
|3
|28.06.
|04:00
|Jordánsko – Argentina
Skupina K
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1
|17.06.
|19:00
|Portugalsko – Baráž 1
|1
|18.06.
|04:00
|Uzbekistán – Kolumbie
|2
|23.06.
|19:00
|Portugalsko – Uzbekistán
|2
|24.06.
|04:00
|Kolumbie – Baráž 2
|3
|28.06.
|01:30
|Kolumbie – Portugalsko
|3
|28.06.
|01:30
|Baráž 1 – Uzbekistán
Baráž 1 (Demokratická republika Kongo/Jamajka/Nová Kaledonie)
Skupina L
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|1
|17.06.
|22:00
|Anglie – Chorvatsko
|1
|18.06.
|01:00
|Ghana – Panama
|2
|23.06.
|22:00
|Anglie – Ghana
|2
|24.06.
|01:00
|Panama – Chorvatsko
|3
|27.06.
|23:00
|Panama – Anglie
|3
|27.06.
|23:00
|Chorvatsko – Ghana
Turnajový systém MS ve fotbale 2026
1 Skupinová fáze MS 2026
- Počet týmů: 48
- Počet skupin: 12 (A–L)
- Týmy ve skupině: 4
- Každý tým odehraje 3 zápasy – postupně proti všem ostatním celkům ve své skupině.
- Do vyřazovací fáze postupují první dva týmy z každé skupiny a také 8 nejlepších týmů ze třetích míst.
2 Play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku
|Fáze turnaje
|Počet týmů
|Počet zápasů
|Termín
|1. kolo play off
|32
|16
|28. 6. – 3. 7.
|Osmifinále
|16
|8
|4. 7. – 7. 7.
|Čtvrtfinále
|8
|4
|9. 7. – 11. 7.
|Semifinále
|4
|2
|14. 7. – 15. 7.
|Zápas o 3. místo
|2
|1
|18. 7.
|Finále
|2
|1
|19. 7.
3 Pavouk MS ve fotbale 2026
- Do vyřazovací části jsou předem pevně zařazeni pouze vítězové skupin a týmy z 2. míst.
- Týmy ze 3. míst se doplní podle předem daného klíče. FIFA má připravených 495 možných kombinací podle toho, z kterých skupin třetí týmy postoupí.
- První čtyři země ze žebříčku FIFA (Argentina, Španělsko, Anglie a Francie) byly nasazeny tak, aby se v případě vítězství ve skupině mohly potkat až v semifinále.
Na mistrovství světa ve fotbale 2026 se v základní části odehraje 72 zápasů. Jak se bude pokračovat?
1. kolo play off
|Zápas (číslo)
|Zápas
|Datum
|Čas (SEČ)
|Místo
|Zápas 73
|Druhý tým skupiny A vs. druhý tým skupiny B
|28. 6. 2026
|21:00
|Los Angeles, USA
|Zápas 76
|Vítěz skupiny C vs. druhý tým skupiny F
|29. 6. 2026
|19:00
|Houston, USA
|Zápas 74
|Vítěz skupiny E vs. 3. tým (A/B/C/D/F)
|29. 6. 2026
|22:30
|Boston, USA
|Zápas 75
|Vítěz skupiny F vs. druhý tým skupiny C
|30. 6. 2026
|03:00
|Monterrey, MEX
|Zápas 78
|Druhý tým skupiny E vs. druhý tým skupiny I
|30. 6. 2026
|19:00
|Dallas, USA
|Zápas 77
|Vítěz skupiny I vs. 3. tým (C/D/F/G/H)
|30. 6. 2026
|23:00
|New York/New Jersey, USA
|Zápas 79
|Vítěz skupiny A vs. 3. tým (C/E/F/H/I)
|1. 7. 2026
|03:00
|Mexico City, MEX
|Zápas 80
|Vítěz skupiny L vs. 3. tým (E/H/I/J/K)
|1. 7. 2026
|18:00
|Atlanta, USA
|Zápas 82
|Vítěz skupiny G vs. 3. tým (A/E/H/I/J)
|1. 7. 2026
|22:00
|Seattle, USA
|Zápas 81
|Vítěz skupiny D vs. 3. tým (B/E/F/I/J)
|1. 7. 2026
|02:00
|San Francisco, USA
|Zápas 84
|Vítěz skupiny H vs. druhý tým skupiny J
|2. 7. 2026
|21:00
|Los Angeles, USA
|Zápas 83
|Druhý tým skupiny K vs. druhý tým skupiny L
|3. 7. 2026
|01:00
|Toronto, CAN
|Zápas 85
|Vítěz skupiny B vs. 3. tým (E/F/G/I/J)
|3. 7. 2026
|05:00
|Vancouver, CAN
|Zápas 88
|Druhý tým skupiny D vs. druhý tým skupiny G
|3. 7. 2026
|20:00
|Dallas, USA
|Zápas 86
|Vítěz skupiny J vs. druhý tým skupiny H
|3. 7. 2026
|23:00
|Miami, USA
|Zápas 87
|Vítěz skupiny K vs. 3. tým (D/E/I/J/L)
|4. 7. 2026
|02:30
|Kansas City, USA
Osmifinále
|Zápas
|Soupeři
|Datum
|Čas
|Místo
|Zápas 89
|Vítěz Z73 vs. Vítěz Z75
|4. 7. 2026
|18:00
|Philadelphia, USA
|Zápas 90
|Vítěz Z74 vs. Vítěz Z77
|4. 7. 2026
|22:00
|Houston, USA
|Zápas 91
|Vítěz Z76 vs. Vítěz Z78
|5. 7. 2026
|18:00
|Dallas, USA
|Zápas 92
|Vítěz Z79 vs. Vítěz Z80
|5. 7. 2026
|22:00
|Atlanta, USA
|Zápas 93
|Vítěz Z83 vs. Vítěz Z84
|6. 7. 2026
|18:00
|Kansas City, USA
|Zápas 94
|Vítěz Z81 vs. Vítěz Z82
|6. 7. 2026
|22:00
|Seattle, USA
|Zápas 95
|Vítěz Z85 vs. Vítěz Z87
|7. 7. 2026
|18:00
|Vancouver, CAN
|Zápas 96
|Vítěz Z86 vs. Vítěz Z88
|7. 7. 2026
|22:00
|Miami, USA
Čtvrtfinále
|Zápas
|Soupeři
|Datum
|Čas
|Místo
|Zápas 97
|Vítěz Z89 vs. Vítěz Z90
|9. 7. 2026
|21:00
|Boston, USA
|Zápas 98
|Vítěz Z93 vs. Vítěz Z94
|10. 7. 2026
|21:00
|Los Angeles, USA
|Zápas 99
|Vítěz Z91 vs. Vítěz Z92
|11. 7. 2026
|18:00
|Toronto, CAN
|Zápas 100
|Vítěz Z95 vs. Vítěz Z96
|11. 7. 2026
|22:00
|New York/New Jersey, USA
Semifinále
|Zápas
|Soupeři
|Datum
|Čas
|Místo
|Zápas 101
|Vítěz Z97 vs. Vítěz Z98
|14. 7. 2026
|21:00
|Dallas, USA
|Zápas 102
|Vítěz Z99 vs. Vítěz Z100
|15. 7. 2026
|21:00
|Atlanta, USA
🥉 Zápas o 3. místo
|Zápas
|Soupeři
|Datum
|Čas
|Místo
|Zápas 103
|Poražení Z101 vs. Poražení Z102
|18. 7. 2026
|23:00
|Miami, USA
🏆 Finále
|Zápas
|Soupeři
|Datum
|Čas
|Místo
|Zápas 104
|Vítěz Z101 vs. Vítěz Z102
|19. 7. 2026
|21:00
|New Jersey, USA
Kde sledovat MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku?
Světové šampionáty ve fotbale obvykle vysílá veřejnoprávní stanice ČT sport. Platit by to mělo i za pár měsíců.
Stadiony pro MS ve fotbale 2026
|Město / Země
|Stadion
|Přibližná kapacita
|East Rutherford, USA
|MetLife Stadium
|~82 500
|Arlington (Dallas), USA
|AT&T Stadium
|~94 000
|Atlanta, USA
|Mercedes-Benz Stadium
|~75 000
|Houston, USA
|NRG Stadium
|~72 220
|Kansas City, USA
|Arrowhead Stadium
|~76 000
|Los Angeles (Inglewood), USA
|SoFi Stadium
|~70 240
|Philadelphia, USA
|Lincoln Financial Field
|~69 796
|Seattle, USA
|Lumen Field
|~69 000
|San Francisco Bay Area, USA
|Levi’s Stadium
|~68 500
|Boston (Foxborough), USA
|Gillette Stadium
|~65 878
|Miami (Miami Gardens), USA
|Hard Rock Stadium
|~64 700
|Mexico City, MEX
|Estadio Azteca
|~87 523
|Monterrey, MEX
|Estadio BBVA
|~53 500
|Guadalajara (Zapopan), MEX
|Estadio Akron
|~49 850
|Toronto, CAN
|BMO Field (rozšířený)
|~45 500
|Vancouver, CAN
|BC Place
|~54 500
🔹 Celkem 16 stadionů ve 16 městech, nejvíc v USA (11), dále Mexiko (3) a Kanada (2).
Medailisté mistrovství světa ve fotbale
|Ročník
|Finále
|Zápas 3. místo
|2022 (Katar)
|Argentina – Francie 4:3 na penalty
|Chorvatsko – Maroko 2:1
|2018 (Rusko)
|Francie – Chorvatsko 4:2
|Belgie – Anglie 2:0
|2014 (Brazílie)
|Německo – Argentina 1:0p
|Nizozemsko – Brazílie 3:0
|2010 (JAR)
|Španělsko – Nizozemsko 1:0p
|Německo – Uruguay 3:2
|2006 (Německo)
|Itálie – Francie 1:1, 5:3 pen.
|Německo – Portugalsko 3:1
|2002 (J. Korea a Japonsko)
|Brazílie – Německo 2:0
|Turecko – J. Korea 3:2
|1998 (Francie)
|Francie – Brazílie 3:0
|Chorvatsko – Nizozemsko 2:1
|1994 (USA)
|Brazílie – Itálie 0:0, 3:2 pen.
|Švédsko – Bulharsko 4:0
|1990 (Itálie)
|Německo – Argentina 1:0
|Itálie – Anglie 2:1
|1986 (Mexiko)
|Argentina – Německo 3:2
|Francie – Belgie 4:2p
|1982 (Španělsko)
|Itálie – Německo 3:1
|Polsko – Francie 3:2
|1978 (Argentina)
|Argentina – Nizozemsko 3:1p
|Brazílie – Itálie 2:1
|1974 (Německo)
|Německo – Nizozemsko 2:1
|Polsko – Brazílie 1:0
|1970 (Mexiko)
|Brazílie – Itálie 4:1
|Německo – Uruguay 1:0
|1966 (Anglie)
|Anglie – Německo 4:2p
|Portugalsko – SSSR 2:1
|1962 (Chile)
|Brazílie – Československo 3:1
|Chile – Jugoslávie 1:0
|1958 (Švédsko)
|Brazílie – Švédsko 5:2
|Francie – Německo 6:3
|1954 (Švýcarsko)
|Německo – Maďarsko 3:2
|Rakousko – Uruguay 3:1
|1950 (Brazílie)
|Uruguay – Brazílie 2:1
|Švédsko
|1938 (Francie)
|Itálie – Maďarsko 4:2
|Brazílie – Švédsko 4:2
|1934 (Itálie)
|Itálie – Československo 2:1p
|Německo – Rakousko 3:2
|1930 (Uruguay)
|Uruguay – Argentina 4:2
|USA a Jugoslávie (nehrálo se)