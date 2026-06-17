ONLINE: Portugalsko - DR Kongo 1:0, už v šesté minutě se hlavou trefuje Neves

Portugalsko stále čeká na premiérový triumf na mistrovství světa. Na letošní šampionát se naladilo výhrami s Nigérií a Chile (oba 2:1) v přípravě.
V jeho sestavě nechybí hvězdný Cristiano Ronaldo, jenž má po zápase Argentiny přidanou motivaci – Lionel Messi totiž třemi góly Alžírsku překonal jeho rekord nejstaršího autora hattricku na mistrovství světa.
Demokratická republika Kongo bylo na šampionátu naposledy v roce 1974, tehdy ještě nesla název Zair.
Letos se kvalifikovala výhrou 1:0 nad Jamajkou v baráži, v přípravě pak bez branek remizovala s Dánskem a prohrála 1:2 s Chile. Nepřekvapí, že s Portugalskem se utká poprvé.
Ve skupině K obě země doplňují Kolumbie a Uzbekistán.
6.
D. Costa - T. Araújo, R. Veiga, J. Cancelo, N. Mendes - B. Fernandes, B. Silva, J. Neves, Vitinha - C. Ronaldo, P. Neto
L. Mpasi - A. Wan-Bissaka, S. Kapuadi, A. Tuanzebe, C. Mbemba, A. Masuaku - N. Mukau, S. Moutoussamy, E. Kayembe - C. Bakambu, Y. Wissa
F. Trincão, S. Costa, G. Ramos, F. Conceicao, G. Inácio, M. Nunes, G. Guedes, R. Dias, R. Neves, J. Sá, R. Silva, N. Semedo, J. Félix, D. Dalot, R. Leao
C. Pickel, J. Kayembe, G. Kalulu, N. Sadiki, G. Kakuta, D. Batubinsika, S. Banza, M. Elia, A. Tshibola, N. Mbuku, T. Bongonda, T. Fayulu, F. Mayele, M. Epolo, B. Cipenga