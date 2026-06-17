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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Portugalsko - DR Kongo 1:0, už v šesté minutě se hlavou trefuje Neves

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Sledujeme online   18:00aktualizováno  19:07
Portugalští fotbalisté, jeden z favoritů turnaje, hrají svůj úvodní zápas na mistrovství světa. Jejich soupeřem je Demokratická republika Kongo, která se šampionát vrací po 52 letech. Utkání má výkop v 19 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Cristiano Ronaldo sleduje dění na trávníku.

Cristiano Ronaldo sleduje dění na trávníku. | foto: Reuters

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Portugalští fanoušci na cestě na utkání proti DR Kongo na mistrovství světa.
Fanoušci se chystají na zápas mezi Portugalskem a DR Kongo na mistrovství světa.
5 fotografií

Portugalsko stále čeká na premiérový triumf na mistrovství světa. Na letošní šampionát se naladilo výhrami s Nigérií a Chile (oba 2:1) v přípravě.

V jeho sestavě nechybí hvězdný Cristiano Ronaldo, jenž má po zápase Argentiny přidanou motivaci – Lionel Messi totiž třemi góly Alžírsku překonal jeho rekord nejstaršího autora hattricku na mistrovství světa.

Demokratická republika Kongo bylo na šampionátu naposledy v roce 1974, tehdy ještě nesla název Zair.

Letos se kvalifikovala výhrou 1:0 nad Jamajkou v baráži, v přípravě pak bez branek remizovala s Dánskem a prohrála 1:2 s Chile. Nepřekvapí, že s Portugalskem se utká poprvé.

Ve skupině K obě země doplňují Kolumbie a Uzbekistán.

MS ve fotbale 2026
17. 6. 2026 19:00
Zápas probíhá
Portugalsko : DR Kongo 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
6.
Góly:
Sestavy:
D. Costa - T. Araújo, R. Veiga, J. Cancelo, N. Mendes - B. Fernandes, B. Silva, J. Neves, Vitinha - C. Ronaldo, P. Neto
Sestavy:
L. Mpasi - A. Wan-Bissaka, S. Kapuadi, A. Tuanzebe, C. Mbemba, A. Masuaku - N. Mukau, S. Moutoussamy, E. Kayembe - C. Bakambu, Y. Wissa
Náhradníci:
F. Trincão, S. Costa, G. Ramos, F. Conceicao, G. Inácio, M. Nunes, G. Guedes, R. Dias, R. Neves, J. Sá, R. Silva, N. Semedo, J. Félix, D. Dalot, R. Leao
Náhradníci:
C. Pickel, J. Kayembe, G. Kalulu, N. Sadiki, G. Kakuta, D. Batubinsika, S. Banza, M. Elia, A. Tshibola, N. Mbuku, T. Bongonda, T. Fayulu, F. Mayele, M. Epolo, B. Cipenga
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoDR Kongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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