Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Střídání Ronalda by nedávalo smysl, potřebujeme ho, tvrdí kouč Portugalska

Autor:
  23:06
Lionel Messi do fotbalového mistrovství světa vstoupil hattrickem. Zato Cristiano Ronaldo? Na svého odvěkého rivala nenavázal. Ani zdaleka. Zápas s Demokratickou republikou Kongo nevyšel jemu ani celému Portugalsku, které uhrálo pouze remízu 1:1.
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou Kongo. | foto: Reuters

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...
Brankář DR Kongo Lionel Mpasi v zápase proti Portugalsku na mistrovství světa.
Momentka z utkání mistrovství světa mezi Portugalskem a DR Kongo.
Cristiano Ronaldo v zápase proti DR Kongo na mistrovství světa.
21 fotografií

Pro jedenačtyřicetiletého Ronalda, kterého o tři roky mladší argentinský sok v úterý připravil o rekord nejstaršího střelce hattricku na MS, to byl desátý zápas na velkém turnaji v reprezentačním dresu, kde se neprosadil.

A tak se pochopitelně opět začalo řešit, zda má v tuhle chvíli ještě národnímu týmu co dát.

Nepřekvapilo, že se objevil v základu, ale proti Kongu to z jeho strany nebyl povedený výkon. Přesto ho trenér Roberto Martínez nestáhl a nechal ho na trávníku až do konce.

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...
Cristiano Ronaldo v zápase proti DR Kongo na mistrovství světa.

Přitom první střelu si Ronaldo, se 143 góly nejlepší střelec v rámci reprezentačního fotbalu, připsal až dvacet minut před závěrečným hvizdem.

„Měli jsme problém se dostat do jejich obrany a v takových situacích jeho kvality potřebujeme. Nedává smysl stahovat Cristiana, nejlepšího střelce na světě, když potřebujeme dát gól,“ vysvětloval kouč Martínez po utkání.

„Není to začátek, jaký jsme si představovali, ale ještě zdaleka není konec. Hlavu vzhůru a soustřeďme se na další zápas,“ vyťukal Ronaldo krátce po zápase na sociální sítě.

Ví, že se od něj čeká víc. On sám od sebe čeká víc.

Jenže tentokrát byl většinu času odříznutý, v podstatě neviditelný. Jistě, na jednu stranu to lze dávat za vinu záloze, která mu nepřipravila příliš šancí, ale Ronaldo to svým spoluhráčům také neulehčil – celý zápas čekal na hranici ofsajdu, či za ní, ale v jedenačtyřiceti letech už zkrátka není schopný náběhy trhat obranu jako kdysi.

A kvůli tomu portugalská útočná hra stagnovala.

Vždyť nakonec si Ronaldo připsal pouhých 25 doteků s balonem, což je historicky nejméně v dresu Portugalska na velkém turnaji, když v zápase odehrál plných 90 minut...

„Že je často v ofsajdu? To není lenost, ale jeho inteligence. Svým pohybem nutí obránce, aby si na něj stále dávali pozor, čímž vytváří prostor pro spoluhráče,“ bránil ho nicméně bývalý spoluhráč Wayne Rooney.

„To, jakým způsobem na sebe váže hráče, je pro nás nesmírně cenné. Každý hráč má v týmu svou úlohu, a když chcete dát gól, potřebujete na hřišti někoho, jako je on,“ tvrdil po utkání i Martínez.

Ve středu večer to tak ale nepůsobilo.

Naopak. Všimli jste si, jak Bruno Fernandes jen frustrovaně ukázal rukama na prostor před sebe, když mu Ronaldo střelou v záklonu ukradl balon?

I kvůli tomu se nakonec Portugalci museli spokojit s remízou 1:1.

Portugalsko - DR Kongo 1:1, nevýrazný výkon favorita, remízu zařídil Wissa

„Začali jsme dobře, ale po prvním gólu jsme se nechali uchlácholit výsledkem, jako bychom ten druhý gól ani dát nechtěli. Naopak jsme nechali soupeře dostat se do hry, ale to se na šampionátu stává,“ říkal po utkání Martínez.

Je jasné, že veřejně nikoho z hráčů nezkritizuje, a Ronalda už vůbec ne. Ale nepomohlo by Portugalsku, kdyby se od své megastar odpoutalo?

„Podle mě je to o mentalitě, musíme se zbavit tíhy očekávání a tlaku, který si na sebe každý z hráčů klade, jelikož prostě chtějí mistrovství světa vyhrát. Ale k tomu se musíme propracovat postupně. Proti Kongu jsme měli udělat první vítězný krok,“ doplnil kouč.

Zvedne se Portugalsko? A co Ronaldo?

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina L

Skupina K

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina G

Skupina I

Skupina J

Skupina K

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
2. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
3. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
4. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

Mexickou část MS odstartovala Shakira, hymnu turnaje zazpívali Bocelli a EJAE

Kolumbijská zpěvačka Shakira během zahajovacího ceremoniálu na mexickém...

Patří ke každému turnaji a ten letošní není výjimkou. Ještě než se v Mexiku rozehrál první zápas letošního mistrovství světa mezi domácím týmem a Jihoafrickou republikou, čekal fanoušky slavnostní...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Češi měli tiskovku, FIFA vyhlíží rekord návštěvnosti

Sledujeme online
Na trénink české reprezentace před zápasem s Jihoafrickou republikou dorazil...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

ONLINE: Anglie - Chorvatsko 3:2, trefil se Bellingham, další šance chytá Livakovič

Sledujeme online
Jude Bellingham se na mistrovství světa prosadil v zápase proti Chorvatsku.

Na posledních dvou šampionátech získali stříbro a pak bronz. Chorvatští fotbalisté vstupují do letošního mistrovství světa ve šlágru s Anglií, nedávným finalistou Eura. Zápas má výkop ve 22 hodin a...

17. června 2026  21:15,  aktualizováno  23:21

Střídání Ronalda by nedávalo smysl, potřebujeme ho, tvrdí kouč Portugalska

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Lionel Messi do fotbalového mistrovství světa vstoupil hattrickem. Zato Cristiano Ronaldo? Na svého odvěkého rivala nenavázal. Ani zdaleka. Zápas s Demokratickou republikou Kongo nevyšel jemu ani...

17. června 2026  23:06

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Češi měli tiskovku, FIFA vyhlíží rekord návštěvnosti

Sledujeme online
Na trénink české reprezentace před zápasem s Jihoafrickou republikou dorazil...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

17. června 2026  23:04

Výšková převaha? Hypermonstra nemáme. Koubek naznačil změny: Musíme reagovat

Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek odpovídá na dotazy novinářů...

Od našeho zpravodaje v USA Když v závěru půlhodinové tiskové konference dostal otázku na to, jestli pro jeho tým nebude nepříjemný výkop v pravé poledne místního času, pohotově zareagoval: „V pravé poledne? A nebyl to nějaký...

17. června 2026  22:32

U stadionu haló kvůli streamerovi. Uvnitř Krejčí vzkázal: Víme, co minule chybělo

Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí hovoří na tiskové...

Od našeho zpravodaje v USA Když se přesouval z tréninku na tiskovou konferenci, před úchvatným stadionem v Atlantě probíhaly mohutné policejní manévry. To kvůli streamerovi Kai Cenatovi, který měl zrovna ve vedlejší aréně...

17. června 2026  21:55

Portugalsko - DR Kongo 1:1, nevýrazný výkon favorita, remízu zařídil Wissa

Fotbalisté DR Kongo slaví historický gól na mistrovství světa proti Portugalsku.

Portugalští fotbalisté do mistrovství světa nevstoupili přesvědčivě. S Demokratickou republikou Kongo v rámci skupiny K pouze remizovali 1:1. Do vedení je sice už v 6. minutě poslal záložník Neves,...

17. června 2026,  aktualizováno  21:36

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

17. června 2026  21:10

Portugalsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Fotbalisté Portugalska slaví trefu Cristiana Ronalda.

Portugalsko se na Mistrovství světa ve fotbale 2026 řadí do širšího okruhu favoritů. Hraje skupinu K, podívejte se na jeho program, výsledky a soupisku.

17. června 2026  21:08

Tabulky MS ve fotbale 2026: pořadí základních skupin

Čeští fotbalisté se radují z gólu Tomáše Chorého proti Guatemale.

Bitvy na fotbalovém mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku už naplno běží. Jak vypadají kompletní tabulky všech dvanácti základních skupin a průběžná tabulka týmů na třetích místech?

17. června 2026  20:50

Trenér Roy podlehl rakovině. Brest dotáhl do Ligy mistrů, slavil i výhru na Spartě

Trenér Éric Roy na snímku z 13. května 2026.

Ve věku 58 let zemřel fotbalový trenér Éric Roy, jenž navzdory dlouhém boji s rakovinou vedl ve francouzské lize Brest. V roce 2024 slavil s klubem se skromným rozpočtem senzační třetí místo v domácí...

17. června 2026  20:43

Jelínek chce hrát se Slováckem odvážně jako Skuhravý. Ze Zlína čekal větší kritiku

Novým trenérem fotbalistů Slovácka se po Romanu Skuhravém stal Jan Jelínek....

Jednal o prodloužení smlouvy u druholigového béčka Slavie, když mu ale předložilo nabídku prvoligové Slovácko, vrátil se Jan Jelínek do kraje, kde svoji hráčskou a posléze i trenérskou kariéru...

17. června 2026  20:30

Fotbalové přestupy ONLINE: Kováč nejspíš skončí v Liberci, Horníčka chtějí v Anglii

Sledujeme online
Liberecký trenér Radoslav Kováč

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

17. června 2026  19:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.