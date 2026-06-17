Pro jedenačtyřicetiletého Ronalda, kterého o tři roky mladší argentinský sok v úterý připravil o rekord nejstaršího střelce hattricku na MS, to byl desátý zápas na velkém turnaji v reprezentačním dresu, kde se neprosadil.
A tak se pochopitelně opět začalo řešit, zda má v tuhle chvíli ještě národnímu týmu co dát.
Nepřekvapilo, že se objevil v základu, ale proti Kongu to z jeho strany nebyl povedený výkon. Přesto ho trenér Roberto Martínez nestáhl a nechal ho na trávníku až do konce.
Přitom první střelu si Ronaldo, se 143 góly nejlepší střelec v rámci reprezentačního fotbalu, připsal až dvacet minut před závěrečným hvizdem.
„Měli jsme problém se dostat do jejich obrany a v takových situacích jeho kvality potřebujeme. Nedává smysl stahovat Cristiana, nejlepšího střelce na světě, když potřebujeme dát gól,“ vysvětloval kouč Martínez po utkání.
„Není to začátek, jaký jsme si představovali, ale ještě zdaleka není konec. Hlavu vzhůru a soustřeďme se na další zápas,“ vyťukal Ronaldo krátce po zápase na sociální sítě.
Ví, že se od něj čeká víc. On sám od sebe čeká víc.
Jenže tentokrát byl většinu času odříznutý, v podstatě neviditelný. Jistě, na jednu stranu to lze dávat za vinu záloze, která mu nepřipravila příliš šancí, ale Ronaldo to svým spoluhráčům také neulehčil – celý zápas čekal na hranici ofsajdu, či za ní, ale v jedenačtyřiceti letech už zkrátka není schopný náběhy trhat obranu jako kdysi.
A kvůli tomu portugalská útočná hra stagnovala.
Vždyť nakonec si Ronaldo připsal pouhých 25 doteků s balonem, což je historicky nejméně v dresu Portugalska na velkém turnaji, když v zápase odehrál plných 90 minut...
„Že je často v ofsajdu? To není lenost, ale jeho inteligence. Svým pohybem nutí obránce, aby si na něj stále dávali pozor, čímž vytváří prostor pro spoluhráče,“ bránil ho nicméně bývalý spoluhráč Wayne Rooney.
„To, jakým způsobem na sebe váže hráče, je pro nás nesmírně cenné. Každý hráč má v týmu svou úlohu, a když chcete dát gól, potřebujete na hřišti někoho, jako je on,“ tvrdil po utkání i Martínez.
Ve středu večer to tak ale nepůsobilo.
Naopak. Všimli jste si, jak Bruno Fernandes jen frustrovaně ukázal rukama na prostor před sebe, když mu Ronaldo střelou v záklonu ukradl balon?
I kvůli tomu se nakonec Portugalci museli spokojit s remízou 1:1.
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„Začali jsme dobře, ale po prvním gólu jsme se nechali uchlácholit výsledkem, jako bychom ten druhý gól ani dát nechtěli. Naopak jsme nechali soupeře dostat se do hry, ale to se na šampionátu stává,“ říkal po utkání Martínez.
Je jasné, že veřejně nikoho z hráčů nezkritizuje, a Ronalda už vůbec ne. Ale nepomohlo by Portugalsku, kdyby se od své megastar odpoutalo?
„Podle mě je to o mentalitě, musíme se zbavit tíhy očekávání a tlaku, který si na sebe každý z hráčů klade, jelikož prostě chtějí mistrovství světa vyhrát. Ale k tomu se musíme propracovat postupně. Proti Kongu jsme měli udělat první vítězný krok,“ doplnil kouč.
Zvedne se Portugalsko? A co Ronaldo?