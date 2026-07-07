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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Ronaldo se v slzách loučil s mistrovstvím. Odcházím s čistým svědomím, řekl

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  7:12
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se...

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se Španělskem. | foto: AP

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se...
Španělský křídelník Lamine Yamal objímá Cristiana Ronalda po zápase s...
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se...
Španělští fotbalisté oslavují gól do sítě Portugalska.
30 fotografií
Na rozdíl od utkání s Chorvatskem nestřídal. Ale nakonec mohl jen v úvodu nastavení zasmušile sklonit hlavu, když Španěl Mikel Merino jediným gólem zápasu rozvlnil síť. Tušil, že je hotovo. Že Portugalci na MS po osmifinále končí. Po závěrečném hvizdu se světoznámý fotbalista Cristiano Ronaldo neubránil slzám.

„Jsem smutný, takhle vypadnout nechcete. Ale dal jsem tomu vše, nejlépe jak umím. Odcházím s čistým svědomím,“ prohlásil před novináři.

Chvilku po konci utkání jen zamyšleně stál na místě, načež šel se spoluhráči zatleskat ke kotli portugalských fanoušků a cestou se ještě zastavil u mladičkého Lamina Yamala, s nímž se na několik vteřin objal.

Poté se ještě jednou otočil k zaplněným tribunám, utřel si oči a zamířil do kabiny, aby to všechno zpracoval.

Odehrál svůj poslední zápas na mistrovství světa. A ani na šestý pokus se nedočká trofeje.

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se...
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se...

„Nebyl to od nás špatný zápas, hráli jsme dobře. Mohlo to být samozřejmě ještě lepší, ale Španělé patří k nejlepším týmům na světě, dostanou se do finále nebo se mu minimálně hodně přiblíží. Každá porážka bolí, ale takový je fotbal,“ hodnotil smířlivě.

„Bavíme se tady o jednom z nejlepších hráčů historie. Jeho mentalita, způsob, jakým čte hru, a jak umí dávat góly, to je neuvěřitelné. Myslím, že jeho země na něj může být hrdá. Je inspirací pro mnoho generací,“ smekl před ním španělský záložník Rodri.

Několikrát Ronaldo ukázal, že i v jedenačtyřiceti letech umí být stále platný, když ho spoluhráči dobře využijí.

Dva góly Uzbekistánu, proměněná penalta při otočce s Chorvatskem, proti němuž mu navíc ještě neuznali branku po skvělém náběhu za obranu.

„Nemůžu mu dostatečně poděkovat, byl skvělým kapitánem, nejenom tím, že dával góly. Způsob, jakým den za dnem dře, je odhodlaný a doslova dýchá fotbalem, je inspirující. Je příkladem pro všechny a měli bychom ho ocenit, jako sportovce i jako člověka,“ pronesl trenér Martínez, jenž po šampionátu u národního týmu končí.

Ale současně šlo vidět, že Ronalda pokročilý věk zkrátka omezoval.

Jistě, postavu má stále obdivuhodnou, ale nedokáže odehrát v maximálním tempu a nasazení celých 90 minut. Jenže roli náhradníka a žolíka z lavičky by nepřijal a Martínez jen jednou našel odvahu ho stáhnout – proti zmíněnému Chorvatsku. Jinak byl Ronaldo na hřišti pořád.

Mimochodem, šampionát nakonec zakončil s nelichotivou bilancí – připsal si celkem 17 střeleckých pokusů, ale nevytvořil jedinou šanci pro své spoluhráče, což je historický rekord. I to o mnohém vypovídá.

„Pro Portugalce začíná nová éra po Ronaldovi. Někteří hráči se možná cítili v jeho stínu, což je pochopitelné. Ale teď mají šanci být oni těmi hlavními muži reprezentace. Je to příležitost pro ty zkušené vzít na sebe zodpovědnost a šance pro ty mladé, aby prorazili,“ hodnotil pro BBC bývalý anglický útočník a někdejší Ronaldův spoluhráč Wayne Rooney.

„Bylo to moje poslední mistrovství světa, to můžu potvrdit. Teď budu mít čas si všechno pořádně promyslet a věnovat se rodině. Nechci dělat unáhlená rozhodnutí pod vlivem emocí,“ vysvětlil Ronaldo.

„Život jde dál. Další den se probudím a budu mít stejnou náladu jako teď, budu se sebou spokojený. Vyhrál jsem s Portugalskem tři trofeje, které pro mou zemi byly první v historii. Mým největších úspěchem je Euro z roku 2016, které pro mě upřímně má stejnou cenu jako mistrovství světa,“ přidal.

Portugalsko - Španělsko 0:1, prodloužení odmítl Merino, rozhodl v úvodu nastavení

V národním týmu odehrál celkem 233 zápasů a vstřelil v nich 146 branek. Kromě Eura vyhrál ještě dvakrát Ligu národů.

Je ale klidně možné, že reprezentační kariéru ještě nezabalí a bude pokračovat. Minimálně dokud nedosáhne na bájnou tisícovku soutěžních gólů – aktuálně mu jich chybí 24.

„Skončím, až se rozhodnu já sám,“ reagoval na dotazy novinářů před utkáním.

Kdy to bude?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
Maroko
Španělsko
Belgie
Norsko
Anglie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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