Vyhráli jsme pro Jotu! Ronaldo přepsal tabulky, pak poprvé na turnaji střídal

Možná právě díky přísunu čerstvých sil to nakonec Portugalci zvládli a slaví postup do osmifinále.
„Myslím, že to bylo od trenéra dobré rozhodnutí. Po střídání jsme soupeře zatlačili a dali gól, což byl náš cíl,“ pochvaloval si útočník Ramos, z něhož se po odchodu Ronalda stal na hřišti hlavní útočník.
A právě Ramos ve třetí nastavené minutě rozhodl, načež i se spoluhráči přežil napínavý závěr, v němž VAR kvůli letmému doteku a následnému ofsajdu zrušil vyrovnávací gól Chorvatů.
„Vyhráli jsme pro nás, pro Dioga a pro Portugalsko! Je to tam!“ vyťukal Ronaldo na sociální sítě krátce po utkání a připojil fotku celého týmu s dresem zesnulého Dioga Joty, jenž umřel na den přesně před rokem, tedy 3. července.
„Každý den o něm mluvíme, dodává nám sílu,“ řekl Ramos.
„Je to důkaz toho, co pro tým znamenal. Věřil nám a naší zodpovědností je, abychom se pro něj nepřestali snažit,“ navázal trenér Martínez.
Když před utkáním hrála portugalská hymna, na jejím konci se na velkoplošných obrazovkách na stadionu v Torontu objevila právě fotka Joty.
„Pořád mu píšu. Máme skupinu s ním a s Rute (Jotovou manželkou) a stále si tam píšeme. Když se stane něco výjimečného, dáme mu vědět,“ přidal emotivně záložník Rúben Neves, jenž do hry přišel právě místo Ronalda.
To už měl hvězdný Portugalec splněno.
Po hodině hry mu ještě radost zkazil ofsajd, v němž se ocitl po dlouhé přihrávce za obranu. O několik minut později si ale po faulu na Veigu postavil míč k penaltě a prudkou střelou do středu brány rozvlnil síť.
Rozeběhl se směrem k rohovému praporku a emotivně pumpoval pěstmi ve vzduchu.
„Postup pro nás znamená mnoho. Nejen díky výhře, ale díky tomu, jak jsme zápas vyhráli. Věděli jsme, že to bude těžké, protože Chorvatsko má úžasný tým. Ale zasloužili jsme si vyhrát,“ hodnotil.
Zajímavostí je, že proměněná penalta byla jeho jediným (!) dotekem v chorvatském vápně za celý zápas.
Navzdory tomu si však odnesl cenu pro hráče utkání.
„Po prvním zápase ho všichni kritizovali, ale i u toho neuznaného gólu ukázal, že když se ocitne v šanci, umí dávat góly. Sakra, vždyť jich má v kariéře už 976. V Argentině všichni pomáhají Messimu, takže doufám, že si zejména portugalští záložníci uvědomí, koho mají na hrotu a využijí ho,“ hodnotil Javier Hernández, bývalý útočník Manchesteru United, ve studiu televize FOX.
Kvůli nepřesvědčivým výkonům ve skupině skončili Portugalci druzí a mají těžší los – v osmifinále je čekají Španělé.
„Respektujeme jejich kvalitu. Bude to fantastické utkání, asi nejlepší evropský zápas na tomhle turnaji,“ uzavřel Martínez.