Kouč Paraguaye nechápal penaltu. Sudí má svůj názor, ale pak přijde VAR, rýpnul si

Uzbecký sudí Tantašev po celý zápas Paraguaycům odpouštěl mnohé zákroky za hranou. A když už nějaký odpískal, neudělil žlutou kartu.
I penaltu v situaci, kdy se Doué snažil prosmýknout mezi čtveřicí hráčů a jeden z nich ho podkopl, nejprve nevyhodnotil jako faul. Pak ho ale kolegové zavolali k videu a Tantašev nakonec na celý stadion zahlásil: „Obránce podkopl útočného hráče ve vápně, penalta!“
„Tantašev se snažil, aby zápas dobře plynul, ale vůbec se mu to povedlo. Francie nakonec postoupila díky penaltě, u níž zasáhl až VAR,“ popsal ve svém hodnocení utkání pro BBC pravidlový expert Dale Johnson.
Podívejte se na Mbappého proměněnou penaltu:
Až z penaltového puntíku vysvobodil Francii 𝐊𝐲𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞! 🙂↕️— Nova Sport (@novasport_cz) July 4, 2026
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„Rozhodčí tu situaci nějak vyhodnotil ze svého pohledu, byl to jeho názor. Přišlo mu, že si Doué do obránce naskočil, aby došlo ke kontaktu. A pak přijde VAR, že to podle něj je penalta,“ rýpnul si poté Alfaro.
„Ale ještě se na to budu muset podívat. Je mi jasné, že Francouzi mají šikovné hráči, kteří se do těchto situací umí dostat,“ pokračoval.
Na šikovnost a fotbalovou vyspělost jeho svěřenci reagovali tvrdou hrou a provokacemi ve snaze soupeře rozhodit. Nakonec jim to ale nepomohlo.
„Mám klid na duši ze způsobu, jakým jsme hráli a jak jsme se s turnajem rozloučili,“ tvrdil nicméně Alfaro. „Samozřejmě jsem smutný, protože jsme chtěli postoupit. Po porážce nikdy nemůžete mít radost. Ale jak jsem řekl hráčům v kabině, pokud chcete být vítězové, musíte se naučit prohrávat.“
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Obdiv fotbalového světa, tak jako třeba Kapverdy, které s Argentinou o den dřív prohrály jen o gól, si však Paraguayci nevysloužili.
A ani obdiv či alespoň respekt Francouzů. Když si chtěl po zápase gólman Gill podat ruku s Mbappém, ten to odmítl a ještě schválně slavil výhru přímo před ním.
„Jsem naštvaný. Natáhl jsem ruku, abych mu pogratuloval a on mě ignoroval,“ postěžoval si. Ale může se vůbec divit?
Přitom na úvod vyřazovací fáze si se spoluhráči senzačně poradili s Německem, proti němuž také nehráli kdovíjak ofenzivní fotbal, ale nevyslechli si po utkání ani zdaleka takovou kritiku jako tentokrát.
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Alfaro však byl na svůj tým hrdý.
„Bolí mě to. Nedokážu popsat, jaké pocity teď zažívám,“ říkal emotivně.
Paraguay trénuje od roku 2024 a ta se pod jeho vedením po 16 letech vrátila na mistrovství světa.
„Musím počkat, až se všechno uklidní. Pak uvidíme, v tuhle chvíli upřímně nevím, co mě čeká dál. Ale není pro mě lepší místo než Paraguay,“ uzavřel.