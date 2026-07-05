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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Kouč Paraguaye nechápal penaltu. Sudí má svůj názor, ale pak přijde VAR, rýpnul si

Autor:
  10:12
Trenér Paraguaye Gustavo Alfaro během zápasu s Francií.

Trenér Paraguaye Gustavo Alfaro během zápasu s Francií. | foto: Reuters

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Možná by zápas i dotáhli minimálně do prodloužení, nakonec ale rozhodla penalta, kterou 20 minut před koncem proměnil Kylian Mbappé, a poslal tak Francii do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. „Viděl jsem to na monitoru, když byl sudí u videa, ale stál jsem za ním, takže asi nebudu objektivní,“ hodnotil zpočátku opatrně kouč Paraguaye Gustavo Alfaro.

Uzbecký sudí Tantašev po celý zápas Paraguaycům odpouštěl mnohé zákroky za hranou. A když už nějaký odpískal, neudělil žlutou kartu.

I penaltu v situaci, kdy se Doué snažil prosmýknout mezi čtveřicí hráčů a jeden z nich ho podkopl, nejprve nevyhodnotil jako faul. Pak ho ale kolegové zavolali k videu a Tantašev nakonec na celý stadion zahlásil: „Obránce podkopl útočného hráče ve vápně, penalta!“

„Tantašev se snažil, aby zápas dobře plynul, ale vůbec se mu to povedlo. Francie nakonec postoupila díky penaltě, u níž zasáhl až VAR,“ popsal ve svém hodnocení utkání pro BBC pravidlový expert Dale Johnson.

Podívejte se na Mbappého proměněnou penaltu:

„Rozhodčí tu situaci nějak vyhodnotil ze svého pohledu, byl to jeho názor. Přišlo mu, že si Doué do obránce naskočil, aby došlo ke kontaktu. A pak přijde VAR, že to podle něj je penalta,“ rýpnul si poté Alfaro.

„Ale ještě se na to budu muset podívat. Je mi jasné, že Francouzi mají šikovné hráči, kteří se do těchto situací umí dostat,“ pokračoval.

Na šikovnost a fotbalovou vyspělost jeho svěřenci reagovali tvrdou hrou a provokacemi ve snaze soupeře rozhodit. Nakonec jim to ale nepomohlo.

„Mám klid na duši ze způsobu, jakým jsme hráli a jak jsme se s turnajem rozloučili,“ tvrdil nicméně Alfaro. „Samozřejmě jsem smutný, protože jsme chtěli postoupit. Po porážce nikdy nemůžete mít radost. Ale jak jsem řekl hráčům v kabině, pokud chcete být vítězové, musíte se naučit prohrávat.“

Ostuda! Fotbalový svět tepe do Paraguaye. Tohle jsme od nich čekali, řekl Deschamps

Obdiv fotbalového světa, tak jako třeba Kapverdy, které s Argentinou o den dřív prohrály jen o gól, si však Paraguayci nevysloužili.

A ani obdiv či alespoň respekt Francouzů. Když si chtěl po zápase gólman Gill podat ruku s Mbappém, ten to odmítl a ještě schválně slavil výhru přímo před ním.

„Jsem naštvaný. Natáhl jsem ruku, abych mu pogratuloval a on mě ignoroval,“ postěžoval si. Ale může se vůbec divit?

Přitom na úvod vyřazovací fáze si se spoluhráči senzačně poradili s Německem, proti němuž také nehráli kdovíjak ofenzivní fotbal, ale nevyslechli si po utkání ani zdaleka takovou kritiku jako tentokrát.

Francie - Paraguay 1:0, favorit se povznesl nad provokace, z penalty rozhodl Mbappé

Alfaro však byl na svůj tým hrdý.

„Bolí mě to. Nedokážu popsat, jaké pocity teď zažívám,“ říkal emotivně.

Paraguay trénuje od roku 2024 a ta se pod jeho vedením po 16 letech vrátila na mistrovství světa.

„Musím počkat, až se všechno uklidní. Pak uvidíme, v tuhle chvíli upřímně nevím, co mě čeká dál. Ale není pro mě lepší místo než Paraguay,“ uzavřel.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1/32 finále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Brazílie
5. 7. 22:00
Norsko
Mexiko
6. 7. 2:00
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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