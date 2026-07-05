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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Ostuda! Fotbalový svět tepe do Paraguaye. Tohle jsme od nich čekali, řekl Deschamps

Autor:
  7:23
Francouzský trenér Didier Deschamps se snaží držet Paraguayce od svých svěřenců.

Francouzský trenér Didier Deschamps se snaží držet Paraguayce od svých svěřenců. | foto: Reuters

Francouzský kapitán Kylian Mbappé se raduje z gólu v osmifinále MS proti...
Francouzský kapitán Kylian Mbappé proti Paraguayi proměňuje pokutový kop.
Francouzská radost v osmifinále, útočník Kylian Mbappé proti Paraguayi...
Francouzský útočník Kylian Mbappé v osmifinále MS proti Paraguayi proměnil...
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Byl to pro ně zatím nejtěžší duel na světovém šampionátu. Ne kvůli fotbalovým dovednostem soupeře, ale kvůli jeho nesportovní taktice. „Zažil jsem toho už hodně, takže jsem hráče připravil. Očekávali jsme podobný průběh a věděli jsme, jak ten zápas může vypadat,“ řekl francouzský trenér Didier Deschamps po výhře 1:0 nad Paraguayí a postupu do čtvrtfinále.

Paraguayci se soupeři snažili utkání znechutit.

Tvrdě ho dohrávali, provokovali, postrkávali. Nepřišli si to s ním rozdat v otevřeném zápase, protože tušili, že to by Francii nestačili.

„Byla to ostuda. Mají na víc,“ hodnotil pro BBC někdejší obránce Micah Richards.

„Nebylo to jednoduché. Použili snad každý trik, který vás napadne. Není to styl, který přitáhne diváky na stadion, ale bránili dobře. Proti jihoamerickým týmům to je vždycky složité,“ popsal Deschamps.

Francouzi se dlouho trápili a nedokázali zápas zlomit. Nepomáhaly jim ani opakované fauly, které však uzbecký sudí Tantašev netrestal.

Francouzský útočník Kylian Mbappé padá v pokutovém území po zákroku paraguayského obránce Juana Cecerese v osmifinále.

Uzbecký sudí Tantašev se snaží roztrhnout znesvářené strany, potyčka mezi hráči Francie a Paraguaye v osmifinále MS dopadla jen domluvou.

V závěru první půle Cubas zezadu poslal k zemi Mbappého, načež se oba hráči pohádali. Ve druhé půli pro změnu Mbappého trefil loktem do obličeje Galarza.

„Jejich chování bylo ostudné,“ kritizoval bývalý brankář Joe Hart. „Kdyby takhle hráli proti mému týmu, tak ho odvedu ze hřiště.“

„Obdrželi jsme tři žluté za 11 faulů. Neříkám, že jsme hráli čistě, ale faulovaly oba týmy a potrestaní jsme byli jenom my,“ krčil rameny Deschamps.

Zajímavostí je, že Paraguay nedostala v zápase mistrovství světa žlutou kartu poprvé od roku 1998, kdy hrála s Nigérií. Ale rozhodit se favorit nenechal.

„Věděli jsme, co za zápas nás čeká. Jestli si máme ušpinit ruce, uděláme to. Umíme hrát nehezký fotbal. Mysleli si, že přijdeme v oblecích, ale my si to s nimi rozdali,“ pronesl Mbappé.

Francie - Paraguay 1:0, favorit se povznesl nad provokace, z penalty rozhodl Mbappé

Právě on nakonec rozhodl z penalty, kterou získal odvážným průnikem mezi čtyřmi hráči Doué. Vypjatý závěr pak Francouzi zvládli, Paraguay se na nic nezmohla ani ve chvíli, kdy jí šlo o všechno.

Jihoameričané měli mimochodem úspěšnost přihrávek 54,1 %, což je podle statistik společnosti Opta historicky druhé nejhorší skóre minimálně od roku 1966, kdy se veškeré statistiky podrobně monitorují.

I první místo shodou okolností patří Paraguayi, proti Turecku ve druhém utkání letošního šampionátu nasbírala dokonce jen 53,9 % úspěšných přihrávek...

„Nechci soupeře kritizovat, každý tým hraje, jak uzná za vhodné. Ale nemůžu tolerovat třeba urážky z jejich lavičky na konci utkání. Pro nás je nejdůležitější, že se konec zápasu nějak nezvrhl a že jsme nedostali další karty,“ řekl Deschamps.

„I na konci jsme byli lepší. Takový je prostě jejich styl. Neexistuje dobrý a špatný způsob, jak hrát fotbal. Snažili se nás porazit svým stylem, ale my jsme vyhráli,“ přidal Mbappé.

Na probíhajícím šampionátu je tahounem týmu. Se sedmi brankami je spolu s Lionelem Messim nejlepším střelcem turnaje, na hvězdného Argentince navíc pravidelně dotírá i v historickém pořadí – gólů už dal na mistrovství světa celkem 19, Messi má o jeden víc.

„Hodně se toho o něm psalo a nechci si odporovat, ale ve skutečnosti je úplně jiný, než jaký je jeho mediální obraz. Od začátku tvrdím, že má v sobě něco výjimečného. Pro národní tým udělá všechno na hřišti, ale umí se za něj i postavit. Když mluví, mluví za celý tým,“ chválil ho Deschamps.

Pro něj je to pravděpodobně poslední turnaj na lavičce Francie. Vede ji od roku 2012 a vyhrál s ní mistrovství světa v Rusku, v Kataru ji pak dovedl až do finále. Spekuluje se však, že ho po turnaji nahradí legendární Zinedine Zidane.

Rozloučí se Deschamps trofejí?

„Upřímně na to vůbec nemyslím. Především chci udělat to nejlepší pro tým. Poslední zápas pro mě mohl být před osmi lety, před čtyřmi lety. Kdykoliv jsem mohl skončit, tak to prostě je. Mám pozitivní filosofii a jde mi především o vítězství,“ uzavřel.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1/32 finále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Brazílie
5. 7. 22:00
Norsko
Mexiko
6. 7. 2:00
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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