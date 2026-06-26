ONLINE: Paraguay - Austrálie, přímý souboj o druhé místo. Kdo uspěje?

Obě země shodně porazily Turecko, prohrály se Spojenými státy americkými a mají tři body.
Austrálie však disponuje lepším celkovým skóre, jelikož nejprve zvítězila 2:0 a pak 0:2 prohrála. Naproti tomu Paraguay začala vysokou porážkou 1:4 a s Turky si poradila jen výsledkem 1:0. Aby svého soupeře přeskočila, musí zvítězit.
Remíza každopádně pošle s velkou pravděpodobností dál oba, případné tři body by na postup ze třetího místa stačit mohly, ale jisté to není.
Obě země se naposledy utkaly v rámci přípravy v říjnu 2010, Austrálie tehdy vyhrála 1:0.