ONLINE: Panama - Anglie 0:0, Rashfordovu nepříjemnou střelu k tyči chytá gólman

Anglie má jistou účast ve vyřazovacá fázi, ještě ale neví, z jakého místa. Aktuálně má čtyři body stejně jako Ghana, s níž posledně uhrála bezbrankovou remízu – oproti africkému týmu má ale lepší skóre.
Angličané tak potřebují buď zakončit skupinu s více body, případně alespoň uhájit lepší skóre. Třetí je Chorvatsko, které by také Anglii mohlo dohnat – musí ale zvítězit a doufat v její ztrátu.
Naproti tomu Panama je po dvou porážkách 0:1 ze hry o postup. Ráda by ale získala alespoň svůj historicky první bod na mistrovství světa.
Obě země se utkaly na šampionátu v roce 2018, Anglie tehdy i díky hattricku Harryho Kanea zvítězila vysoko 6:1.
O. Mosquera - A. Murillo, F. Escobar, J. Córdoba, A. Andrade, J. Gutiérrez - C. Martínez, Y. Bárcenas, C. Harvey, J. Rodríguez - T. Rodríguez
J. Pickford - J. Quansah, E. Konsa, M. Guéhi, N. O’Reilly - E. Anderson, J. Bellingham, B. Saka, M. Rogers, M. Rashford - H. Kane
L. Mejía, J. Fajardo, R. Miller, A. Quintero, I. Díaz, A. Godoy, É. Davis, C. Blackman, A. Carrasquilla, C. Samudio, E. Fariña, C. Yanis, J. Ramos, C. Waterman, A. Londoño
D. Burn, D. Spence, K. Mainoo, E. Eze, J. Henderson, J. Stones, D. Henderson, D. Rice, I. Toney, N. Madueke, J. Trafford, A. Gordon, O. Watkins