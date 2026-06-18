Právě proto je tohle nařízení od FIFA, které se týká každého jednotlivého zápasu, kontroverzní.
Jde skutečně o dobro hráčů, nebo o snahu maximalizovat zisk?
„Nelíbí se mi to. Jenom v extrémních vedrech to má své opodstatnění. Ale když jsou podmínky dobré, je to zbytečné,“ postěžoval si například Mauricio Pochettino, kouč Spojených států amerických, které šampionát spolupořádají.
A podmínky často dobré jsou.
Ať už díky samotnému počasí, kdy třeba ve Vancouveru rozhodně vedra nepanují, nebo díky střeše, kterou má například stadion v Atlantě, kde ve čtvrtek nastoupí česká reprezentace proti Jihoafrické republice.
Pod střechou lze bez problémů zapnout klimatizaci, ale přesto hráčům dvakrát za zápas rozhodčí nakáže, ať se jdou zchladit...
„Já se na to dívám hlavně z pohledu zdraví hráčů. I když v zápase zrovna vedro není, jsme mu vystavení na tréninku a není to nic příjemného. Nejlepší v takové chvíli je napít se vody a dát si pauzu. Takže já říkám, jen ať se hráči mohou během utkání nadechnout,“ zastal se naopak nové praxe španělský trenér Luis de la Fuente.
Tzv. Hydration Breaks, jak jim FIFA oficiálně říká, trvají tři minuty. Vysílatelé musí ještě 20 vteřin po hvizdu nechat puštěný přenos, pak mají dvě minuty a deset vteřin na vysílání reklam a následně se musí znovu obrazem vrátit na stadion.
„Podle mě je to jen další způsob, jak do přenosu dostat reklamy, což je takové americké. Hájí se, že je to pro hráče, ale podle mě tomu tak vůbec není,“ pronesl bývalý útočník Ian Wright.
Naleznete pochopitelně příklady televizí, které těchto přestávek ke komerčním účelům nevyužívají.
Třeba americká Telemundo vysílající ve španělštině. „Dáváme přednost tradiční formě. Diváci by měli vidět, co hráči dělají. Ukazujeme také fanoušky, kteří se baví. Nepotřebujeme následovat korporátní směřování fotbalu,“ vysvětloval v úvodu šampionátu jeden z komentátorů.
V českém prostředí jsou pak k vidění dva různé přístupy.
ČT Sport většinu času také nechává běžet přenos, pouze zkraje přestávky pustí jingle mistrovství světa a spot sponzora pořadu. Zato na Nova Action patří vyhrazené dvě minuty a deset vteřin reklamám, což je strategie, kterou volí většina vysílatelů napříč světem.
|
Utkání s Koreou si pustilo přes 400 tisíc diváků. Česká televize jasně trumfla Novu
Televizi Fox se ale hned během úvodního zápasu šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou stalo, že reklamy hrály i ve chvíli, kdy už hra běžela. Režisér přenosu se pak hájil tím, že nezachytil hvizd rozhodčího, když signalizoval start přestávky.
„Je to zajímavé téma. Koukal jsem na všechny zápasy a pokaždé, když tam skočily reklamy, říkal jsem si, že se mi to prostě nelíbí. A myslím, že fanoušci to vnímají stejně,“ říkal například nizozemský stoper Virgil van Dijk. „Jistě, když je horko, udělejte přestávku, ale mělo by se to vyhodnocovat individuálně podle situace.“
Kromě diváckého komfortu je však mnohem podstatnější, že přestávky výrazně ovlivňují i průběh samotných zápasů.
„Hráčům během nich můžete leccos vysvětlit, taky můžete upravit taktiku. Má to v tomhle ohledu svoje výhody,“ popsal zkušený stratég Carlo Ancelotti, jenž vede Brazílii.
Zápasy na mistrovství světa se v podstatě dělí na čtyři části a nezřídka se stane, že právě občerstvovací pauza ohraničuje okamžik, kdy se obraz hry změní.
„Takhle se to rozhodlo a hráči i trenéři se musejí přizpůsobit nové realitě,“ krčil rameny Didier Deschamps, trenér Francie.
Server ESPN si například ve své analýze všímá, jak výrazně se někdy změní tzv. momentum hry, tedy kdo má zrovna v zápase navrch. Mimochodem, v polovině z úvodních šestnácti utkáních turnaje padl gól do deseti minut po občerstvovací pauze.
Třeba Norové, kteří v první čtvrtině zápasu s Irákem na výraznější šance čekali, udeřili zásluhou Erlinga Haalanda jen zhruba dvě minuty poté, co se hra znovu rozeběhla.
Opačnou situaci pak zažili hráči Curacaa, kteří vstřelili Německu senzační gól na 1:1, ale vzápětí byla hra přerušena. „Bylo mi jich líto. Dali gól a nějakých 30 vteřin nato následovala přestávka,“ posteskl si někdejší anglický kanonýr Alan Shearer.
„Dává to výhodu týmu, kterému se zrovna nedaří. Když máte tlak, nechcete ji, ale když prohráváte, hodí se vám,“ okomentovala trenérka amerického národního týmu Emma Hayesová. „Ani hráčům nemusíte říkat žádné taktické pokyny, někdy jim prostě stačí, když se napijí a uklidní.“
FIFA tak možná nevědomky dala trenérům k dispozici nástroj, který může zásadně ovlivnit celý šampionát.