Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Pro hráče, nebo pro peníze? Občerstvovací pauzy na MS ovlivňují i vývoj zápasů

Autor:
  8:00
Fotbalisté i diváci na mistrovství světa už si týden zvykají. Uběhne polovina poločasu, sudí hvizdem přeruší zápas a svolá aktéry k lavičkám, kde mají tři minuty na to se občerstvit. A televize v mezičase mohou pustit reklamy.
Fotogalerie4

Portugalský trenér Roberto Martínez udílí pokyny svým svěřencům během občerstvovací přestávky v zápase s Demokratickou republikou Kongo. | foto: Reuters

Právě proto je tohle nařízení od FIFA, které se týká každého jednotlivého zápasu, kontroverzní.

Jde skutečně o dobro hráčů, nebo o snahu maximalizovat zisk?

„Nelíbí se mi to. Jenom v extrémních vedrech to má své opodstatnění. Ale když jsou podmínky dobré, je to zbytečné,“ postěžoval si například Mauricio Pochettino, kouč Spojených států amerických, které šampionát spolupořádají.

A podmínky často dobré jsou.

Ať už díky samotnému počasí, kdy třeba ve Vancouveru rozhodně vedra nepanují, nebo díky střeše, kterou má například stadion v Atlantě, kde ve čtvrtek nastoupí česká reprezentace proti Jihoafrické republice.

Pod střechou lze bez problémů zapnout klimatizaci, ale přesto hráčům dvakrát za zápas rozhodčí nakáže, ať se jdou zchladit...

Fotbalisté Senegalu během občerstvovací přestávky v zápase s Francií.

Norští fotbalisté se občerstvují během utkání s Irákem.

„Já se na to dívám hlavně z pohledu zdraví hráčů. I když v zápase zrovna vedro není, jsme mu vystavení na tréninku a není to nic příjemného. Nejlepší v takové chvíli je napít se vody a dát si pauzu. Takže já říkám, jen ať se hráči mohou během utkání nadechnout,“ zastal se naopak nové praxe španělský trenér Luis de la Fuente.

Tzv. Hydration Breaks, jak jim FIFA oficiálně říká, trvají tři minuty. Vysílatelé musí ještě 20 vteřin po hvizdu nechat puštěný přenos, pak mají dvě minuty a deset vteřin na vysílání reklam a následně se musí znovu obrazem vrátit na stadion.

„Podle mě je to jen další způsob, jak do přenosu dostat reklamy, což je takové americké. Hájí se, že je to pro hráče, ale podle mě tomu tak vůbec není,“ pronesl bývalý útočník Ian Wright.

Zamlouvají se vám občerstvovací pauzy na fotbalovém MS?

celkem hlasů: 540

Naleznete pochopitelně příklady televizí, které těchto přestávek ke komerčním účelům nevyužívají.

Třeba americká Telemundo vysílající ve španělštině. „Dáváme přednost tradiční formě. Diváci by měli vidět, co hráči dělají. Ukazujeme také fanoušky, kteří se baví. Nepotřebujeme následovat korporátní směřování fotbalu,“ vysvětloval v úvodu šampionátu jeden z komentátorů.

V českém prostředí jsou pak k vidění dva různé přístupy.

ČT Sport většinu času také nechává běžet přenos, pouze zkraje přestávky pustí jingle mistrovství světa a spot sponzora pořadu. Zato na Nova Action patří vyhrazené dvě minuty a deset vteřin reklamám, což je strategie, kterou volí většina vysílatelů napříč světem.

Utkání s Koreou si pustilo přes 400 tisíc diváků. Česká televize jasně trumfla Novu

Televizi Fox se ale hned během úvodního zápasu šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou stalo, že reklamy hrály i ve chvíli, kdy už hra běžela. Režisér přenosu se pak hájil tím, že nezachytil hvizd rozhodčího, když signalizoval start přestávky.

„Je to zajímavé téma. Koukal jsem na všechny zápasy a pokaždé, když tam skočily reklamy, říkal jsem si, že se mi to prostě nelíbí. A myslím, že fanoušci to vnímají stejně,“ říkal například nizozemský stoper Virgil van Dijk. „Jistě, když je horko, udělejte přestávku, ale mělo by se to vyhodnocovat individuálně podle situace.“

Kromě diváckého komfortu je však mnohem podstatnější, že přestávky výrazně ovlivňují i průběh samotných zápasů.

Kapitán národního mužstva Ladislav Krejčí se bějem tréninku na stadionu v Mansfieldu osvěžuje.

„Hráčům během nich můžete leccos vysvětlit, taky můžete upravit taktiku. Má to v tomhle ohledu svoje výhody,“ popsal zkušený stratég Carlo Ancelotti, jenž vede Brazílii.

Zápasy na mistrovství světa se v podstatě dělí na čtyři části a nezřídka se stane, že právě občerstvovací pauza ohraničuje okamžik, kdy se obraz hry změní.

„Takhle se to rozhodlo a hráči i trenéři se musejí přizpůsobit nové realitě,“ krčil rameny Didier Deschamps, trenér Francie.

Server ESPN si například ve své analýze všímá, jak výrazně se někdy změní tzv. momentum hry, tedy kdo má zrovna v zápase navrch. Mimochodem, v polovině z úvodních šestnácti utkáních turnaje padl gól do deseti minut po občerstvovací pauze.

Třeba Norové, kteří v první čtvrtině zápasu s Irákem na výraznější šance čekali, udeřili zásluhou Erlinga Haalanda jen zhruba dvě minuty poté, co se hra znovu rozeběhla.

Opačnou situaci pak zažili hráči Curacaa, kteří vstřelili Německu senzační gól na 1:1, ale vzápětí byla hra přerušena. „Bylo mi jich líto. Dali gól a nějakých 30 vteřin nato následovala přestávka,“ posteskl si někdejší anglický kanonýr Alan Shearer.

„Dává to výhodu týmu, kterému se zrovna nedaří. Když máte tlak, nechcete ji, ale když prohráváte, hodí se vám,“ okomentovala trenérka amerického národního týmu Emma Hayesová. „Ani hráčům nemusíte říkat žádné taktické pokyny, někdy jim prostě stačí, když se napijí a uklidní.“

FIFA tak možná nevědomky dala trenérům k dispozici nástroj, který může zásadně ovlivnit celý šampionát.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

Mexickou část MS odstartovala Shakira, hymnu turnaje zazpívali Bocelli a EJAE

Kolumbijská zpěvačka Shakira během zahajovacího ceremoniálu na mexickém...

Patří ke každému turnaji a ten letošní není výjimkou. Ještě než se v Mexiku rozehrál první zápas letošního mistrovství světa mezi domácím týmem a Jihoafrickou republikou, čekal fanoušky slavnostní...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Češi měli tiskovku, FIFA vyhlíží rekord návštěvnosti

Sledujeme online
Na trénink české reprezentace před zápasem s Jihoafrickou republikou dorazil...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

Doma založil akademii, unesli mu otce. Teď Díaz zářil na MS, byl i u střetu s kamerou

Luis Díaz střílí těsně vedle uzbecké brány.

Uprostřed vyprahlé krajiny vás praští do očí perfektní zelený umělý trávník. Desítky mladých Kolumbijců v maličkém chudém městečku Barrancas právě začínají svou cestu za snem. V akademii Luise Díaze,...

18. června 2026  8:54

Pro hráče, nebo pro peníze? Občerstvovací pauzy na MS ovlivňují i vývoj zápasů

Portugalský trenér Roberto Martínez udílí pokyny svým svěřencům během...

Fotbalisté i diváci na mistrovství světa už si týden zvykají. Uběhne polovina poločasu, sudí hvizdem přeruší zápas a svolá aktéry k lavičkám, kde mají tři minuty na to se občerstvit. A televize v...

18. června 2026

8. den MS ve fotbale 2026: Česko hraje o naději na postup, Mexiko o první místo

Tomáš Souček slaví gól do jihokorejské brány, ten ale kvůli ofsajdu nakonec...

Na fotbalovém mistrovství světa startují zápasy druhého kola. Český tým se po porážce s Jižní Koreou utká ve skupině A s Jihoafrickou republikou. Ve skupině B se střetnou Švýcarsko s Bosnou a...

18. června 2026  7:45

Hrdina z africké akademie. Yirenkyi nadchl Ghanu, zájem vyvolal i ve světě

Caleb Yirenkyi slaví branku.

Zatím hraje jen v průměrném dánském klubu a i v ghanské reprezentaci na mistrovství světa stojí ve stínu slavnějších spoluhráčů. Ale gól, jímž ve středu v Torontu v nastavení rozhodl o výhře nad...

18. června 2026  7:22

Kane dorovnal rekord a hlásil: Cítím se na vrcholu. Po výhře chválil i trenérův proslov

Harry Kane kope penaltu proti Chorvatsku na mistrovství světa.

Po show Argentince Lionela Messiho na sebe strhl pozornost Harry Kane. Dvaatřicetiletý útočník přidal do chorvatské sítě dvě trefy a desátým gólem na mistrovství světa dotáhl nejlepšího střelce...

18. června 2026  6:42

Uzbekistán - Kolumbie 1:3, jasný triumf favorita, rozhodl o něm Díaz

Luis Díaz slaví s kolumbijskými fanoušky trefu do sítě Uzbekistánu.

Fotbalisté Kolumbie bez větších obtíží zvládli na mistrovství světa dokráčet za vítězstvím 3:1 nad Uzbekistánem. Většinu utkání měli pod kontrolou a když se záložníkovi Fajzullajevovi podařilo...

18. června 2026,  aktualizováno  6:20

Tabulky MS ve fotbale 2026: pořadí základních skupin

Čeští fotbalisté se radují z gólu Tomáše Chorého proti Guatemale.

Bitvy na fotbalovém mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku už naplno běží. Jak vypadají kompletní tabulky všech dvanácti základních skupin a průběžná tabulka týmů na třetích místech?

18. června 2026  6:10

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

18. června 2026  6:07

Ghana - Panama 1:0, outsider dlouho hrozil, v nastavení ale rozhodl Yirenkyi

Caleb Yirenkyi slaví se svými spoluhráči vítězný gól Ghany v utkání s Panamou.

Hned první zápas na mistrovství světa byl pro ně klíčový. Jak fotbalisté Ghany, tak jejich soupeři z Panamy tušili, že ve skupině L to bude jejich jediná šance na výhru, nebo alespoň získání bodu....

18. června 2026,  aktualizováno  3:43

Anglie - Chorvatsko 4:2, atraktivní zápas, po pauze ho zlomili Bellingham a Rashford

Harry Kane slaví společně s fanoušky vítězství nad Chorvatskem.

Čtyři góly v prvním poločase, další dva ve druhém a k tomu nespočet šancí. Atraktivní zápas skupiny L nakonec lépe zvládli angličtí fotbalisté, kteří na mistrovství světa porazili Chorvatsko 4:2....

17. června 2026  21:15,  aktualizováno  18. 6.

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Anglie na MS ve fotbale 2026: Program, soupiska, hvězdy

Anglický útočník Harry Kane slaví se spoluhráči vstřelený gól.

Anglie na MS ve fotbale čeká na trofej už šedesát let, od jediného titulu z roku 1966. Na šampionátu 2026 v USA, Kanadě a Mexiku přesto patří mezi největší favority. Ve skupině L se střetne s...

18. června 2026

A teď to odbrzděte! Osudový zápas na MS je tady, co provede Koubek se sestavou?

Premium
Miroslav Koubek podává ruku hráčům na tréninku den před utkáním s Jihoafrickou...

Od našeho zpravodaje v USA Za víc než dva týdny v Americe a Mexiku si už zvykli na horko a žár. A najednou změna: když v úterý vystupovali z letadla v Atlantě, vítaly je temné mraky, liják a vlhkem nasáklý vzduch. Promění se...

18. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.