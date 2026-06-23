Nechť jsou všichni Norové šťastní, řekl rozjetý Haaland. Bude nejlepším střelcem?

Po dvou zápasech má tak Haaland stejnou bilanci jakou francouzský kanonýr Kylian Mbappé a jen o jednu branku méně než Lionel Messi, aktuálně s pěti zásahy nejlepší střelec probíhajícího turnaje.
„Byl to výjimečný zápas, zase. Další skvělá noc a jsem na nás strašně hrdý. Všichni Norové by teď měli být šťastní. Mám radost, že jsme součástí něčeho výjimečného, píšeme tady historii,“ zářil po závěrečném hvizdu.
Góly si tentokrát nechal až na druhý poločas, byť v závěru toho prvního byl dvakrát blízko – nejprve po chybě gólmana Mendyho trefil z úhlu jen tyč, načež senegalský gólman lapil jeho nebezpečnou hlavičku po rohu.
Po změně stran však už byl krátký na Haalandovo zakončení v pádu po rychlém protiútoku a Norové rázem vedli 2:0, jelikož v první půli se trefil Pedersen.
Pak sice Senegalci snížili zásluhou Sarra, ale jen pět minut na to se opět radoval Haaland, tentokrát po závaru ve vápně a centru Berga poslal slabší pravačkou z první balon nechytatelně o břevno do sítě.
„Jsem jen docela dobrý ve střílení gólů,“ odpověděl svým typickým žertovným tónem po utkání novinářům, když se ho ptali, jak to sakra dělá. „Je to zkrátka moje specialita a mám docela štěstí. Sám nevím, jak to dělám, ale prostě to tak je.“
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Norsko - Senegal 3:2, výhru i postup do vyřazovací fáze zařídil dvěma góly Haaland
Stal se mimochodem teprve šestým hráčem v historii světových šampionátů, kteří dokázali vstřelit víc než jednu branku ve svých premiérových dvou zápasech – v tomto století se to dosud povedlo jen Angličanovi Harrymu Kaneovi v roce 2018.
Haaland navíc protáhl svou obdivuhodnou sérii soutěžních mezinárodních zápasů se vstřeleným gólem už na číslo 12, což je s přehledem rekord. Maximem byla osmi zápasová série Íránce Alího Daeího z roku 1996.
„Patří k nejlepším útočníkům na světě. Snažili jsme se mu to ztížit, což se nám zpočátku dařilo, ale pak jste viděli, co se stalo,“ krčil rameny senegalský obránce Ismail Jakobs.
„Netrefil prázdnou branku a mohl dát i čtyři góly. Ale přesto je nejlepším útočníkem současnosti. Je mnohem těžší získat Zlatou kopačku, když hrajete za Norsko a ne za Francii, nebo Argentinu, ale spoluhráči udělají všechno, aby mu umožnili tady sehrát co nejvíc zápasů a dát ještě další góly,“ chválil ho po utkání trenér Staale Solbakken.
Bude mít minimálně ještě dva zápasy na to, aby své statistiky vylepšil. Norové se na závěr skupinové fáze utkají s Francií a pak mají jisté minimálně jedno utkání vyřazovací fáze.
„Užívám si to tady, stejně jako jsem si užil každý zápas v norském dresu od svého debutu a asi je to na mě vidět. Ale mistrovství světa je hezké,“ usmál se Haaland.
„Zápas s Francií teď neřeším, pravděpodobně nás porazí a dost možná si nakonec dojdou pro trofej.“
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Prostě zabiják. Haaland se na MS uvedl po svém, obdivoval ho i trenér soupeře
O Norech, kteří se šampionát vrátili po 28 letech, se nicméně dlouhodobě mluví jako o tzv. černém koni turnaje.
„Postoupili jsme ze skupiny, což je hezké, ale vyhrát celé MS? To spíš ne, buďme realisté,“ odmítal jiný norský útočník Alexander Sörloth.
S Haalandem na hrotu ale jeden nikdy neví.