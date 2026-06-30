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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku

Autor: ,
  15:35
Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.

Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem. | foto: Reuters

Marocký brankář Jásin Bunú slaví chycenou penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.
Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.
Nizozemský trenér Ronald Koeman během utkání s Marokem.
Nizozemský gólman Bart Verbruggen byl smolařem penaltového rozstřelu.
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Jeho metoda je dost neobvyklá, ale funguje. S předstihem tipne stranu, neskočí však na zem, nýbrž udělá pár kroků do strany, zůstane stát a spoléhá na své reflexy. Takhle Jásin Bunú, marocký brankář, vychytal v páté sérii rozstřelu proti Nizozemsku i křídelníka Summervilla a nasměroval svou zemi do osmifinále fotbalového mistrovství světa.

Postup pak stvrdil proměněnou penaltou Sajbárí.

Ale fanoušky mnohem víc fascinoval zákrok Bunúa.

Summerville svou penaltu kopnul po své levé ruce a do zdánlivě bezpečné výšky. Jenže díky tomu, že Bunú tipnul správnou stranu správně a s předstihem si poskočil, čímž dost riskoval, stačilo mu „jen“ vymrštit ruku.

Ne nadarmo se mu přezdívá penaltový expert.

V rozstřelu s Nizozemskem inkasoval jen dvakrát z pěti pokusů, byť zákrok si připsal pouze jeden. Kluivert totiž ve druhé sérii trefil tyč a Timber ve čtvrté úplně minul branku – minimálně u Kluiverta však lze odhadnout, že za to do velké míry mohl právě Bunú a jeho poskakování na čáře.

Podobně jako Summervillovu penaltu vychytal už letos v lednu Nigerijce Onyemaechiho v osmifinále Afrického poháru národů. A Španělé dodnes vzpomínají, kterak proti nim v rozstřelu na šampionátu v Kataru nepustil za svá záda jediný pokus.

„Je to jen instinkt a trochu štěstí. Nic víc,“ říkal tehdy skromně.

Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.
Marocký brankář Jásin Bunú slaví chycenou penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.

O rok později vyhrál vyhrál se Sevillou Evropskou ligu, shodou okolností také na penalty – hráčům AS Řím tehdy vychytal dva pokusy. Pak se ale z evropské scény vytratil a ve dvaatřiceti letech zamířil do Saúdské Arábie, kde nastupuje za tamní al-Hilál.

„Už jsem neměl sílu pokračovat, potřeboval jsem změnu. Můj život byl jen trénink, vyvenčit psa, spát a myslet na další trénink,“ líčil s odstupem.

Chytat a zejména zneškodňovat pokutové kopy ale očividně nezapomněl.

„V posledních letech si hráči věří a fanoušci věří nám,“ pochvaloval si marocký trenér Muhammada Vahbí. „Nikdo nás nemůže zastavit, pokud budeme hrát tak, jak umíme. Ale nikdo není neporazitelný. Když se nám něco nepovede, pojedeme domů.“

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V osmifinále narazí Maroko na Kanadu, což bude pro Bunúa pikantní zápas.

Narodil se totiž v Montrealu, ale už v jeho třech letech se rodina vrátila do Maroka, kde také začínal s fotbalem. Když už byl úspěšným brankářem, dostal od Kanaďanů návrh, aby za ně chytal, ale Bunú si vybral Maroko.

V jeho brance debutoval v roce 2013 a už jen šest zápasů mu schází do stovky. V Kataru před čtyřmi lety přispěl ve skupině k vítězství nad svou rodnou zemí 2:1 a v sobotu si to v Houstonu bude chtít zopakovat.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
30. 6. 23:00
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Paraguay
Kanada
Maroko
Brazílie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
30. 6. 19:00
Norsko
Mexiko
1. 7. 3:00
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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