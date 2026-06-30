Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku

Postup pak stvrdil proměněnou penaltou Sajbárí.
Ale fanoušky mnohem víc fascinoval zákrok Bunúa.
Summerville svou penaltu kopnul po své levé ruce a do zdánlivě bezpečné výšky. Jenže díky tomu, že Bunú tipnul správnou stranu správně a s předstihem si poskočil, čímž dost riskoval, stačilo mu „jen“ vymrštit ruku.
Just seen this Bono save. Summerville’s penalty was actually really good, I don’t think you understand how ridiculous that save is pic.twitter.com/Q6CV1xTZHw https://t.co/Cx3HUKpNic— Conn (@ConnCFC) June 30, 2026
Ne nadarmo se mu přezdívá penaltový expert.
V rozstřelu s Nizozemskem inkasoval jen dvakrát z pěti pokusů, byť zákrok si připsal pouze jeden. Kluivert totiž ve druhé sérii trefil tyč a Timber ve čtvrté úplně minul branku – minimálně u Kluiverta však lze odhadnout, že za to do velké míry mohl právě Bunú a jeho poskakování na čáře.
Podobně jako Summervillovu penaltu vychytal už letos v lednu Nigerijce Onyemaechiho v osmifinále Afrického poháru národů. A Španělé dodnes vzpomínají, kterak proti nim v rozstřelu na šampionátu v Kataru nepustil za svá záda jediný pokus.
„Je to jen instinkt a trochu štěstí. Nic víc,“ říkal tehdy skromně.
O rok později vyhrál vyhrál se Sevillou Evropskou ligu, shodou okolností také na penalty – hráčům AS Řím tehdy vychytal dva pokusy. Pak se ale z evropské scény vytratil a ve dvaatřiceti letech zamířil do Saúdské Arábie, kde nastupuje za tamní al-Hilál.
„Už jsem neměl sílu pokračovat, potřeboval jsem změnu. Můj život byl jen trénink, vyvenčit psa, spát a myslet na další trénink,“ líčil s odstupem.
Chytat a zejména zneškodňovat pokutové kopy ale očividně nezapomněl.
„V posledních letech si hráči věří a fanoušci věří nám,“ pochvaloval si marocký trenér Muhammada Vahbí. „Nikdo nás nemůže zastavit, pokud budeme hrát tak, jak umíme. Ale nikdo není neporazitelný. Když se nám něco nepovede, pojedeme domů.“
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V osmifinále narazí Maroko na Kanadu, což bude pro Bunúa pikantní zápas.
Narodil se totiž v Montrealu, ale už v jeho třech letech se rodina vrátila do Maroka, kde také začínal s fotbalem. Když už byl úspěšným brankářem, dostal od Kanaďanů návrh, aby za ně chytal, ale Bunú si vybral Maroko.
V jeho brance debutoval v roce 2013 a už jen šest zápasů mu schází do stovky. V Kataru před čtyřmi lety přispěl ve skupině k vítězství nad svou rodnou zemí 2:1 a v sobotu si to v Houstonu bude chtít zopakovat.