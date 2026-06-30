Gakpův emotivní gól nestačil. Koeman se pak hájil: Defenzivní taktika byla správná

Gakpa rázem obsypali všichni spoluhráči a když ho po několika desítkách vteřin pustili, bylo vidět, že celou situaci jen těžko rozdýchává.
„Jsou to strašné zprávy a ukazuje to, že fotbal je vedlejší. V životě jsou důležitější věci,“ říkal už před utkáním kapitán Van Dijk, Gakpův spoluhráč z Liverpoolu.
Pro Gakpa to byl už devátý gól na velkých turnajích za Nizozemce – tři dal v Kataru, tři na Euru v Německu a tři na letošním šampionátu. Více, konkrétně deset, jich má pouze legendární Dennis Bergkamp. Gakpo ale na tomhle turnaji už další branky nepřidá.
Nizozemci v 72. minutě vedli 1:0, zatáhli se a chtěli náskok ubránit, ale v první nastavené minutě srovnal Diop a na penalty následně uspělo Maroko.
„Zvolili jsme defenzivní taktiku, díky čemuž jsme čelili mnohem méně šancím než ve skupině. To bylo pozitivní, ale bohužel jsme současně nebyli tak nebezpeční směrem dopředu,“ hodnotil trenér Koeman.
„Všechno se odvíjelo podle plánu, naše taktika fungovala. Ale v nastavení nás zatlačili a vyrovnali. Nakonec zápas došel až do penalt a my bohužel končíme,“ hodnotil Van Dijk.
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Nizozemsko - Maroko 1:1, pen. 2:3, z hrdiny je gólman Verbruggen rázem smolařem
U toho už Gakpo nebyl, ve druhém poločase prodloužení ho totiž vystřídal Kluivert, jenž pak svůj pokutový kop v rozstřelu zahodil. Celkem Nizozemci nedali tři penalty, což se jim naposledy stalo na domácím Euru 2000 v semifinále s Itálií.
Smolařem rozstřelu byl gólman Verbruggen, jenž si během základní hrací doby připsal několik skvělých zákroků. Ve druhé sérii sice vystihl směr Rahimího střely, ale balon si pak srazil do vlastní sítě. Dvakrát mu během rozstřelu pomohla branková konstrukce, ani to však nestačilo.
„Myslete si o naší taktice co chcete“
Od Nizozemců se přitom čekalo hodně.
Mnozí je označovali za pomyslné černé koně turnaje. Skupinu vyhráli se sedmi body a zaujali třeba drtivým vítězstvím 5:1 nad Švédskem. Jenže končí hned v prvním vyřazovacím utkání.
A Koeman pochopitelně čelil kritice, zejména za svůj defenzivní přístup.
„Myslete si o naší taktice, co chcete, ale silný soupeř si proti nám vypracoval méně šancí než Švédsko a Tunisko. A kdybych dostal druhou šanci, rozhodl bych se stejně. Můžete mě kritizovat, je to vaše právo, ale vy na fotbal koukáte jenom zpovzdálí,“ opřel se do novinářů.
„Je mi jasné, že kdyby Maroko nesrovnalo, jako trenér bych poslouchal samou chválu, ale teď budu kritizován, že jsem hrál na pět obránců. Podle mě to nicméně bylo nutné,“ pokračoval v obhajobě.
Nizozemci si za celý zápas připsali jen dvě střely na bránu, z nichž jedna byla gólová.
„Nebylo to o tom, že bychom se báli. To vůbec ne. Vždyť jsme měli na hřišti tři útočníky. Prostě jsme zvolili defenzivnější přístup na základě analýzy soupeře, ale tohle bychom mohli řešit do zítřejšího večera. Máte svůj názor, což je vaše právo, ale já ho nesdílím,“ uzavřel stroze.