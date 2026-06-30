„Podle mě to ale faul nebyl. Je to vtip, že ten gól neplatil,“ přitakal po utkání někdejší anglický útočník Alan Shearer.
A nebyl sám.
Jak se celá situace vlastně odehrála?
Ve 102. minutě se po rohu prosadil hlavičkou pod břevno Tah, oslavil ho se spoluhráči a hráči Paraguaye už se chystali na půlce hřiště rozehrát. Jenže vzápětí si sudí přiložil ruku na ucho a následně gestem ukázal, že si celou situaci půjde prohlédnout k monitoru.
Podívejte se na souboj Antona s gólmanem Gillem:
Jonathan Tah's disallowed goal pic.twitter.com/K9Sqxqvi69— SK (@ska_huncho) June 29, 2026
Zkoumal, nakolik Anton svým krátkým blokem před bránou ovlivnil gólmana Gilla. Ten krátce spadl k zemi, aby si o faul řekl, a pak se už nestihl včas přemístit k zadní tyči.
Sudí si dával načas, nakonec ale branku k velké nespokojenosti Němců neuznal.
Trenér Nagelsmann se hněval tolik, že obdržel žlutou kartu.
„S tím rozhodnutím ani trochu nesouhlasím. Gólman spadne na trávník strašně snadno. Sudí to podle mě nevyhodnotil dobře,“ pokračoval Shearer. „Fotbal je kontaktní sport, brankář svým chováním akorát oklamal sudího i VAR. To, jak spadnul, bylo ubohé.“
„Opravdu je to vtip a mělo by to zaznít zcela jasně. Brankáři došlo, že mu stačí, když spadne na zem a sudí zapíská faul,“ souhlasil expert deníku BILD a někdejší rozhodčí Manuel Grafe. „Tohle ale faul prostě není. Nedržel ho, nestrčil do něj, nezatáhnul ho. Gólman to zkrátka zkusil a vyšlo mu to. Na téhle úrovni je to nepřijatelné.“
„Pokud byl tenhle gól neregulérní, tak Arsenal nemá mít titul z anglické ligy, jelikož tímhle způsobem vstřelil 60 procent svých gólů,“ rýpnul si ve studiu televize Magenta německý kouč Jürgen Klopp.
„Podle mě to bylo hodně přísné rozhodnutí,“ navázal někdejší asistent rozhodčího Darren Cann ve studiu BBC.
„Ale vzhledem k trendu na turnaji mě to nepřekvapuje, podobně neuznaných gólů už jsme pár viděli. Ale já bych gól uznal, ten blok byl minimální,“ doplnil.
|
Už nejsme špičkový tým. Zdrcený kouč Nagelsmann po dalším krachu Německa
Gól nicméně neplatil, zápas pokračoval za stavu 1:1 a nakonec ho rozhodl až penaltový rozstřel, v němž Němci neproměnili hned tři penalty a s Paraguayí překvapivě vypadli.
„Kdyby ten gól platil, tak vyhrajeme, takže je to kruté,“ doplnil Klopp.
Místo toho budou Němci potřetí v řadě chybět v osmifinále mistrovství světa.