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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Připravili sudí Německo o gól? Je to obří skandál, zuřil kouč. Experti souhlasí

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  11:40
Gól německého stopera Jonathana Taha v utkání s Paraguayí nakonec neplatíl.

Gól německého stopera Jonathana Taha v utkání s Paraguayí nakonec neplatíl. | foto: AP

Německý stoper Jonathan Tah střílí gól do sítě Paraguaye. Ten ale nakonec...
Německý obránce Waldemar Anton v souboji s brankářem Paraguaye Orlandem Gillem.
Zklamaný gólman Manuel Neuer po německém vyřazení z turnaje.
Zklamaný gólman Manuel Neuer po německém vyřazení z turnaje.
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Všechno mohlo být úplně jinak. Stačilo, aby sudí Džájed nevyhodnotil souboj obránce Antona s gólmanem Gillem jako útočný faul a němečtí fotbalisté by šli do vedení. Místo toho nakonec s Paraguayí senzačně vypadli na penalty. „Tohle není jen tak ledajaký skandál, tohle je obří skandál. Faul to nebyl ani zdaleka,“ zuřil trenér Julian Nagelsmann.

„Podle mě to ale faul nebyl. Je to vtip, že ten gól neplatil,“ přitakal po utkání někdejší anglický útočník Alan Shearer.

A nebyl sám.

Jak se celá situace vlastně odehrála?

Ve 102. minutě se po rohu prosadil hlavičkou pod břevno Tah, oslavil ho se spoluhráči a hráči Paraguaye už se chystali na půlce hřiště rozehrát. Jenže vzápětí si sudí přiložil ruku na ucho a následně gestem ukázal, že si celou situaci půjde prohlédnout k monitoru.

Podívejte se na souboj Antona s gólmanem Gillem:

Zkoumal, nakolik Anton svým krátkým blokem před bránou ovlivnil gólmana Gilla. Ten krátce spadl k zemi, aby si o faul řekl, a pak se už nestihl včas přemístit k zadní tyči.

Sudí si dával načas, nakonec ale branku k velké nespokojenosti Němců neuznal.

Trenér Nagelsmann se hněval tolik, že obdržel žlutou kartu.

Měl podle vás gól Jonathana Taha platit?

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„S tím rozhodnutím ani trochu nesouhlasím. Gólman spadne na trávník strašně snadno. Sudí to podle mě nevyhodnotil dobře,“ pokračoval Shearer. „Fotbal je kontaktní sport, brankář svým chováním akorát oklamal sudího i VAR. To, jak spadnul, bylo ubohé.“

„Opravdu je to vtip a mělo by to zaznít zcela jasně. Brankáři došlo, že mu stačí, když spadne na zem a sudí zapíská faul,“ souhlasil expert deníku BILD a někdejší rozhodčí Manuel Grafe. „Tohle ale faul prostě není. Nedržel ho, nestrčil do něj, nezatáhnul ho. Gólman to zkrátka zkusil a vyšlo mu to. Na téhle úrovni je to nepřijatelné.“

Německý stoper Jonathan Tah střílí gól do sítě Paraguaye. Ten ale nakonec neplatil.

Německý obránce Waldemar Anton v souboji s brankářem Paraguaye Orlandem Gillem.

„Pokud byl tenhle gól neregulérní, tak Arsenal nemá mít titul z anglické ligy, jelikož tímhle způsobem vstřelil 60 procent svých gólů,“ rýpnul si ve studiu televize Magenta německý kouč Jürgen Klopp.

„Podle mě to bylo hodně přísné rozhodnutí,“ navázal někdejší asistent rozhodčího Darren Cann ve studiu BBC.

„Ale vzhledem k trendu na turnaji mě to nepřekvapuje, podobně neuznaných gólů už jsme pár viděli. Ale já bych gól uznal, ten blok byl minimální,“ doplnil.

Už nejsme špičkový tým. Zdrcený kouč Nagelsmann po dalším krachu Německa

Gól nicméně neplatil, zápas pokračoval za stavu 1:1 a nakonec ho rozhodl až penaltový rozstřel, v němž Němci neproměnili hned tři penalty a s Paraguayí překvapivě vypadli.

„Kdyby ten gól platil, tak vyhrajeme, takže je to kruté,“ doplnil Klopp.

Místo toho budou Němci potřetí v řadě chybět v osmifinále mistrovství světa.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
30. 6. 23:00
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Paraguay
Kanada
Maroko
Brazílie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
30. 6. 19:00
Norsko
Mexiko
1. 7. 3:00
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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