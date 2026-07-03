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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Němci jsou po vyřazení z MS bez trenéra, Nagelsmann skončil. Nahradí ho Klopp?

Autor:
  8:12
Německý trenér Julian Nagelsmann po porážce s Ekvádorem.

Německý trenér Julian Nagelsmann po porážce s Ekvádorem. | foto: Reuters

Německý trenér Julian Nagelsmann během zápasu s Paraguayí.
Německý kouč Julian Nagelsmann před utkáním proti Paraguayi.
Německý trenér Julian Nagelsmann v televizním rozhovoru před zápasem s Curacaem.
Kouč německé reprezentace Julian Nagelsmann na tiskové konferenci před zápasem...
20 fotografií
Po vyřazení s Paraguayí na úvod vyřazovací fáze mistrovství světa se něco podobného dalo čekat. Trenér Julian Nagelsmann podle médií skončil na lavičce německé fotbalové reprezentace. Po schůzce s vedením prý na svou funkci rezignoval.

Informují o tom novinář Florian Plettenberg z německé divize Sky Sports či tamní nejčtenější deník Bild.

„Po zhruba tři a půl hodiny dlouhém jednání Nagelsmannovi vedení německé asociace důrazně doporučilo, aby rezignoval,“ píše Sky Sports.

„Vzhledem ke zničujícímu konci na turnaji se zkrátka nemůžeme vrátit a dělat, že se nic nestalo,“ naznačoval krátce po vyřazení předseda Bernd Neuendorf.

Ale původně nebylo jisté, jak to s odchodem Nagelsmanna bude. Měl smlouvu ještě na dva roky a podle prvotních informací rezignovat nechtěl, aby nepřišel o zbytek platu, případně tučné odstupné.

Problém je v nás. Němci zamrzli, nastal čas na další restart. Překopou úplně všechno?

„Nejsem typ, který by utíkal. Nebudu trenér, který po vyřazení přijde a podá svou rezignaci,“ zdůraznil.

Nakonec to ale vypadá, že se s vedením asociace dohodl, byť přesné podmínky jeho odchodu známé nejsou.

Nagelsmann si udělal jméno v Hoffenheimu, pak vedl Lipsko a Bayern. Německo převzal v září 2023 místo Hansiho Flicka. Na domácím Euru s ním došel do čtvrtfinále, kde jeho svěřenci vypadli s pozdějším vítězem Španělskem. Mistrovství světa ale pod jeho vedením skončilo katastrofálně.

„Toto je třetí vyřazení v řadě, takže už nepatříme mezi špičkové týmy,“ pronesl po utkání s Paraguayí.

Německý trenér Julian Nagelsmann během zápasu s Paraguayí.

Bylo jasné, že německá reprezentace potřebuje změnu, nový impuls.

Ale kdo Nagelsmanna nahradí?

Podle německých médií je vážným adeptem Jürgen Klopp, bývalý trenér Liverpoolu či Dortmundu, jenž aktuálně vede fotbalové aktivity Red Bullu. Už nějakou dobu se však spekuluje, že se chce vrátit k trénování.

„Jsem už v pokročilejším věku, ale jako trenér jsem ještě neskončil, nechci jít do důchodu. Ale kdo ví, co se stane v příštích letech, nemám to nijak naplánované,“ mlžil na jaře.

Podle informací Sky Sports je však připravený na nabídku trénovat Německo kývnout, pokud ho asociace osloví.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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