Němci jsou po vyřazení z MS bez trenéra, Nagelsmann skončil. Nahradí ho Klopp?

Informují o tom novinář Florian Plettenberg z německé divize Sky Sports či tamní nejčtenější deník Bild.
„Po zhruba tři a půl hodiny dlouhém jednání Nagelsmannovi vedení německé asociace důrazně doporučilo, aby rezignoval,“ píše Sky Sports.
„Vzhledem ke zničujícímu konci na turnaji se zkrátka nemůžeme vrátit a dělat, že se nic nestalo,“ naznačoval krátce po vyřazení předseda Bernd Neuendorf.
Ale původně nebylo jisté, jak to s odchodem Nagelsmanna bude. Měl smlouvu ještě na dva roky a podle prvotních informací rezignovat nechtěl, aby nepřišel o zbytek platu, případně tučné odstupné.
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Problém je v nás. Němci zamrzli, nastal čas na další restart. Překopou úplně všechno?
„Nejsem typ, který by utíkal. Nebudu trenér, který po vyřazení přijde a podá svou rezignaci,“ zdůraznil.
Nakonec to ale vypadá, že se s vedením asociace dohodl, byť přesné podmínky jeho odchodu známé nejsou.
Nagelsmann si udělal jméno v Hoffenheimu, pak vedl Lipsko a Bayern. Německo převzal v září 2023 místo Hansiho Flicka. Na domácím Euru s ním došel do čtvrtfinále, kde jeho svěřenci vypadli s pozdějším vítězem Španělskem. Mistrovství světa ale pod jeho vedením skončilo katastrofálně.
„Toto je třetí vyřazení v řadě, takže už nepatříme mezi špičkové týmy,“ pronesl po utkání s Paraguayí.
Bylo jasné, že německá reprezentace potřebuje změnu, nový impuls.
Ale kdo Nagelsmanna nahradí?
Podle německých médií je vážným adeptem Jürgen Klopp, bývalý trenér Liverpoolu či Dortmundu, jenž aktuálně vede fotbalové aktivity Red Bullu. Už nějakou dobu se však spekuluje, že se chce vrátit k trénování.
„Jsem už v pokročilejším věku, ale jako trenér jsem ještě neskončil, nechci jít do důchodu. Ale kdo ví, co se stane v příštích letech, nemám to nijak naplánované,“ mlžil na jaře.
Podle informací Sky Sports je však připravený na nabídku trénovat Německo kývnout, pokud ho asociace osloví.