ONLINE: Německo - Curacao, evropský gigant stojí proti nováčkovi mistrovství

Německo, čtyřnásobný mistr světa, je jasným favoritem.
Na turnaj se naladilo výhrou 2:1 v generálce s USA, předtím deklasovalo Finsko 4:0. V kvalifikaci prohrálo pouze na úvod se Slovenskem, pak zvítězilo pětkrát v řadě.
Curacao svou kvalifikační skupinu ovládlo o bod před Jamajkou a těší se na své první mistrovství světa.
Vede ho známý kouč Dick Advocaat, jenž v 78 letech stanoví nový rekord pro nejstaršího kouč v historii šampionátu – překoná Miroslava Koubka, jenž primát drží od čtvrtečního utkání Česka s Jižní Koreou.
Ve skupině E jsou s Německem a Curacaem ještě Ekvádor a Pobřeží Slonoviny.
M. Neuer - J. Kimmich, J. Tah, N. Schlotterbeck, N. Brown - A. Pavlovič, F. Nmecha, L. Sané, J. Musiala, F. Wirtz - K. Havertz
E. Room - S. Floranus, R. Bazoer, A. Obispo, D. Fonville - L. Comenencia, L. Bacuna, S. Hansen, T. Chong, J. Bacuna - J. Locadia
J. Leweling, N. Woltemade, A. Stiller, P. Gross, M. Thiaw, D. Undav, M. Beier, D. Raum, W. Anton, N. Amiri, O. Baumann, A. Nübel, L. Goretzka, A. Rüdiger, A. Ouédraogo
K. Gorré, G. Kastaneer, B. Kuwas, J. Gaari, T. Doornbusch, R. van Eijma, G. Roemeratoe, J. Brenet, S. Sambo, A. Martha, T. Bodak, T. Noslin, K. Felida, J. Antonisse, J. Margaritha