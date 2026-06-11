ONLINE: V Mexiku startuje MS. Bocelli na zahajovacím ceremoniálu zazpívá hymnu

Páteční zahajovací ceremoniál je prvním z celkových tří, což je historické maximum. Šampionát totiž letos hostí kromě Mexika ještě Kanada a Spojené státy americké.
Aztécký stadion, kde Mexiko nastoupí od 21 hodin proti Jihoafrické republice, zažije mimochodem už třetí mistrovství světa.
Na zahajovacím ceremoniálu vystoupí například Shakira a nigerijský zpěvák Burna Boy s oficiální písní šampionátu Dai Dai. Italský tenorista Andrea Bocelli by měl pro změnu představit hymnu letošního MS.
Protesty a desetitisíce vojáků i policistů
V mexické metropoli, v Guadalajaře a v Monterrey, kde se v Mexiku utkání konají, má bezpečnost zajišťovat přes sto tisíc vojáků a policistů, kteří mají být nasazeni v blízkosti stadionů a míst s velkoplošnými obrazovkami pro sledování zápasu, ale také v místech nejvíce navštěvovaných turisty. V samotné metropoli je připraveno dohlížet na pořádek přes 55 tisíc příslušníků bezpečnostních složek. Aztécký stadion je chráněn tisíci policistů v okruhu jednoho kilometru.
Tisíce demonstrantů se ve středu večer neúspěšně pokusily dostat k Aztéckému stadionu v mexické metropoli, aby protestovali proti vládě, kterou viní z toho, že má peníze na spolupořádání světového fotbalového šampionátu, ale neposkytuje dost peněz na boj s kriminalitou a pátrání po více než 133 tisících pohřešovaných za několik desítek let. Podobně také v úterý policisté zabránili protestujícím učitelům dostat se k tomuto stadionu.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová ujistila, že dnes všechno proběhne hladce. „Všechno máme pod kontrolou,“ uvedla prezidentka. Snažila se tak rozptýlit obavy, zatímco odboráři během šampionátu hrozí protesty v mexickém hlavním městě, kde si také před více než týdnem postavili v některých ulicích stany.
Mexická vláda nicméně má i plán B pro případ, že demonstranti vnikli do fanouškovské zóny na hlavním náměstí v metropoli, zvaném Zócalo, napsala ve středu místní média. „Pokud by z nějakého důvodu nešlo sledovat zahájení mistrovství na Zócalu, máme naplánováno 18 míst, kde budou velkoplošné obrazovky,“ představila ve středu plán B Sheinbaumová. Vláda také zveřejnila seznam těchto míst v jiných částech metropole.
Na náměstí Zócalo chce sledovat zahajovací zápas šampionátu i Sheinbaumová. Pokud by se jí ale nepodařilo kvůli protestům dostat z prezidentského paláce, bude tento zápas Mexika s Jihoafrickou republikou sledovat v sídle hlavy státu na velkoplošné obrazovce spolu s novináři.
Tento týden byla také ještě více posílena ochrana mezinárodního letiště v mexickém hlavním městě, aby se zabránilo protestům, které kvůli začátku MS avizovaly různé skupiny. Tisíce policistů hlídkují i v ulicích Guadalajary, zatímco tamní úřady se snaží uklidnit veřejnost, že se nebudou opakovat únorové násilnosti. Ty vypukly v Mexiku a zejména ve státě Jalisco, jehož je Guadalajara správním centrem, po zabití drogového bosse při jeho zatýkání armádou. Zvláštní bezpečnostní opatření chystá Guadalajara na 26. června, kdy má přiletět španělský král Felipe VI. na utkání Španělska s Uruguayí.