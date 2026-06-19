ONLINE: Mexiko - Jižní Korea, jeden z pořadatelů čelí přemožiteli českého týmu

Obě země vstoupily do turnaje vítězně a jejich vzájemný zápas je soubojem o první místo v „české“ skupině A, jelikož Češi remizovali s Jihoafrickou republikou 1:1.
Mexiko šampionát odstartovalo vítězstvím 2:0 právě nad Jihoafrickou republikou, přičemž v zápase padly tři červené karty – dvě pro Jihoafričany, na straně domácího týmu byl pak vyloučen Montes, jenž tedy tentokrát chybí.
Jižní Korea proti Čechům prohrávala, ale zápas nakonec otočila góly In-poma a Hjon-gjua.
S Mexikem hraje na mistrovství světa po osmi letech, v Rusku s ním prohrála 1:2, když navíc snižovala až v samotném závěru. Naposledy se země utkaly v rámci přípravy loni v září a rozešly se smírně po výsledku 2:2.
G. Ochoa - I. Reyes, E. Álvarez, J. Vásquez, J. Gallardo, É. Lira - R. Alvarado, B. Gutiérrez, Á. Fidalgo, J. Quiňones - R. Jiménez
K. Sung-kju - I Han-pom, K. Min-če, I Ki-hjok - Sol Jong-u, H. In-pom, P. Sung-ho, I Te-sok - I. Kang-in, I. Če-song, S. Hung-min
S. Giménez, G. Martínez, A. González, A. Vega, C. Acevedo, C. Huerta, M. Chávez, O. Vargas, R. Rangel, J. Sánchez, L. Romo, O. Pineda, L. Chávez, G. Mora