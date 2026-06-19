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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Mexiko - Jižní Korea, jeden z pořadatelů čelí přemožiteli českého týmu

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Sledujeme online   2:00
Mexiko, jeden z pořadatelů, hraje svůj druhý zápas na fotbalovém mistrovství světa. Jeho soupeřem je Jižní Korea, která si na úvod šampionátu poradila s českou reprezentací. Utkání má výkop ve 3.00 středoevropského času a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Mexický útočník Raúl Jiménez skóruje hlavou v úvodním zápase MS 2026 proti JAR. | foto: Natacha PisarenkoAP

Obě země vstoupily do turnaje vítězně a jejich vzájemný zápas je soubojem o první místo v „české“ skupině A, jelikož Češi remizovali s Jihoafrickou republikou 1:1.

Mexiko šampionát odstartovalo vítězstvím 2:0 právě nad Jihoafrickou republikou, přičemž v zápase padly tři červené karty – dvě pro Jihoafričany, na straně domácího týmu byl pak vyloučen Montes, jenž tedy tentokrát chybí.

Jižní Korea proti Čechům prohrávala, ale zápas nakonec otočila góly In-poma a Hjon-gjua.

S Mexikem hraje na mistrovství světa po osmi letech, v Rusku s ním prohrála 1:2, když navíc snižovala až v samotném závěru. Naposledy se země utkaly v rámci přípravy loni v září a rozešly se smírně po výsledku 2:2.

MS ve fotbale 2026
19. 6. 2026 3:00
Mexiko : Jižní Korea
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Sestavy:
G. Ochoa - I. Reyes, E. Álvarez, J. Vásquez, J. Gallardo, É. Lira - R. Alvarado, B. Gutiérrez, Á. Fidalgo, J. Quiňones - R. Jiménez
Sestavy:
K. Sung-kju - I Han-pom, K. Min-če, I Ki-hjok - Sol Jong-u, H. In-pom, P. Sung-ho, I Te-sok - I. Kang-in, I. Če-song, S. Hung-min
Náhradníci:
S. Giménez, G. Martínez, A. González, A. Vega, C. Acevedo, C. Huerta, M. Chávez, O. Vargas, R. Rangel, J. Sánchez, L. Romo, O. Pineda, L. Chávez, G. Mora
Náhradníci:
Č. Hjon-u, H. Hi-čchan, S. Pom-kun, K. Mun-hwan, K. Čin-gju, Č. Kju-song, J. Hjon-čun, O. Hjon-gju, Pak Čin-sop, P. Čun-ho, O. Či-song, I. Tong-kjong, J. Castrop, Kim Te-hjon, Čo Wi-dže
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina D

Skupina C

Skupina F

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina L

Skupina K

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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