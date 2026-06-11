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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Mexiko - JAR 0:0, zahajovací zápas šampionátu. Týmy se utkávají po 16 letech

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Sledujeme online   20:33aktualizováno  21:00
Po šestnácti letech otevřou další šampionát. Mexiko, tentokrát v roli domácího týmu, hostí v úvodním utkání letošního mistrovství světa fotbalisty Jihoafrické republiky. Zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Mexičtí fanoušci míří na zahajovací zápas MS proti Jihoafrické republice. | foto: Reuters

Před šestnácti lety se zápas hrál v jihoafrickém Johannesburgu, skončil remízou 1:1 a obě země na sebe od té doby nenarazily.

Teď je dějištěm ikonický Aztécký stadion v Mexico City. Domácí tým hostí šampionát, kterého se poprvé v historii zúčastní 48 týmů, spolu se Spojenými státy a Kanadou.

Na úvodní zápas se Mexiko naladilo třemi výhrami v přípravných zápasech, naposledy rozstřílelo Srbsko 5:1. Jihoafrická republika hrála dvě přípravná utkání a v obou remizovala.

Mexiko je pravidelným účastníkem šampionátů, to jeho soupeř se na něj probojoval poprvé od zmíněného roku 2010.

Ve skupině A je s oběma zeměmi také česká reprezentace a Jižní Korea.

MS ve fotbale 2026
11. 6. 2026 21:00
Zápas probíhá
Mexiko : Jihoafrická republika 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
R. Rangel - I. Reyes, C. Montes, J. Vásquez, J. Gallardo, É. Lira - R. Alvarado, B. Gutiérrez, Á. Fidalgo, J. Quiňones - R. Jiménez
Sestavy:
R. Williams - K. Mudau, I. Okon, N. Sibisi, M. Mbokazi, A. Modiba - T. Mokoena, Y. Sithole, J. Adams - L. Foster, I. Rayners
Náhradníci:
E. Álvarez, S. Giménez, J. Sánchez, L. Romo, O. Pineda, L. Chávez, C. Acevedo, C. Huerta, M. Chávez, O. Vargas, G. Mora, G. Martínez, A. González, G. Ochoa, A. Vega
Náhradníci:
O. Makhanya, S. Chaine, T. Matuludi, K. Ndamane, S. Kabini, R. Goss, K. Sebelebele, B. Cross, T. Mbatha, T. Moremi, R. Mofokeng, O. Appollis, T. Zwane, T. Maseko, E. Makgopa
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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