V prvním zápase šampionátu, který byl reprízou 16 let starého duelu na úvod MS v Jihoafrické republice, nakonec padlo více červených karet než gólů – v nastavení byl totiž vyloučen ještě Mexičan Montes.
To už ale bylo víceméně hotovo.
„Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, Mexiko se do některých šancí dostalo, ani nevědělo jak. Nebylo to od nás špatné, ale příště musíme hrát víc s balonem, na tom musíme zapracovat,“ tvrdil nicméně po utkání trenér Jihoafrické republiky Hugo Broos.
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Mexiko - JAR 2:0, domácí bláznivý úvod zvládli. Rozhodčí rozdal tři červené karty
Ten se do zápasu Česka s Jižní Koreu (4.00 SELČ) stal v 74 letech nejstarším trenérem v historii světových šampionátů – pak ho překoná Miroslav Koubek a na první místě by se měl nakonec usadit kouč Curacaa Dick Advocaat.
Jihoafričané si každopádně zápas prohráli v podstatě sami.
Už v 9. minutě si chtěl Sithole na vápně zpracovat přihrávku od brankáře, ale vůbec mu nevyšel první dotek, napadající Lira toho využil a vybojovaný míč sebral Quiňones, jenž střelou mezi nohy gólmana rozvlnil síť.
Po změně stran pak sám na brankáře mířil Gutiérrez, kterého stíhal opět Sithole. Ten chtěl soupeře předběhnout a odzbrojit, ale nedokázal se dostat před něj a pouze mu zavadil o nohu. Sudí neměl jinou možnost než udělit červenou kartu.
První červená karta šampionátu je na světě. 🟥— Nova Sport (@novasport_cz) June 11, 2026
Viděl ji 𝐘𝐚𝐲𝐚 𝐒𝐢𝐭𝐡𝐨𝐥𝐞 a pro Jihoafrickou republiku přichází velká komplikace. 😬
Sledujte Mistrovství světa ve fotbale 2026 na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/SNCb4aFdkA
Oslabení využil druhým gólem zápasu útočník Jiménez, načež přišla v 84. minutě další červená.
Zpočátku nebylo jasné, proč se sudí Sampaio jde dívat k monitoru. Až opakované záběry odhalily, že záložník Zwane, jenž byl tou dobou na hřišti zhruba dvacet minut, při souboji s Alvaradem svého soupeře trefil rukou do hlavy.
„Co se týče té první červené, tam asi není co řešit, ale u té druhé mi přišlo, že Mexičan zablokoval našeho hráče. Ale rozhodčí se nějak rozhodl,“ krčil rameny Broos. „Je to škoda, že jsme museli dohrávat v devíti.“
„Byli trochu frustrovaní, ale za našich časů by tohle červená nebyla,“ podotkl někdejší irský záložník Roy Keane, sedminásobný vítěz anglické Premier League.
V zahajovacím zápase #FIFAWorldCup jsme byli svědky více červených karet než branek. 🟥— Nova Sport (@novasport_cz) June 11, 2026
Sledujte Mistrovství světa ve fotbale 2026 na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/q4urjDYNYF
„Ty dvě další byly v pořádku, ale tahle na základě videa byla přísná a zbytečná,“ souhlasil i pravidlový expert BBC Dale Johnsson.
Když Sampaio ukázal Zwanemu červenou kartu, vyloučený hráč se hodně divil, ale jeho rozhodnutí nezměnil. Nejenom tento verdikt mimochodem sudí ohlásil mikrofonem celému stadionu, tak aby všichni pochopili, co přesně se zkoumalo. Což je vítaná novinka.
„Přišlo mi, že se jen snažil zapřít, rozhodně mu nedal pohlavek. Kdyby dostal žlutou, bylo by to v pořádku,“ pokračoval ve studiu televize Sky Sports někdejší reprezentant Anglie a v současnosti expert Gary Neville.
Vůbec poprvé v historii mistrovství světa se stalo, že v zahajovacím utkání padly tři červené karty. A další zajímavosti je, že na šampionátu v Kataru před necelými čtyřmi lety padly v průběhu turnaje pouhé čtyři červené karty.
Tu třetí dostal ve čtvrtek večer zmíněný Montes, jenž na hranici vápna podrazil unikajícího Mudaua.
„Hodně přísné vyloučení Šlo vidět, že si útočník JAR dal míč do strany, takže by tam byli obránci, hráč nešel přímo na branku. Těžko říct, každý rozhodčí má jiný metr, takže si myslím, že takových momentů uvidíme víc. Ale pro mě je to hodně přísná červená,“ komentoval ve studiu ČT Sport někdejší obránce Marek Jankulovski.
„Shodli jsme se, že vyloučením sudí možná kompenzoval dvě červené na druhé straně,“ přidal bývalý reprezentant Ondřej Čelůstka.
Mexičané si náskok i přesto pohlídali, ale Montese budou muset v příštím utkání nahradit. Stejně jako Jihoafričané své dva vyloučené v zápase s Českem.