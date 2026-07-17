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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Trávník na stadionu pro finále MS čelí kritice. Bude připravený, ujišťuje FIFA

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  12:20
Pohled na stadion v New Jersey před utkáním mezi Francií a Senegalem.

Pohled na stadion v New Jersey před utkáním mezi Francií a Senegalem. | foto: Reuters

Pohled na stadion v New Jersey před utkáním mezi Francií a Švédskem.
Stadion v New Jersey před zápasem Německa proti Ekvádoru.
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Hrálo se na něm zatím sedm zápasů a několik hráčů už si stěžovalo na kvalitu trávníku, jenž tam organizátoři před startem turnaje položili. Nic to ale nezměnilo na tom, že v neděli bude MetLife Stadium v New Jersey hostit finále fotbalového mistrovství světa. „Povrch bude připravený,“ ujišťuje Alan Ferguson, jenž na stav trávníků pod záštitou FIFA dohlíží.

V neděli se chytá velkolepá akce, jejíž součástí bude i poločasová show, kvůli níž se zápas o necelou čtvrthodinu protáhne.

A až finále mezi Argentinou a Španělskem skončí, organizátoři plánují kousky trávníku prodávat fanouškům až za 3000 dolarů, tedy více než 60 tisíc korun.

To však není jediný důvod, proč se o něm mluví.

Stadion totiž běžně slouží pro zápasy americké NFL a disponuje opakovaně kritizovanou umělkou.

FIFA nicméně pro mistrovství světa, podobně jako loni před světovým šampionátem klubů, požadovala, aby každý stadion měl přírodní trávu. Některé stadiony ji mají dlouhodobě, ale třeba v New Jersey, kde se hrálo i finále zmíněného klubového šampionátu, ji museli nainstalovat. A od startu mistrovství čelí kritice.

Pohled na stadion v New Jersey před utkáním mezi Francií a Švédskem.

„Kvůli počasí a horku se strašně rychle vysuší, míč po ní dobře nelétá a zpomaluje to hru. Nedokážeme se dostat do rytmu a to nám situaci ztěžuje. Chceme rychle přenášet balony, jenže to zkrátka nejde. Ale musíme se tomu přizpůsobit,“ říkal třeba křídelník Vinícius, jehož Brazílie v New Jersey nastoupila dvakrát.

„Trávník...ani nevím, jestli se to tak dá nazvat. Působilo to spíš jako umělka. Byl tvrdý a tuhý,“ přidal francouzský záložník Adrien Rabiot po utkání se Senegalem.

Co je tedy hlavním problémem?

Ferguson pro server The Athletic vysvětlil, že organizátoři zvolili trávník pro teplejší počasí, protože má delší životnost. Jenže v New Jersey nakonec bylo chladněji, než se předpokládalo, což logicky trávníku úplně nepomohlo, a zejména v malém vápně byla často vidět světlá místa, kde tráva nevydržela.

Chystá se obří show. Poločasová přestávka finále mistrovství světa potrvá až 25 minut

„Věděli jsme, že se teploty můžou měnit. Mohli jsme tam dát jiný typ trávníku, který by je snášel lépe, ale byl to risk, který jsme nechtěli podstoupit,“ popsal.

Kdyby zvolil trávník pro chladnější počasí, trávník by pro změnu trpěl ve vedrech. V East Rutherfordu bude v pátek až 30 stupňů, v sobotu se ale kvůli dešťům má zase ochladit.

„Dělali jsme všechno, co šlo. Zakrývali jsme ho, aby tráva byla v co nejlepším teple a mohla růst, ale dokud se neoteplí, můžete víceméně jenom čekat. Změnit povrch v průběhu turnaje by nebylo dobré,“ přidal Ferguson.

„Zkrátka si na to musíme zvyknout,“ krčil rameny při otázce na tohle téma kouč Didier Deschamps.

Stadion v New Jersey před zápasem Německa proti Ekvádoru.

Jeho Francie se ale finále netýká. Utkají se v něm obhájci z Argentiny se Španělskem – obě země mimochodem na MetLife nastoupí vůbec poprvé. Poražení semifinalisté s ním naopak zkušenosti mají, Francie tam hrála hned dvakrát, Anglie jednou.

„Tamní trávník se pravidelně umisťoval mezi nejlepšími čtyřmi v rámci všech 16 stadionů. Vzhledem k okolnostem jsme s tím opravdu spokojení,“ tvrdí Ferguson.

Finále bude osmým zápasem na stadionu v New Jersey, více jich hostil pouze Dallas.

„Nikdy jsme nezažili turnaj s takhle nabitým programem a organizátoři zaslouží pochvalu, že jsou mezi zápasy dostatečné pauzy. Díky tomu mohl můj tým na stadionu zapracovat a vše je teď připravené. Jsme na 95 % procentech ideální situace, což je pozice, kterou bych před startem turnaje bral všemi deseti,“ uzavřel.

Bude se trávník řešit i po finále?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Čtvrtfinále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
19. 7. 21:00
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
18. 7. 2026 23:00
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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