ONLINE: Maroko - Haiti, africký tým bojuje na dálku o první místo

Maroko je aktuálně druhé o skóre za Brazílií, s níž na úvod šampionátu remizovalo 1:1.
Jeho situace je tak jednoduchá – aby skončilo první, musí se bodově osamostatnit na čele, nebo si proti Haiti nahrát lepší skóre než mají právě Brazilci, kteří v souběžném utkání hrají proti Skotsku. Ani výhra jim tak nemusí stačit.
Do čela tabulky mimochodem můžou pořád jít i Skotové, musí ale zvítězit a doufat ve ztrátu Maroka.
Naproti tomu Haiti už o nic nejde, po dvou porážkách je bez bodu a ještě nevstřelilo jedinou branku.
J. Bunú - A. Hakimí, I. Diop, Š. Rijád, N. Mazráví - A. Búaddí, N. el-Ajnawí, B. Díaz, A. Únahí, B. el-Chanús - I. Sajbárí
J. Placide - C. Arcus, R. Adé, H. Delcroix, M. Expérience - L. Deedson, D. Jacques, J. Bellegarde, R. Providence - W. Isidor, F. Pierrot