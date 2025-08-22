Premium

Jste vítěz, vy můžete. Trump osahal pohár pro MS ve fotbale a oznámil dějiště losu

Autor: ,
  20:47
Losování fotbalového mistrovství světa v roce 2026 se uskuteční 5. prosince ve Washingtonu. V pátek to oznámil americký prezident Donald Trump v přítomnosti šéfa světové federace FIFA Gianniho Infantina. Slavnostní procedura se podle hlavy Spojených států odehraje v proslulém Kennedyho centru umění.
Americký prezident Donald Trump během svého projevu v Oválné pracovně (22....

Americký prezident Donald Trump během svého projevu v Oválné pracovně (22. srpna 2025) | foto: AP

Donald Trump ukazuje fotografii s Vladimirem Putinem, vedle něj prezident FIFA...
Donald Trump a Gianni Infantino v Oválné pracovně.
Gianni Infantino předává prezidentu Trumpovi symbolický lístek na fotbalový...
FBI prohledává dům Johna Boltona. Dříve radil Trumpovi, pak se mu zprotivil
22 fotografií

Zámořská média přitom v minulém měsíci oznámila, že los by mělo hostit Las Vegas, kde se už rozhodlo o složení skupin pro šampionát v roce 1994. Přednost nakonec dostalo hlavní město spolupořadatelské země.

„Bude to obrovská sportovní událost, pravděpodobně největší v historii,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě. V rukou přitom třímal trofej pro vítěze turnaje, kterou mu dal osahat Infantino.

„Je to jen pro vítěze,“ řekl Trumpovi prezident FIFA. „A protože vy jste vítěz, samozřejmě se ho můžete dotknout.“

Trumpovo „zásadní“ prohlášení: hrozba starostce, MS ve fotbale a „ego“ kšiltovka

Zároveň Trumpovi daroval symbolický lístek na šampionát: „Je to samozřejmě řada jedna, sedadlo jedna… a lístek číslo 45/47,“ řekl Infantino, když ho předával Trumpovi.

Čísla mají pro amerického prezidenta speciální význam, jelikož značí funkční období jeho prvního a druhého prezidentského mandátu.

Americký prezident Donald Trump a prezident FIFA Gianni Infantino drží vstupenku na finálový zápas Mistrovství světa ve fotbale 2026, zatímco prezident činí prohlášení ohledně Mistrovství světa ve fotbale 2026. (22. srpna 2025)

Mistrovství světa se příští rok uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku a poprvé se ho zúčastní 48 místo dosavadních 32 týmů, na programu bude 104 zápasů. Vedle tří mexických a dvou kanadských stadionů se bude hrát na 11 místech ve Spojených státech, Washington ani Las Vegas mezi nimi nejsou. Zahajovací duel bude hostit 11. června Mexico City, dějištěm finále bude 19. července East Rutherford nedaleko New Yorku.

S blížícím se šampionátem se Trump stále více angažuje v dění ve fotbale. Za zmínku stojí jeho návštěva na finále klubového mistrovství světa, kde s manželkou Melanií nejprve sledoval vítězství Chelsea a následně si s londýnským celkem užil na trávníku i oslavy.

Výsledky

Jste vítěz, vy můžete. Trump osahal pohár pro MS ve fotbale a oznámil dějiště losu

