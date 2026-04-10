Dostali jsme lístky na jiná místa! Fanoušci se před MS cítí podvedeni. Co na to FIFA?

  14:10
Fanouškům, kterým se podařilo ukořistit lístky na letní světový šampionát ve fotbale, v průběhu minulého týdne vstupenky dorazily. Místo radosti se však někteří cítí „podvedení“. Organizátoři jim totiž přidělili horší místa, než v jaká doufali. A jaká si původně podle plánku koupili.
Fanoušci se fotí před nově zrekonstruovaným Aztéckým stadionem v Mexiku.

Fanoušci se fotí před nově zrekonstruovaným Aztéckým stadionem v Mexiku.

Aztécký stadion v Mexiku prošel velkou rekonstrukcí.
Estadio Azteca v Mexiko City, kde se odehraje mistrovství světa 2026.
Starosta městečka Mansfieldu v Texasu Michael Evans představuje stadion, který...
Estadio Akron v Gudalajaře, kde se uskuteční fotbalové mistrovství světa 2026.
Jak je to možné?

FIFA před startem prodeje rozdělila každý stadion do čtyř kategorií, z nichž ta první je nejdražší a zahrnuje ta nejlepší místa blízko u hřiště a na středu.

Jenže když samotné „nejlepší“ vstupenky fanouškům přišly, mnoho z nich vyfasovalo sedačky v rozích hřiště či za brankou. A někteří dokonce obdrželi lístky na místa, která při nákupu patřila až do druhé kategorie.

„Hodně lidí se cítí podvedených, zmatených nebo prostě jenom zklamaných ze způsobu, jak organizátoři místa rozdělili,“ citoval server The Athletic, který na problém upozornil, jednoho z dotčených příznivců. „Nemůžete změnit pravidla hry. Lidé si zaplatili za určitá místa a pak dostali jiná.“

Problém ovšem je, že fanoušci si nekupovali lístky na konkrétní sedačky. Tím se koneckonců hájí také FIFA. Je to ostatně běžný způsob, jak před velkými turnaji předprodeje fungují.

Třeba na nadcházející házenkářské mistrovství Evropy žen, které hostí jednu skupinu v Brně v nové T-Mobile Areně, si zatím rovněž koupíte pouze vybraný sektor s danou cenovou kategorií, konkrétní místa vám přiřadí až organizátor, tedy federace EHF.

Jenže FIFA těsně před turnajem původní plánek prostě změnila.

„Orientační rozvržení kategorií mělo pomoct fanouškům pochopit, kde jejich místa mohou být. Bylo určené spíš jako návod než přesné rozvržení míst a rozsahu jednotlivých sekcí,“ reagovala FIFA na dotaz serveru.

Pochopitelně se však množí dotazy, kdo na zmíněných nejlepších místech bude vlastně sedět. V rámci oficiálního přeprodeje se totiž neobjevují, takže se někteří fanoušci domnívají, že tyto sedačky nikdy nebyly určeny široké veřejnosti, ale FIFA tam usadí partnery nebo celebrity. Případně že budou součástí tzv. hospitality balíčků – ty zahrnují kromě lístků také občerstvení či přístup do luxusního salonku. Zkrátka VIP vstupenky se vším, co vás napadne.

Původní plánek pro stadion v Seattlu, který před mistrovstvím světa zveřejnila FIFA. | foto: The Athletic

Upravený plánek pro stadion v Seattlu, který těsně před mistrovstvím světa FIFA předělala. | foto: The Athletic

Fanoušky tyhle změny naštvaly o to víc, že za lístky zaplatily vysoké částky kvůli dynamickým úpravám cen. A ve výsledku ani nevěděli, za jaká místa utrácí.

Zmíněný server The Athletic pak přidává fotky konkrétních plánků a jak se mezi první a poslední vlnou prodeje změnilo rozvržení některých sektorů.

„Myslím, že nás FIFA cíleně oklamala nepřesným plánkem. Mysleli jsme si, že můžeme sedět i na těch nejlepších místech, ačkoliv tomu tak nikdy nebylo,“ přidal další ze zklamaných fanoušků.

Někteří celou situaci chtějí řešit právní cestou, šance na úspěch je však malá. V podmínkách prodeje totiž od podzimu stojí: „Jakákoliv vizualizace včetně mapy stadionu slouží pouze pro orientační účely a nemusí odpovídat skutečnému rozvržení daného stadionu.“

Interiér Atlanta Stadium, kde se odehraje fotbalové mistrovství světa.

O několik odstavců níže pak nákupčí souhlasí s tím, že „prodejce nebo příslušné orgány mohou určit nebo kdykoliv změnit umístění sedadla na dané vstupence, a to i po jejím zakoupení či v den zápasu. Za předpokladu, že se dané sedadlo nachází v sekci odpovídající stejné kategorii vstupenek a má stejnou nebo vyšší hodnotu.“

Je to každopádně jen další z mnoha problémů, které se v souvislosti s pompézním šampionátem vyrojil.

Mistrovství světa poprvé přivítá 48 týmů, takže výrazně naroste počet zápasů – celkem jich bude 104. Mezi nimi čekají národní týmy dlouhé a náročné přelety, jelikož se celý šampionát hraje napříč Spojenými státy americkými, Kanadou a Mexikem.

Vysoké náklady budou mít i fanoušci, z nichž někteří teď zjišťují, že ani nedostanou místa, jaká chtěli.

„To, co vidím, mi láme srdce,“ posteskl si na sociální síti X Peter Moore, někdejší šéf Liverpoolu, jenž v minulosti působil také v Microsoftu či u herního giganta EA Sports. „Aktuální cenová strategie je zcela odtržená od reality a samotné duše fotbalu. Fotbal nikdy neměl být luxusním produktem pro ty nejbohatší. Patří lidem.“

„Tohle může být jeden z mých posledních šampionátů, který zažiju, a říkám si, jestli se hra, kterou celý život miluju, od lidí jako já postupně odvrací. Mistrovství světa by mělo svět spojovat, ne ho prostřednictvím cenové politiky rozdělovat,“ uzavřel 71letý Moore.

Tipsport - partner programu
Chrudim vs. Slavia BFotbal - 22. kolo - 10. 4. 2026:Chrudim vs. Slavia B //www.idnes.cz/sport
10. 4. 17:00
  • 2.67
  • 3.52
  • 2.35
Příbram vs. KroměřížFotbal - 22. kolo - 10. 4. 2026:Příbram vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
10. 4. 18:00
  • 1.87
  • 3.49
  • 3.79
Č. Budějovice vs. Ústí n. L.Fotbal - 22. kolo - 10. 4. 2026:Č. Budějovice vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
10. 4. 18:00
  • 2.71
  • 3.42
  • 2.36
Táborsko vs. Sparta BFotbal - 22. kolo - 10. 4. 2026:Táborsko vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
10. 4. 18:00
  • 1.50
  • 4.09
  • 5.70
Prostějov vs. Ostrava BFotbal - 22. kolo - 10. 4. 2026:Prostějov vs. Ostrava B //www.idnes.cz/sport
10. 4. 18:00
  • 2.47
  • 3.22
  • 2.72
Paris FC vs. MonacoFotbal - 29. kolo - 10. 4. 2026:Paris FC vs. Monaco //www.idnes.cz/sport
10. 4. 19:00
  • 3.93
  • 3.92
  • 1.93
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Nedvěd: Už při rozcvičení jsem viděl, že Dány dáme. Oni si přišli zahrát, my vyhrát

Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na setkání s novináři k...

Druhý den po vydřeném triumfu nad Dánskem přijímal gratulace od smutných italských přátel. „V Itálii jsem strávil skoro třicet let, náš postup na mistrovství světa tam měl velký ohlas,“ říká Pavel...

Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti

Plzeňský Tomáš Ladra si kryje míč v souboji s hráči Teplic.

Když sedm minut před koncem plzeňský stoper Krčík panenkovským kopem proměnil penaltu, zdálo se, že Viktoria v 27. kole fotbalové ligy urputné Teplice zlomila. Nestalo se, hosté vyrovnali a nezlomila...

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

Dostali jsme lístky na jiná místa! Fanoušci se před MS cítí podvedeni. Co na to FIFA?

Fanoušci se fotí před nově zrekonstruovaným Aztéckým stadionem v Mexiku.

Fanouškům, kterým se podařilo ukořistit lístky na letní světový šampionát ve fotbale, v průběhu minulého týdne vstupenky dorazily. Místo radosti se však někteří cítí „podvedení“. Organizátoři jim...

10. dubna 2026  14:10

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

